تسجيل 9115 طلب تعويض في إسرائيل عن أضرار ناجمة عن الصواريخ الإيرانية
المخابرات الأمريكية: إيران بدأت زرع ألغام في مضيق هرمز
جيش الاحتلال يرسل تعزيزات عسكرية إلى القطاع الشمالي على الحدود مع لبنان
تراجع الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في بداية تعاملات الأربعاء
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء موجات واسعة من الهجمات المتزامنة على بيروت وإيران
الشروط والتخصصات المطلوبة.. كيفية التقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية
مخدرات بـ91 مليون جنيه.. مصرع عنصرين إجراميين في تبادل إطلاق النار بسوهاج
20 صورة ترصد إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
أردوغان: يتعين وقف الحرب قبل أن تشعل المنطقة بأكملها
الهلال الأحمر الإيراني: تضرر نحو 19734 مبنى مدنيا من بينها 16191 منزلا جراء الحرب
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن بدء موجات واسعة من الهجمات المتزامنة على بيروت وإيران
بابا الفاتيكان: مقتل عدد كبير من المدنيين في الحرب على إيران أمر مؤسف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تشكيل ريال مدريد ومانشستر سيتي المتوقع لقمة دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد ومانشستر سيتي
ريال مدريد ومانشستر سيتي
عبدالله هشام

تتوجه أنظار الجماهير المصرية نحو ملعب "سانتياجو برنابيو"، حيث يستضيف ريال مدريد منافسه مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة الفرعون عمر مرموش اليوم ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي، في العاشرة مساء اليوم، وذلك في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويدخل مانشستر سيتي اللقاء بمعنويات مرتفعة، في ظل منافسته على أكثر من لقب هذا الموسم، بعدما حجز مقعده في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عقب فوزه على نيوكاسل يونايتد، بينما يعاني ريال مدريد من تذبذب في نتائجه محليًا، إذ يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق أربع نقاط خلف برشلونة المتصدر.

ومن المتوقع أن يكون مرموش أحد البطاقات الرابحة في جعبة جوارديولا المدير الفني على مقاعد البدلاء للدفع به في التوقيت المناسب.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

الدفاع: ريان آيت نوري - مارك جويهي - روبن دياز - ماتيوس نونيز.

الوسط: نيكو أوريلي - رودري - برناردو سيلفا.

الهجوم: سيمينيو - هالاند - ريان شرقي.

وتحمل المواجهة فصلًا جديدًا من الصراع المتكرر بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا خلال السنوات الأخيرة، حيث يلتقيان في الأدوار الإقصائية للموسم الخامس على التوالي، مع تفوق نسبي للفريق الإسباني الذي نجح في حسم آخر مواجهتين إقصائيتين بينهما، فيما تُعد هذه المباراة الرقم 16 في تاريخ لقاءات الفريقين.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام مانشستر 

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - راؤول أسينسيو - أنطونيو روديجر - فيرلاند ميندي.

الوسط: أوريلين تشواميني - أردا جولر - فيدي فالفيردي - تياجو بيتارتش.

الهجوم:فينيسيوس جونيور - جونزالو جارسيا.

وسبق أن التقى الفريقان خلال الموسم الحالي في مرحلة الدوري من البطولة، حين نجح مانشستر سيتي في تحقيق فوز ثمين خارج أرضه على ريال مدريد بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم على ملعب "سانتياجو برنابيو".

هاني شاكر

وفاة هاني شاكر تُشعل مواقع التواصل .. و«الموسيقيين» تكشف الحقيقة

فيروز مكي

بالراحة على الأرض مش بتاعتهم.. مذيعة القاهرة الإخبارية تعلق على هجمات إيران وتدمير تل أبيب

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 21 رمضان؟ 8 حقائق تؤكد ظهورها

صلاة التهجد كم ركعة

التهجد كم ركعة ؟ اعرف موعد صلاة المتّقين وعدد ركعاتها وأسهل طريقة لأدائها

مشغولات ذهبية

وسط حالة من الترقب.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

مشغولات ذهبية

تقلب حركة الأسعار .. قيمة الذهب عيار 21 الآن في مصر

المسيح الدجال

هل اقترب خروج المسيح الدجال من إيران؟ 3 علامات ينتظرها اليهود لإشعال الفتنة

مرتبات شهر مارس 2026

التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

توشكي

الزراعة: موسم مبشر لحصاد القمح بتوشكى وشرق العوينات

جانب من الاجتماع

وزير العمل يبحث التوسع في التدريب ونقل الخبرات للشباب مع شركات هندية

جوالات ميدانية

الزراعة: تكثيف الجولات الرقابية لضمان انتظام صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين

بالصور

سر قد لا يعرفه كثيرون.. لماذا يفضل المصريون الكنافة أكثر من القطايف في رمضان؟

لماذا يفضل المصريون الكنافة أكثر من القطايف في رمضان؟
لماذا يفضل المصريون الكنافة أكثر من القطايف في رمضان؟
لماذا يفضل المصريون الكنافة أكثر من القطايف في رمضان؟

موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب

موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب
موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب
موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب

قفطان أنيق.. كندة علوش تبهر متابعيها بظهورها

كندة علوش
كندة علوش
كندة علوش

وزيرة التضامن الاجتماعي تزور مركز كفالة الأورمان وتتابع خدمات رعاية الأطفال

وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مركز كفالة جمعية الأورمان
وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مركز كفالة جمعية الأورمان
وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مركز كفالة جمعية الأورمان

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أتمنى تقديم السيرة الذاتية للرئيس الراحل حسنى مبارك | فيديو

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

