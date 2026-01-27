يعيد تعريف قوة البطارية.. هونر تغزو الأسواق بـ Magic V6 أقوى هاتف قابل للطي

إذا كنت تبحثين عن هاتف رائد يأتي بالعديد من المواصفات العصرية فيمكنك التفكير في هاتف Magic V5 ، وقد أطلقت شركة Honor الهاتف بقدرة شحن جبارة بسعة 7000 مللي أمبير. ويأتي هاتف Magic V6 بهيكل فائق النحافة ومصنوع من الألياف الزجاجية وتم تأكيد ذلك أيضاً من خلال شهادة 3C التي حصلت عليها الشركة مؤخراً في الصين.

أما عن مواصفات المعالج فيأتي الهاتف القابل للطي بأحدث معالج وهو Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس. وكما هو متوقع، تستخدم أجهزة Honor القابلة للطي عادةً أحدث معالجات Qualcomm. أما بالنسبة للكاميرات، فمن المتوقع أن يضم الجهاز كاميرا خلفية بدقة 200 ميجابكسل مزودة بعدسة تقريب بصري (بيريسكوب).

هاتف هونر



وتشمل الميزات الرئيسية الأخرى المذكورة الشحن اللاسلكي، ومقاومة الماء الكاملة، والاتصال عبر الأقمار الصناعية بنظام بيدو.

أطلقت شركة Honor هاتف Magic V5 في يوليو من العام الماضي بسعر يبدأ من 8999 يوانًا. يأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite، وهيكل نحيف بسماكة 8.8 ملم، ووزن 219 جرامًا، وبطارية Qinghai Lake بسعة 6100 مللي أمبير.

كما يدعم هاتف Magic V5 الشحن اللاسلكي بقوة 50 وات، وكاميرا تليفوتوغرافية من نوع المنظار، ونظام الاتصال عبر الأقمار الصناعية والمتوفر في جميع إصدارات هونر .

إذا قررت شركة Honor إطلاق هاتف Magic V6 في مارس، فمن المتوقع أن تبدأ الإعلانات التشويقية الرسمية في منتصف إلى أواخر فبراير.