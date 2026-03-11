تشكيل ريال مدريد ومانشستر سيتي المتوقع لقمة دوري أبطال أوروبا

تتوجه أنظار الجماهير المصرية نحو ملعب "سانتياجو برنابيو"، حيث يستضيف ريال مدريد منافسه مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة الفرعون عمر مرموش اليوم ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي، في العاشرة مساء اليوم، وذلك في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويدخل مانشستر سيتي اللقاء بمعنويات مرتفعة، في ظل منافسته على أكثر من لقب هذا الموسم، بعدما حجز مقعده في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عقب فوزه على نيوكاسل يونايتد، بينما يعاني ريال مدريد من تذبذب في نتائجه محليًا، إذ يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق أربع نقاط خلف برشلونة المتصدر.

ومن المتوقع أن يكون مرموش أحد البطاقات الرابحة في جعبة جوارديولا المدير الفني على مقاعد البدلاء للدفع به في التوقيت المناسب.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

الدفاع: ريان آيت نوري - مارك جويهي - روبن دياز - ماتيوس نونيز.

الوسط: نيكو أوريلي - رودري - برناردو سيلفا.

الهجوم: سيمينيو - هالاند - ريان شرقي.

وتحمل المواجهة فصلًا جديدًا من الصراع المتكرر بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا خلال السنوات الأخيرة، حيث يلتقيان في الأدوار الإقصائية للموسم الخامس على التوالي، مع تفوق نسبي للفريق الإسباني الذي نجح في حسم آخر مواجهتين إقصائيتين بينهما، فيما تُعد هذه المباراة الرقم 16 في تاريخ لقاءات الفريقين.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام مانشستر

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - راؤول أسينسيو - أنطونيو روديجر - فيرلاند ميندي.

الوسط: أوريلين تشواميني - أردا جولر - فيدي فالفيردي - تياجو بيتارتش.

الهجوم:فينيسيوس جونيور - جونزالو جارسيا.

وسبق أن التقى الفريقان خلال الموسم الحالي في مرحلة الدوري من البطولة، حين نجح مانشستر سيتي في تحقيق فوز ثمين خارج أرضه على ريال مدريد بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم على ملعب "سانتياجو برنابيو".