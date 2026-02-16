أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات اعتمادية في مصر.. إينيوس جرينادير وحش جديد للطرق الوعرة

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

أرخص سيارة موديل 2021 في سوق المستعمل.. كم سعرها؟

تُعد سوزوكي إسبريسو من أرخص السيارات المقدمة في سوق المستعمل وسط موديلات 2021، والتي اشتهرت أيضًا بالجانب الاقتصادي في معدل استهلاك الوقود.

أسعار ومواصفات نيسان باثفايندر 2026 في السعودية

تواصل نيسان تعزيز موقعها في سوق السيارات السعودي من خلال طراز باثفايندر موديل 2026، الذي يُعد من أبرز السيارات الرياضية متعددة الاستخدام ضمن فئة الـ SUV.

مستوحاة من ديفيندر.. إينيوس جرينادير وحش جديد للطرق الوعرة| صور

تواصل شركة تعديل السيارات البريطانية Chelsea Truck Company، من تألقها في هذا المجال، بعد أن وضعت لسماتها المميزة لسيارة إينيوس جرينادير، والتي ظهرت بتعديل ساحر جلها نسخة مستوحاة من أيقونة لاند روفر ديفيندر، وذلك ضمن برنامج Heritage Remastered.

أرخص 5 سيارات اعتمادية في مصر.. بالأسعار

يحتوي سوق السيارات في مصر على مجموعة كبيرة من السيارات المتنوعة، سواء من ناحية التجهيزات الفنية أو التقنية، أو التنوع من ناحية الانتشار، وعامل السعر.

بمدى يصل لـ 751 كم .. ماذا تقدم أودي E7X الكهربائية الجديدة؟

عززت أودي الألمانية من تواجدها عالميًا، من خلال النسخة E7X الكهربائية، والتي صممت بإطلالة عصرية تنتمي إلى الفئة الرياضية، بالإضافة إلى باقة كبيرة من التجهيزات والتقنيات.

مرسيدس تكشف الستار عن AMG GLC 53 موديل 2027.. صور

كشفت مرسيدس بنز عن تقديم النسخة الجديدة من AMG GLC 53 موديل 2027، والتي تأتي ضمن الفئة الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، ويأتي الطراز الجديد ليجمع بين الطابع الفاخر، مع متطلبات الأداء المرتفعة بتوقيع قسم AMG.