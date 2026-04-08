الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

مواصفات اوبل جراند لاند 2026 الجديدة

إبراهيم القادري

ينتشر في سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتتوافر هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: اوبل جراند لاند موديل 2026، وتنتمي جراند لاند لفئة الـ SUV الرياضية .

وسائل الأمان بـ اوبل جراند لاند موديل 2026

زودت سيارة اوبل جراند لاند موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني، وبها حساسات اماميه .

محرك اوبل جراند لاند موديل 2026

تستمد سيارة اوبل جراند لاند موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 180 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 210 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 54 لتر، وبها عزم دوران 240 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات اوبل جراند لاند موديل 2026

تمتلك سيارة اوبل جراند لاند موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها GPS، وبها مقاعد كهربائية، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه .

ويوجد بـ سيارة اوبل جراند لاند موديل 2026 أيضا، تكيف، وريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، و باور ستيرنج، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب تعمل باللمس، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها فتحة سقف بانوراما، وكراسي كهربائية .

سعر اوبل جراند لاند موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة اوبل جراند لاند موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 849 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اوبل جراند لاند موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 949 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة اوبل جراند لاند موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 99 ألف جنيه .

