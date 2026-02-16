قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لبحث ملابسات فيديو متداول.. البرلمان العراقي يقرر استدعاء السفيرة لدى السعودية
سعر الدولار في البنوك اليوم 16-2-2026
محاكمة 11 متهما بخلية داعش الهرم 4 مايو.. وهذه عقوبتهم طبقا للقانون
الطقس اليوم|الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة وحالة الملاحة البحرية
بدعوة من ترامب.. الرئيس الروماني يعلن مشاركته في الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 16 - 2 - 2026 والقنوات الناقلة
حكم صيام أصحاب الأمراض في شهر رمضان.. الإفتاء توضح
لماذا شبَّه القرآن القلوب القاسية بالحجارة؟.. دينا أبو الخير توضح المعنى
تعرف على أسعار الذهب اليوم 16-2-2026
تجدد الجدل حول وفاة جيفري إبستين بعد الكشف عن ملايين الوثائق الجديدة
قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق
دعاء الفجر للرزق 28 شعبان.. كلمات مستجابة بعد الصلاة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات اعتمادية في مصر.. إينيوس جرينادير وحش جديد للطرق الوعرة

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

أرخص سيارة موديل 2021 في سوق المستعمل.. كم سعرها؟
تُعد سوزوكي إسبريسو من أرخص السيارات المقدمة في سوق المستعمل وسط موديلات 2021، والتي اشتهرت أيضًا بالجانب الاقتصادي في معدل استهلاك الوقود.

أسعار ومواصفات نيسان باثفايندر 2026 في السعودية
تواصل نيسان تعزيز موقعها في سوق السيارات السعودي من خلال طراز باثفايندر موديل 2026، الذي يُعد من أبرز السيارات الرياضية متعددة الاستخدام ضمن فئة الـ SUV. 

مستوحاة من ديفيندر.. إينيوس جرينادير وحش جديد للطرق الوعرة| صور
تواصل شركة تعديل السيارات البريطانية Chelsea Truck Company، من تألقها في هذا المجال، بعد أن وضعت لسماتها المميزة لسيارة إينيوس جرينادير، والتي ظهرت بتعديل ساحر جلها نسخة مستوحاة من أيقونة لاند روفر ديفيندر، وذلك ضمن برنامج Heritage Remastered.

أرخص 5 سيارات اعتمادية في مصر.. بالأسعار
يحتوي سوق السيارات في مصر على مجموعة كبيرة من السيارات المتنوعة، سواء من ناحية التجهيزات الفنية أو التقنية، أو التنوع من ناحية الانتشار، وعامل السعر.

بمدى يصل لـ 751 كم .. ماذا تقدم أودي E7X الكهربائية الجديدة؟
عززت أودي الألمانية من تواجدها عالميًا، من خلال النسخة E7X الكهربائية، والتي صممت بإطلالة عصرية تنتمي إلى الفئة الرياضية، بالإضافة إلى باقة كبيرة من التجهيزات والتقنيات.

مرسيدس تكشف الستار عن AMG GLC 53 موديل 2027.. صور
كشفت مرسيدس بنز عن تقديم النسخة الجديدة من AMG GLC 53 موديل 2027، والتي تأتي ضمن الفئة الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، ويأتي الطراز الجديد ليجمع بين الطابع الفاخر، مع متطلبات الأداء المرتفعة بتوقيع قسم AMG. 

أخبار السيارات أسعار السيارات أسعار السيارات في مصر أسعار السيارات 2026 أخبار السيارات صدى البلد أحدث أخبار السيارات أسعار السيارات في السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

تغييرات كبيرة| حركة المحافظين وأداء اليمين غدًا.. أسماء

الرئيس السيسي

موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات بعد توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحزمة الاجتماعية

بطاقة التموين

400 جنيه على بطاقة التموين.. موعد صرف منحة رمضان ضمن حزمة الحماية الاجتماعية

رمضان يوم اي

الأربعاء أم الخميس؟.. البحوث الفلكية تحسم موعد رمضان 2026

رفع المرتبات والمعاشات

زيادة التموين ومفاجأة بشأن رفع المرتبات والمعاشات.. 8 هدايا من الحكومة بحزمة الحماية الجديدة

دموع تختلط بعبارات الشكر | لحظات أخيرة بمكتب محافظ بورسعيد قبل المغادرة

دموع تختلط بعبارات الشكر.. اللحظات الأخيرة لمحافظ بورسعيد قبل المغادرة

أسعار الدواجن

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

المحمول

شعبة المحمول تطرح اقتراحا جديدا لحل أزمة الضريبة

ترشيحاتنا

البابا لاون

بابا الفاتيكان في أول زيارة رعوية: الرجاء قوة حية تتجسد بالقلوب

رئيس البرلمان العربي: قرار تحويل أراضي الضفة الغربية إلى “أملاك دولة” يعد تحدٍّيا فجّا للقانون الدولي

البرلمان العربي: قرار تحويل أراضي الضفة الغربية إلى أملاك دولة يعد تحديا فجا للقانون الدولي

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار يناقش الإستراتيجية الترويجية للوزارة

بالصور

وزير التعليم العالي يسلم جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية للفائزين في احتفالية كبرى

جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية
جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية
جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية

انضمام مروان المسلماني وسما إبراهيم وأحمد محارب دوجلاس وملك دهشان للمسلسل الإذاعي فات المعاش

سما إبراهيم
سما إبراهيم
سما إبراهيم

فيديو

عائشة الكيلاني

معقول دي هي.. أحدث ظهور لـ عائشة الكيلاني بعد 30 عملية تجميل يشعل الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

المزيد