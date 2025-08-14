هل هاتفك منهم؟ .. قائمة أجهزة Samsung 7 الرئيسية التي ستحصل على تحديثات Android

تُعدّ سامسونج من أفضل العلامات التجارية فيما يتعلق بتحديثات البرامج. فهي لا تُقدّم تحديثات أسرع فحسب، بل تُقدّم أيضًا دعمًا برمجيًا مُوسّعًا لا تُضاهيه مُعظم علامات أندرويد التجارية. مُعظمها مُقتصر على أربعة أو خمسة تحديثات أندرويد كحد أقصى، لكن سامسونج تُقدّم ما يصل إلى سبعة تحديثات رئيسية - وهو أفضل دعم برمجي على أي جهاز أندرويد.

على الجانب الآخر يعد هاتف Galaxy S24 أول هاتف من الشركة يُقدّم تحديثات أندرويد لمدة سبع سنوات. وقد تمّ توسيع نطاق هذه الخدمة لتشمل هواتف وأجهزة Galaxy اللوحية الأحدث والأكثر تطورًا. ورغم أن هذا ليس رسميًا، فمن المرجح أن تُقدّم سامسونج سبعة تحديثات رئيسية لجميع الهواتف والأجهزة اللوحية القادمة في فئة الهواتف الرائدة.

أعددنا قائمة بهواتف وأجهزة سامسونج اللوحية التي تضمن تحديثات أندرويد لمدة سبع سنوات.

سبعة تحديثات

سواءً كنت تمتلك هاتفًا عالي المواصفات أو تفكر في اقتنائه، فهذه القائمة قد تكون مفيدة لك.

أجهزة سامسونج مؤهلة للحصول على سبعة تحديثات رئيسية لنظام أندرويد

جالاكسي S25

جالاكسي S25+

جالكسي S25 ألترا

جالكسي S25 إيدج

جالاكسي S24

جالاكسي S24+

جالكسي S24 ألترا

جالكسي S24 FE

جالكسي زد فولد 7

جالاكسي زد فليب 7

جالكسي زد فليب 7 FE

إصدار خاص من Galaxy Z Fold

جالكسي زد فولد 6

جالاكسي زد فليب 6

جالاكسي تاب S10

جالاكسي تاب S10+

جالاكسي تاب S10 FE

جالاكسي تاب S10 FE+

جالكسي اكس كوفر 7 برو

سنقوم بتحديث القائمة بانتظام عندما تطلق Samsung أجهزة Galaxy جديدة مع سبع سنوات من الدعم البرمجي.

ليست سامسونج الشركة الوحيدة التي تُقدم تحديثات أندرويد لمدة سبع سنوات، فجوجل أيضًا تُقدمها. في الواقع، كانت جوجل أول من طرحها، وسرعان ما تبعتها سامسونج. مع ذلك، من المرجح أن يستفيد مستخدمو سامسونج أكثر، إذ تُصدر الشركة هواتف رائدة أكثر من جوجل.