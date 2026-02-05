قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ليفربول يحسم رحيل محمد صلاح ويحدد بديله .. من هو؟
السياحة والآثار تتدخل لحل أزمة نسك .. وتؤكد: تنسيق كامل لتدفق رحلات العمرة
أخبار التكنولوجيا | مخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي.. حجب روبلوكس في مصر.. مواصفات Galaxy S26 Ultra وiQOO 15 Ultra
أخبار السيارات| نصائح لتصبح سائقا ماهرا ..مواصفات MG Cyberster .. لماذا توقفت الشركات عن توفير CD ؟
ترامب : إيران تتفاوض معنا .. وأسطول كبير يقترب منها
الغرف السياحية: ما جرى على «نسك» لشركات العمرة إجراء تنظيمي مؤقت
بعثة الأهلي تغادر القاهرة في طريقها للجزائر| صور
مانشستر سيتي يحدد بدائل جوارديولا ويضع ثلاثة أسماء على الطاولة لخلافته
نتنياهو: إسرائيل مستعدة لتوجيه ضربة قاسية ضد إيران تفوق ما تم خلال حرب الـ 12 يوما
انقلاب إداري صامت.. ترامب يعتزم فصل 50 ألف موظف أمريكي بقرار واحد
انقلاب سيارة نقل محملة بالبيض على الطريق الزراعي في البحيرة
مستعدون لمشاركة قصة نجاحنا|وزير التعليم يكتب مقالاً عن إنجازات مصر التعليمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

طرح Honor Magic V6.. هاتف عصري بميزات تفوق المنافسين

مواصفات هاتف Honor Magic V6
مواصفات هاتف Honor Magic V6
لمياء الياسين

أكدت شركة Honor مشاركتها في مؤتمر MWC 2026، الذي سيُعقد في الفترة من 2 إلى 6 مارس. ومن المتوقع أن تستعرض الشركة هاتفها الروبوتي المستقبلي، إلى جانب الكشف عن هاتف Honor Magic V6 القابل للطي. وقبل الإطلاق المرتقب، حصل الجهاز بالفعل على العديد من الشهادات. وفي آخر التطورات، حصل على موافقة هيئة 3C الصينية، ما يُشير إلى سرعة شحن قد تكون الأسرع على الإطلاق في الهواتف الذكية القابلة للطي.

مواصفات هاتف Honor Magic V6

ظهر هاتف Honor جديد يحمل طرازين مختلفين، PNM-AN10 وPNM-AN20، على منصة شهادات 3C. يُعتقد أن PNM-AN10 هو النسخة القياسية من Honor Magic V6 ، بينما يُقال إن PNM-AN20 هو إصدار Beidou (الذي يدعم خدمة الرسائل القصيرة عبر اتصال الأقمار الصناعية).

يُقال إن كلا الطرازين يدعمان الشحن السريع بقدرة 120 واط، وهو إنجاز هام قد يُرسي معيارًا جديدًا للأجهزة القابلة للطي. وتشير التقارير أيضًا إلى أن "PNM" قد يكون اسمًا رمزيًا داخليًا يُشير إلى Phenom.

مواصفات هاتف Honor Magic V6

 من المتوقع أن يأتي الهاتف ببطارية ثنائيةبسعة 7000 مللي أمبير، بينما تبلغ سعتها النموذجية حوالي 7150 مللي أمبير. 

أما الطراز الآخر، فقد يحتوي على بطارية بسعة 6700 مللي أمبير، بينما تبلغ سعتها النموذجية حوالي 6850 مللي أمبير.

تشير الشائعات إلى أن هاتف Honor Magic V6 سيعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس، ومن المتوقع أن يدعم الشحن اللاسلكي. بالإضافة إلى عدسة تقريب بصري متوسطة المدى (بيريسكوب) توفر تقريبًا بصريًا بمقدار 3x. وتشمل الميزات المتوقعة الأخرى مستشعر بصمة جانبي، وهيكل من الألياف الزجاجية مقاوم للغبار والماء، وتصميم أنحف مقارنةً بسابقه.

تشمل خيارات الألوان المتوقعة للجهاز الأبيض، والأسود ، والأحمر 

هاتف Honor Magic V6 أسرع شحن الهواتف القابلة للطي شركة Honor هاتف Honor الشحن السريع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

أسعار الذهب

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

معلول وبنتايج

"مش بتوع مشاكل ولا لقطة".. عمرو الدرديري يختار أفضل 4 محترفين في تاريخ الكرة المصرية

كريم بنزيما

الظهور الأول لبنزيما.. تشكيل الهلال السعودي أمام الأخدود

الزمالك

الزمالك شايل سيفه.. تمسك باللوائح ويضغط لحل أزمة إزدحام مباريات فبراير

بالصور

بتكلفة 4 ملايين جنيه.. تركيب بلاط الإنترلوك ورفع غرف الصرف بترعة الزورة بمشتول السوق بالشرقية

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

نشرة المرأة والمنوعات | لماذا يحتاج الأطفال لـ حشوات الأسنان.. فيروس جديد يثير القلق في بنجلادش

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

حملات لإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من شوارع الشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

صحاب الأرض
صحاب الأرض
صحاب الأرض

فيديو

صحاب الأرض

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد