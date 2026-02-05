طرح Honor Magic V6.. هاتف عصري بميزات تفوق المنافسين

أكدت شركة Honor مشاركتها في مؤتمر MWC 2026، الذي سيُعقد في الفترة من 2 إلى 6 مارس. ومن المتوقع أن تستعرض الشركة هاتفها الروبوتي المستقبلي، إلى جانب الكشف عن هاتف Honor Magic V6 القابل للطي. وقبل الإطلاق المرتقب، حصل الجهاز بالفعل على العديد من الشهادات. وفي آخر التطورات، حصل على موافقة هيئة 3C الصينية، ما يُشير إلى سرعة شحن قد تكون الأسرع على الإطلاق في الهواتف الذكية القابلة للطي.

مواصفات هاتف Honor Magic V6

ظهر هاتف Honor جديد يحمل طرازين مختلفين، PNM-AN10 وPNM-AN20، على منصة شهادات 3C. يُعتقد أن PNM-AN10 هو النسخة القياسية من Honor Magic V6 ، بينما يُقال إن PNM-AN20 هو إصدار Beidou (الذي يدعم خدمة الرسائل القصيرة عبر اتصال الأقمار الصناعية).

يُقال إن كلا الطرازين يدعمان الشحن السريع بقدرة 120 واط، وهو إنجاز هام قد يُرسي معيارًا جديدًا للأجهزة القابلة للطي. وتشير التقارير أيضًا إلى أن "PNM" قد يكون اسمًا رمزيًا داخليًا يُشير إلى Phenom.

من المتوقع أن يأتي الهاتف ببطارية ثنائيةبسعة 7000 مللي أمبير، بينما تبلغ سعتها النموذجية حوالي 7150 مللي أمبير.

أما الطراز الآخر، فقد يحتوي على بطارية بسعة 6700 مللي أمبير، بينما تبلغ سعتها النموذجية حوالي 6850 مللي أمبير.

تشير الشائعات إلى أن هاتف Honor Magic V6 سيعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس، ومن المتوقع أن يدعم الشحن اللاسلكي. بالإضافة إلى عدسة تقريب بصري متوسطة المدى (بيريسكوب) توفر تقريبًا بصريًا بمقدار 3x. وتشمل الميزات المتوقعة الأخرى مستشعر بصمة جانبي، وهيكل من الألياف الزجاجية مقاوم للغبار والماء، وتصميم أنحف مقارنةً بسابقه.

تشمل خيارات الألوان المتوقعة للجهاز الأبيض، والأسود ، والأحمر