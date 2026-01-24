Honor تُطلق Magic8 Pro Air رسميًا مع مواصفات متكاملة

أعلنت شركة Honor اليوم السبت 24 يناير 2026 عن إطلاق هاتف Magic8 Pro Air رسميًا، كاشفةً المواصفات الكاملة والأسعار الدولية للجهاز الذي ينتمي لفئة الرائد الخفيف الوزن في سوق الهواتف الذكية.

الإعلان الرسمي والإطلاق العالمي

كشفت Honor عن الهاتف خلال مؤتمر صحفي في الصين، مع فتح الطلب المسبق فورًا عبر موقعها الرسمي ومنصات التجارة الإلكترونية.

يصل الجهاز للأسواق الدولية بما فيها الشرق الأوسط خلال فبراير 2026، بسعر يبدأ من 999 دولار أمريكي للنسخة الأساسية 12+256 جيجابايت.

التصميم الخفيف والمتانة

يزن Magic8 Pro Air 185 جرامًا فقط بسمك 7.8 ملم، مصنوع من إطار تيتانيوم وخلفية زجاج Kunlun Glass مقاومة للخدش.

يتوفر بأربعة ألوان: أسود مات، أبيض لؤلؤي، أزرق تدريجي، وإصدار خاص Starry Purple، مع شهادة IP69 لمقاومة الماء والغبار.

الشاشة والأداء المتقدم

يحمل شاشة OLED مقاس 6.8 إنش بدقة 1.5K ومعدل تحديث 144 هرتز، مدعومة بتقنية LTPO لتوفير الطاقة وPWM 4320 هرتز لتقليل الوميض.

يعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 4 بـ16 جيجابايت RAM LPDDR5X وتخزين UFS 4.1، مع نظام تبريد VC 7000 مم².

الكاميرا والتصوير الاحترافي

تضم الكاميرا الخلفية ثلاث عدسات رئيسية: 50 ميغابيكسل رئيسية مع OIS، 200 ميغابيكسل تليفوتو 4x، و50 ميغابيكسل فائقة الاتساع.

تدعم تصوير فيديو 8K@24 إطار والتركيز البصري 100x، مع معالج صور AI لليل والحركة السريعة.

البطارية والشحن السريع

تأتي ببطارية 5800 مللي أمبير ساعة تدوم يومين كاملين، مع شحن سلكي 100 واط (كامل في 28 دقيقة) ولاسلكي 80 واط.

يدعم MagicOS 9.0 المبني على Android 16 مع 5 سنوات تحديثات أمنية.

الأسعار والتوافر الدولي

النسخة 12+256 جيجابايت بسعر 999 دولار، 16+512 جيجابايت بـ1199 دولار، والإصدار الخاص 16+1 تيرابايت بـ1399 دولار.

يتوفر عبر أمازون ومتاجر Honor في السعودية، الإمارات، ومصر ابتداءً من 15 فبراير 2026.