محافظ بورسعيد يستعرض جهود الأحياء في التعامل مع الطوارئ ورفع كفاءة المدينة خلال أسبوع

استعرضت محافظة بورسعيد أبرز جهود الأحياء خلال الأسبوع الماضي، والتي جاءت في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، بشأن المتابعة الميدانية المستمرة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين،

أولًا: مدينة بورفؤاد

عقب تعرض شاطئ مدينة بورفؤاد لحالة مد استثنائية نتج عنها تدفق مياه البحر المتوسط إلى ميدان الشهيد أحمد أبو العطا وعدد من الطرق المحيطة، تابع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد أعمال سحب تجمعات المياه من حرم الشاطئ، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

متابعة ميدانية مستمرة وحملات مكثفة للنظافة ورفع الإشغالات وتحسين المرافق بجميع الأحياء

وأكد رئيس المدينة استمرار تواجد الأطقم الفنية ميدانيًا لليوم الثاني على التوالي، مع رفع درجة التأهب بكافة الأجهزة المعنية، مشددًا على سرعة الاستجابة لأي طارئ لتجنب تعطيل الحركة والحفاظ على سلامة المواطنين، إلى حين تحسن الأحوال الجوية.

ثانيا: حي الشرق

قادت سمر الموافي رئيس حي الشرق حملة ميدانية مكثفة بشارع الدجلة لرفع الإشغالات وفرض الانضباط، وذلك في إطار الجولات المستمرة لضبط الشارع وإعادة المظهر الحضاري.

وأكدت رئيس الحي استمرار الحملات اليومية بكافة شوارع الحي للتصدي لكافة صور الإشغالات والمخالفات.

كما واصل الحي تفعيل منظومة الشكاوى والتواصل المباشر مع المواطنين، مع سرعة التعامل الفوري مع البلاغات حفاظًا على صحة وسلامة الأهالي.

ثالثا: حي العرب

تابع المهندس وليد الدعدع رئيس حي العرب أعمال المرور الميداني بالوردية المسائية بامتداد الكورنيش، للتأكد من عدم وجود إشغالات والحفاظ على المظهر الجمالي للكورنيش بعد تطويره، باعتباره واجهة سياحية رئيسية للمحافظة.

وأكد رئيس الحي استمرار المتابعة اليومية للحفاظ على ما تم إنجازه من أعمال تطوير ورفع كفاءة.

رابعا: حي المناخ

تابعت شيماء العزبي رئيسة حي المناخ أعمال إدارة الكهرباء بشارع فولجراد (ستالينجراد) والمنطقة الثالثة، في إطار خطة تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة مرافق الإنارة العامة.

وشملت الأعمال تنفيذ خطة الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، وصيانة الكابلات الكهربائية ولوحات التحكم وولاعات التغذية، بهدف رفع مستوى الأمان وتحسين كفاءة شبكة الكهرباء بالشوارع الحيوية.

خامسا: حي الضواحي

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ بورسعيد بشأن مكافحة التلوث السمعي، واصل فوزي الوالي رئيس حي الضواحي متابعة حملات إدارة الإشغالات لضبط ومصادرة مكبرات الصوت المستخدمة من بعض الباعة الجائلين، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين، وللحد من مظاهر الإزعاج وتحقيق الانضباط بالشارع.

سادسا: حي الزهور

و في إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، ترأس اللواء أيمن صبحي قليني رئيس حي الزهور حملة لرفع الإشغالات والتعديات بمحيط مسجد حبيبة بمنطقة الطاقة الشمسية، مع تكثيف جهود تحسين البيئة والصرف الصحي والكهرباء ورفع كفاءة محيط المساجد.

وأكد رئيس الحي استمرار الحملات بكافة نطاق الحي لتكون المساجد جاهزة لاستقبال المصلين، كما التقى بعدد من المواطنين واستمع إلى شكواهم موجّهًا بحلها فورًا.

سابعا: حي جنوب بورسعيد

تابع أحمد زغلف رئيس حي الجنوب حملات إزالة الإشغالات والتعديات بنطاق الحي، خاصة أمام منطقة مساكن العاملين بهيئة قناة السويس بالرسوة.

وأسفرت الحملة عن رفع وإزالة عدد من الفروشات المخالفة بنهر الطريق، والتحفظ على الإشغالات بمخازن الحي، في إطار إعادة الانضباط والحفاظ على السيولة المرورية.

ثامنا: حي غرب بورسعيد

تابعت المهندسة شيماء جودة رئيس حي غرب حملات النظافة اليومية التي تنفذها شركة “نهضة مصر” لرفع كفاءة مقابر بورسعيد الجديدة.

وشملت الأعمال تجريف الرمال والردش ورفع القمامة والحشائش، بما يسهم في تحسين مستوى النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري، مع التأكيد على أهمية تعاون المواطنين للحفاظ على نظافة المكان.

وأكد محافظ بورسعيد استمرار المتابعة اليومية لأداء الأحياء، مشددًا على ضرورة سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، وتكثيف الحملات الميدانية للحفاظ على الانضباط والمظهر الحضاري بكافة أنحاء المحافظة.