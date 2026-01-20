Honor تطلق Watch GS 5 بساعة تدوم 23 يوما

أعلنت شركة Honor رسميًا عن ساعة Watch GS 5 يوم 20 يناير 2026، مقدمة بطارية تدوم حتى 23 يومًا في الاستخدام العادي كواحدة من أطول العمر في فئتها.

الإعلان والإطلاق الفوري

كشفت Honor عن الساعة خلال حدث افتراضي عبر موقعها الرسمي، مع بدء البيع في الصين بسعر 1999 يوان (حوالي 280 دولار أمريكي). ستتوفر عالميًا في فبراير 2026 عبر أمازون ومتاجر Honor.

البطارية الاستثنائية

تعتمد Watch GS 5 على بطارية 480 مللي أمبير تدوم 23 يومًا مع تتبع اللياقة الأساسي، أو 12 يومًا مع GPS مستمر، بفضل معالج قليل الطاقة وشاشة LTPO، تدعم شحنًا لاسلكيًا كاملاً في 60 دقيقة، حسب اختبارات Honor المعملية.

المواصفات والصحة

تحمل شاشة AMOLED مقاس 1.5 إنش بدقة 466×466 بكسل ومعدل تحديث 60 هرتز، مع مقاومة 5ATM وصدأ MIL-STD-810H.

تتتبع 100 وضع رياضي، مع مستشعرات ECG وSpO2 وضغط دم، مدعومة بنظام MagicOS 9.0.

التصميم والألوان

تأتي بإطار فولاذي 316L وزن 49 جرامًا، متوفرة بأسود، فضي، وأزرق، مع حزام سيليكون قابل للتبديل، تدعم eSIM للمكالمات وNFC للدفع، مع تكامل Huawei Health.