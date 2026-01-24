Honor تُطلق Watch GS 5 بساعة تدوم 23 يومًا

أعلنت شركة Honor رسميًا عن إطلاق ساعة Watch GS 5 يوم 23 يناير 2026، مقدمة بطارية تدوم حتى 23 يومًا في الاستخدام العادي، مما يضعها في صدارة فئة الساعات الذكية متوسطة التكلفة.

الإعلان الرسمي والسوق المستهدف

كشفت Honor عن الساعة خلال مؤتمر صحفي افتراضي عبر قنواتها الرسمية، مع بدء البيع الفوري في الصين بسعر 1999 يوان صيني، أي ما يعادل 280 دولار أمريكي تقريبًا.

يستهدف الجهاز فئة المستخدمين الباحثين عن عمر بطارية طويل مع ميزات صحية متقدمة، وسيتوفر عالميًا خلال فبراير 2026.

البطارية الاستثنائية وأدائها

تعتمد Watch GS 5 على بطارية بسعة 480 مللي أمبير ساعة، توفر 23 يومًا في وضع الاستخدام الأساسي، و12 يومًا مع تفعيل GPS المستمر. يُمكن شحنها لاسلكيًا بالكامل خلال 60 دقيقة فقط، بفضل معالج منخفض الطاقة وشاشة LTPO تعدل معدل التحديث تلقائيًا.

المواصفات التقنية والصحية

تحمل الساعة شاشة AMOLED دائرية مقاس 1.5 إنش بدقة 466×466 بكسل ومعدل تحديث 60 هرتز، مع مقاومة للماء 5ATM ومعيار MIL-STD-810H للمتانة العسكرية.

تدعم تتبع 100 وضع رياضي، بما في ذلك ECG للكشف عن اضطرابات القلب، وSpO2 لتشبع الأكسجين وضغط الدم، عبر نظام MagicOS 9.0.

التصميم الفاخر والخيارات

تأتي بإطار مصنوع من فولاذ 316L الطبي الوزن 49 جرامًا فقط، متوفرة بثلاثة ألوان رئيسية: أسود كلاسيكي، فضي لامع، وأزرق بحري، مع أحزمة سيليكون قابلة للتبديل.

تدعم eSIM للمكالمات المستقلة، NFC للدفع اللمس، وتكامل كامل مع تطبيق Huawei Health.

التوافر العالمي والسوق

سيصل الجهاز إلى أسواق الشرق الأوسط وأوروبا في الربع الأول من 2026، عبر متاجر Honor الرسمية ومنصات مثل أمازون.

تعد هذه الساعة خطوة استراتيجية لـHonor لمنافسة Apple Watch وSamsung Galaxy Watch في فئة البطارية الطويلة العمر.