قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس يحمل أوجاع أبنائه.. السيسي يكرم أسر شهداء رجال الشرطة
مصر لم تتآمر على أحد.. أحمد موسى: الرئيس السيسي تعرض لعدة محاولات اغتيال
الطب الشرعي: فتاة الهرم تعرضت لاعتداء وحشي في الفيوم.. تفاصيل
مصر تستضيف بطولة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم للمدارس
واشنطن ترفض مقترحاً إسرائيلياً باستبدال أمن السلطة الفلسطينية بشركات خاصة في معبر رفح
غدا.. المتحف الكبير والدبلوماسية الثقافية في صدارة فعاليات معرض الكتاب
أحمد موسى: اللواء أحمد حلمي مساعد وزير الداخلية الأسبق قالي محمد مرسي زعيم عصابة
بعد انتهاء اليوم الثاني.. زيلينسكي: محادثات السلام الثلاثية في أبوظبي بنَّاءة
دافوس| سوق التوظيف العالمي يلتقط أنفاسه بعد 2025 ويستعد لنمو محتمل في 2026
استشهاد شاب فلسطيني في قصف إسرائيلي جنوب قطاع غزة
رئيسة القومي للطفولة تشيد بتوجيهات الرئيس السيسي بإعداد تشريع ينظم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال
وزير خارجية إيطاليا: ترامب يستحق نوبل للسلام إذا أبرم اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

Honor تُطلق Magic8 Pro Air رسميًا مع مواصفات متكاملة

Magic8 Pro Air
Magic8 Pro Air
احمد الشريف

أعلنت شركة Honor اليوم السبت 24 يناير 2026 عن إطلاق هاتف Magic8 Pro Air رسميًا، كاشفةً المواصفات الكاملة والأسعار الدولية للجهاز الذي ينتمي لفئة الرائد الخفيف الوزن في سوق الهواتف الذكية.

الإعلان الرسمي والإطلاق العالمي

كشفت Honor عن الهاتف خلال مؤتمر صحفي في الصين، مع فتح الطلب المسبق فورًا عبر موقعها الرسمي ومنصات التجارة الإلكترونية. 

يصل الجهاز للأسواق الدولية بما فيها الشرق الأوسط خلال فبراير 2026، بسعر يبدأ من 999 دولار أمريكي للنسخة الأساسية 12+256 جيجابايت.

التصميم الخفيف والمتانة

يزن Magic8 Pro Air 185 جرامًا فقط بسمك 7.8 ملم، مصنوع من إطار تيتانيوم وخلفية زجاج Kunlun Glass مقاومة للخدش. 

يتوفر بأربعة ألوان: أسود مات، أبيض لؤلؤي، أزرق تدريجي، وإصدار خاص Starry Purple، مع شهادة IP69 لمقاومة الماء والغبار.

الشاشة والأداء المتقدم

يحمل شاشة OLED مقاس 6.8 إنش بدقة 1.5K ومعدل تحديث 144 هرتز، مدعومة بتقنية LTPO لتوفير الطاقة وPWM 4320 هرتز لتقليل الوميض. 

يعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 4 بـ16 جيجابايت RAM LPDDR5X وتخزين UFS 4.1، مع نظام تبريد VC 7000 مم².

الكاميرا والتصوير الاحترافي

تضم الكاميرا الخلفية ثلاث عدسات رئيسية: 50 ميغابيكسل رئيسية مع OIS، 200 ميغابيكسل تليفوتو 4x، و50 ميغابيكسل فائقة الاتساع. 

تدعم تصوير فيديو 8K@24 إطار والتركيز البصري 100x، مع معالج صور AI لليل والحركة السريعة.

البطارية والشحن السريع

تأتي ببطارية 5800 مللي أمبير ساعة تدوم يومين كاملين، مع شحن سلكي 100 واط (كامل في 28 دقيقة) ولاسلكي 80 واط. 

يدعم MagicOS 9.0 المبني على Android 16 مع 5 سنوات تحديثات أمنية.

الأسعار والتوافر الدولي

النسخة 12+256 جيجابايت بسعر 999 دولار، 16+512 جيجابايت بـ1199 دولار، والإصدار الخاص 16+1 تيرابايت بـ1399 دولار. 

يتوفر عبر أمازون ومتاجر Honor في السعودية، الإمارات، ومصر ابتداءً من 15 فبراير 2026.

Magic8 Pro Air Honor Magic8 Pro Air 185

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

800 جنيه دفعة واحدة.. قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

شريف اكرامي

أول تعليق من شريف إكرامي على وقف تنفيذ حبس رمضان صبحي في قصية التزوير

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدً ا

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدًا

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس .. توضيح عاجل بشأنها

شنط رمضان

زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان

الاهلي

ثنائي الأهلي يجمعان متعلقاتهما استعدادا لمغادرة القلعة الحمراء

ترشيحاتنا

غدة النكاف

تشبه الانفلونزا .. اكتشف أعراض غدة النكاف

العدس المدمس

طريقة عمل العدس المدمس بالصلصة

تحسن النظر

يقوى المناعة والنظر والكلى .. طعام رخيص يحمى من أمراض عديدة

بالصور

شخصيات سهر الليالي كلها أصدقائي .. تامر حبيب يفتح قلبه في عندك وقت مع عبلة

تامر حبيب مع عبلة سلامة
تامر حبيب مع عبلة سلامة
تامر حبيب مع عبلة سلامة

المعكرونة التركية تسيطر على السوشيال ميديا.. وصفة سهلة ولذيذة تشعل الترند

طريقة عمل المكرونة التركية
طريقة عمل المكرونة التركية
طريقة عمل المكرونة التركية

محافظ الشرقية يتابع أعمال الصيانة والإصلاح في كوبري الصاغة بالزقازيق| صور

كوبري
كوبري
كوبري

أحمد السقا يقدم واجب العزاء في والدة نضال الشافعى| صور

احمد السقا ونضال الشافعى
احمد السقا ونضال الشافعى
احمد السقا ونضال الشافعى

فيديو

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى لمسلسل "الكينج" بطولة محمد إمام

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد