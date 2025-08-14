بأداء عالي.. جهاز لوحي جديد يغزو الأسواق إليك أهم مواصفاته

تعمل شركة BYD على تطوير جهاز لوحي جديد للسيارات مصمم للتكامل بسلاسة مع أحدث سياراتها. وقد عرضت الشركة مؤخرًا هذا الجهاز، الذي طورته بنفسها، ورغم الكشف عن التصميم، إلا أن المواصفات الرسمية لا تزال غير مؤكدة.

جهاز DiPad150

يعمل جهاز DiPad150 بمعالج MediaTek MT8626، ويضم وحدة معالجة مركزية بأربع أنوية Cortex-A715 وأربع أنوية Cortex-A510، بتردد أقصى يبلغ 2.9 جيجاهرتز.

يعد الجهاز اللوحي مزود بذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع LPDDR5x بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين UFS 4.0 بسعة 256 جيجابايت، ويعمل بنظام Android 15، ويدعم معدل تحديث 120 هرتز.

على الجانب الآخر حقق الجهاز اللوحي مجموع نقاط بلغ 983,839، موزعة على 187,086 نقطة للمعالج، و412,939 نقطة لوحدة معالجة الرسومات، و180,815 نقطة للذاكرة، و202,999 نقطة لتجربة المستخدم مما يضعه ضمن فئة الأجهزة متوسطة المدى.

تابلت BYD DiPad150



من المقرر إطلاق الجهاز اللوحي Fang Cheng Bao 7 في الربع الرابع من هذا العام، ومن المتوقع أن تؤكد شركة BYD رسميًا المواصفات الكاملة للجهاز اللوحي في الأيام المقبلة.