الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

Honor Magic8 Pro : تحسينات مدروسة لهاتف رائد متكامل

Honor Magic8 Pro
Honor Magic8 Pro
احمد الشريف

يقدم Honor Magic8 Pro نفسه كهاتف رائد شبه متكامل، يجمع بين هيكل أنيق ومتقن الصنع مع إطار غير لامع وإرتقاء في معايير المتانة بفضل اعتماد شهادة IP69K للحماية ضد المياه والغبار والضغط العالي. 

ويأتي الهاتف مع شاشة LTPO OLED شديدة السطوع بتردد متغير من 1 إلى 120 هرتز، مع دعم واسع لمعايير HDR وتقنيات تعتيم PWM مريحة للعين، إلى جانب مجموعة من الميزات البرمجية الإضافية المصممة لتقليل إجهاد العين أثناء الاستخدام الطويل.

أداء قوي بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5

يعتمد الهاتف على معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 الذي يوفّر أداءً قويًا في الاستخدام اليومي والألعاب، ما يضع الجهاز ضمن فئة الهواتف الرائدة من حيث القوة الحوسبية.

يلفت التقرير إلى أن المعالج يتعرض لقدر من خنق الأداء (Throttling) تحت الحمل المتواصل، ما يعني أنه لا يستغل كامل طاقته القصوى لفترات طويلة، لكن الأداء العام يظل قويًا ومستقرًا في معظم السيناريوهات الواقعية.

كاميرا قوية مع زووم بريسكوب وقيود محدودة

من ناحية الكاميرا، يقدّم Honor Magic8 Pro صورًا مفصلة مع زووم بريسكوب قوي واستقرار جيد، ما يجعله منافسًا بارزًا في فئة التصوير على الهواتف الذكية. 

ومع ذلك، يشير التقرير إلى غياب فتحة العدسة المتغيّرة في الكاميرا الرئيسية، وإلى ميل إعدادات التصوير الافتراضية إلى إنتاج صور شديدة السطوع وذات ألوان مشبعة يمكن تعديلها عبر الإعدادات لمن يفضّلون مظهرًا أكثر طبيعية.

تُصنَّف الكاميرا الواسعة جدًا بأنها جيدة إجمالًا لكنها تعاني من بعض التمويه على الأطراف، بينما يواصل الزووم تقديم نتائج قابلة للاستخدام حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة، وهو ما يعزز من مكانة الهاتف كخيار جاد لعشّاق التصوير.

زر ذكاء اصطناعي مخصص وتحديثات طويلة الأمد

من أبرز نقاط قوة الهاتف أيضًا زر الذكاء الاصطناعي (AI Button) متعدد الاستخدامات، إلى جانب وعد بتحديثات برمجية لمدة سبع سنوات، وهي نقطة تفوق واضحة في سوق أندرويد، حيث نادرًا ما تجتمع هذه المدة الطويلة من الدعم مع عتاد رائد في آن واحد. 

ويوفّر الجهاز خيارات أمان بيومترية متقدمة تشمل مستشعر بصمة صوتي بالموجات فوق الصوتية مدمجًا في الشاشة وتقنية التعرّف على الوجه ثلاثية الأبعاد 3D Face Unlock، وهي تركيبة لا تزال فريدة نسبيًا في عالم أندرويد.

بطارية كبيرة وشحن سريع مقابل تنازلات صغيرة

على الرغم من أن نسخة أوروبا تأتي ببطارية بسعة 6,270 mAh – أصغر من السعة المتاحة في بعض الأسواق الأخرى – فإن الاختبارات تُظهر عمر بطارية ممتازًا في الاستخدام اليومي، مدعومًا بتقنية شحن سلكي سريع بقدرة 100 واط تسمح بإعادة شحن الهاتف سريعًا خلال فترات التوقف القصيرة. 

في الجهة المقابلة، يسجل التقرير بعض الملاحظات السلبية، أبرزها غياب الشاحن والغطاء الواقي في العلبة، وعدم دعم تقنية UWB، إلى جانب أن دعم Wi‑Fi 7 ما يزال محدودًا في المرحلة الحالية، وهي نقاط لا تنسف موقع الهاتف ضمن الفئة الرائدة لكنها تظل عوامل يجب أخذها بالاعتبار عند المقارنة مع المنافسين.

بهذه الحزمة من المزايا والتحسينات، يقدّم Honor Magic8 Pro نفسه كهاتف رائد يركز على التطوير التدريجي المدروس بدل الانقلاب الجذري على الجيل السابق، مع مزيج من التصميم المتين، الشاشة عالية الجودة، الكاميرا القوية، الذكاء الاصطناعي المدمج، وعمر البطارية الطويل، ما يجعله أحد أبرز خيارات أندرويد في فئة الهواتف العليا لعام 2026

Honor Honor Magic8 Pro Snapdragon 8 Elite Gen 5

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

