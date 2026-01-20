مواصفات أحدث هواتف HONOR

تواصل شركة HONOR ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز العلامات العالمية في مجال الهواتف الذكية، من خلال إطلاق هاتفها الرائد الأحدث HONOR Magic8 Pro الذي يعكس رؤية الشركة في الدمج بين الابتكار التقني والذكاء الاصطناعي المتقدم.

يتميز الهاتف بتصميم أنيق وعصري، مع شاشة OLED منحنية قياس 6.71 بوصة، تدعم معدل تحديث 120 هرتز وسطوعًا عاليًا يضمن تجربة مشاهدة مريحة وواضحة في مختلف ظروف الإضاءة، إلى جانب تقنيات متقدمة لحماية العين. ويعتمد Magic8 Pro على معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 ما يمنحه أداءً فائقًا وسلاسة عالية في تشغيل التطبيقات الثقيلة والألعاب وتعدد المهام.

وفي مجال التصوير، يقدّم الهاتف نظام كاميرات متطورًا يتصدره مستشعر 200 ميجابكسل للتصوير الليلي والبعيد، مدعومًا بخوارزميات ذكاء اصطناعي تتيح التقاط صور غنية بالتفاصيل ولقطات بورتريه احترافية، فضلًا عن أدوات تعديل ذكية مدمجة تسهّل تحسين الصور دون الحاجة لتطبيقات خارجية.

أما البطارية، فتأتي بسعة كبيرة مع دعم الشحن السلكي فائق السرعة بقدرة 100 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 80 واط، ما يضمن استخدامًا طويلًا وإعادة شحن سريعة. ويعمل الهاتف بنظام MagicOS الأحدث المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ليقدّم تجربة استخدام ذكية ومتوازنة تواكب متطلبات المستخدم العصري.