قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إندونيسيا ..مصرع 7 أشخاص وفقدان 82 آخرين بعد وقوع انهيار أرضي
التضامن تقتحم "عش الدبابير".. تغلق مؤسسات مخالفة.. والحفاظ على المصلحة الفضلى لنزلاء دور الرعاية
طعنة غدر من القريب.. شاب يدفع حياته ثمنا لطمع ابن عمه في موتوسيكل
منتخب مصر يواجه أوغندا في ختام دور المجموعات بأمم أفريقيا لكرة اليد
4 شرائح للتصالح في سرقة الكهرباء.. البرلمان يناقش التقنين بدل الحبس
أخبار التوك شو | مصطفى بكري ينتقد أسعار تقنين الأراضي.. وعمرو أديب: ترامب قال شِعر في الرئيس السيسي
كيف تكتشفين الرجل النرجسي قبل الارتباط؟.. 10 علامات مبكرة تحذرك
حكم من تيمم ثم وجد الماء قبل الشروع في الصلاة.. الإفتاء توضح
روسيا تسقط 75 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
دعاء اليوم الخامس من شعبان.. يبدل حالك من شقي محروم إلى غني
أخبار السيارات| إم جي 5 فبريكا هاي لاين بهذا السعر.. أرخص 5 عربيات رياضية في مصر
تقديرات إسرائيلية: زيادة الانتشار العسكري الأمريكي مقدمة لهجوم على إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

Honor تُطلق Watch GS 5 بساعة تدوم 23 يومًا

Honor
Honor
احمد الشريف

أعلنت شركة Honor رسميًا عن إطلاق ساعة Watch GS 5 يوم 23 يناير 2026، مقدمة بطارية تدوم حتى 23 يومًا في الاستخدام العادي، مما يضعها في صدارة فئة الساعات الذكية متوسطة التكلفة.

الإعلان الرسمي والسوق المستهدف

كشفت Honor عن الساعة خلال مؤتمر صحفي افتراضي عبر قنواتها الرسمية، مع بدء البيع الفوري في الصين بسعر 1999 يوان صيني، أي ما يعادل 280 دولار أمريكي تقريبًا. 

يستهدف الجهاز فئة المستخدمين الباحثين عن عمر بطارية طويل مع ميزات صحية متقدمة، وسيتوفر عالميًا خلال فبراير 2026.

البطارية الاستثنائية وأدائها

تعتمد Watch GS 5 على بطارية بسعة 480 مللي أمبير ساعة، توفر 23 يومًا في وضع الاستخدام الأساسي، و12 يومًا مع تفعيل GPS المستمر. يُمكن شحنها لاسلكيًا بالكامل خلال 60 دقيقة فقط، بفضل معالج منخفض الطاقة وشاشة LTPO تعدل معدل التحديث تلقائيًا.

المواصفات التقنية والصحية

تحمل الساعة شاشة AMOLED دائرية مقاس 1.5 إنش بدقة 466×466 بكسل ومعدل تحديث 60 هرتز، مع مقاومة للماء 5ATM ومعيار MIL-STD-810H للمتانة العسكرية. 

تدعم تتبع 100 وضع رياضي، بما في ذلك ECG للكشف عن اضطرابات القلب، وSpO2 لتشبع الأكسجين وضغط الدم، عبر نظام MagicOS 9.0.

التصميم الفاخر والخيارات

تأتي بإطار مصنوع من فولاذ 316L الطبي الوزن 49 جرامًا فقط، متوفرة بثلاثة ألوان رئيسية: أسود كلاسيكي، فضي لامع، وأزرق بحري، مع أحزمة سيليكون قابلة للتبديل. 

تدعم eSIM للمكالمات المستقلة، NFC للدفع اللمس، وتكامل كامل مع تطبيق Huawei Health.

التوافر العالمي والسوق

سيصل الجهاز إلى أسواق الشرق الأوسط وأوروبا في الربع الأول من 2026، عبر متاجر Honor الرسمية ومنصات مثل أمازون. 

تعد هذه الساعة خطوة استراتيجية لـHonor لمنافسة Apple Watch وSamsung Galaxy Watch في فئة البطارية الطويلة العمر.

Honor Watch GS 5 شركة Honor

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار التبكير.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير قبل رمضان 2026؟

بعد قرار التبكير.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير قبل رمضان 2026؟

أسعار الذهب

توقعات صادمة للذهب في 2026 بعد موجة الارتفاعات .. ماذا يحدث؟

عمرو أديب

المسئول عن قرار ضريبة الهواتف لازم يمشي| عمرو أديب: كنت هتضرب في الطيارة

الهواتف القديمة

زيادة الإقبال على شراء الهواتف القديمة لاستخراج الذهب منها.. ما القصة؟

الدكتور علي جمعة

هل يلغي الله النار يوم القيامة؟.. علي جمعة يحسم الجدل

دعاء قبل النوم في شعبان

دعاء النوم في شعبان.. لو كنت مكروبا ومديونا ومحزونا ردد 3 كلمات وأبشر

يارا حسام حسن

أول رد من يارا حسام حسن على دعوى قضائية من خطيبها السابق.. ماذا حدث؟

الطيران الأمريكية

شركات الطيران الأمريكية تلغي أكثر من 2500 رحلة اليوم.. ما السبب؟

ترشيحاتنا

بشكتاش

أستون فيلا يقترب من ضم مهاجم بشكتاش.. تفاصيل

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 23-1-2026

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم

بالصور

كيف تكتشفين الرجل النرجسي قبل الارتباط؟.. 10 علامات مبكرة تحذرك

كيف تكتشفين النرجسي قبل الارتباط؟
كيف تكتشفين النرجسي قبل الارتباط؟
كيف تكتشفين النرجسي قبل الارتباط؟

أفكار ذكية للتوفير في ميزانية البيت .. وصفات طعام اقتصادية بـ 10 مكونات .. نصائح لتقليل تكلفة الطبخ

وصفات اقتصادية بـ 10 مكونات
وصفات اقتصادية بـ 10 مكونات
وصفات اقتصادية بـ 10 مكونات

لماذا يفشل طعم الأكل في البيت؟.. أخطاء شائعة تفسد النكهة وتضيع تعبك

الطعام
الطعام
الطعام

وصفة سريعة وصحية.. طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10دقائق

طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10 دقائق
طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10 دقائق
طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10 دقائق

فيديو

صورة من الفيديو

قصة فيديو هزّت الرأي العام.. ابن يعتدي على والده داخل منزله.. ونجله يكشف كواليس صراع ميراث وضع أسرة على حافة الانهيار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد