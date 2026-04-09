ترامب: الناتو لم يكن موجودا عندما احتجنا إليه.. ولن يكون موجودا

كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال" بعد لقائه الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، في البيت الأبيض، أن "الناتو لم يكن موجودًا عندما احتجنا إليه، ولن يكون موجودًا إذا احتجنا إليه مرة أخرى".

وأضاف أيضًا: "تذكروا غرينلاند، تلك القطعة الجليدية الكبيرة التي تُدار بشكل سيئ!".

يُذكر أن ترامب هدد مرارًا منذ بداية ولايته الحالية بالاستيلاء على هذه الجزيرة الضخمة التابعة للدنمارك بالقوة، و بعد لقائه ترامب، صرّح روته لشبكة CNN قائلًا: "أشرتُ له إلى أن معظم الدول الأوروبية كانت متعاونة بتوفير القواعد والدعم اللوجستي والطلعات الجوية، والتأكد من التزامها بتعهداتها".

