توم براك: مشاركة سوريا بالتحالف ضد داعش فصل جديد في الأمن الجماعي
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 65 ألف متطوع لمساندة الشعب الفلسطيني..تفاصيل
صور الأقمار الصناعية تفضح نشاط عسكري خفي لـ الدعم السريع داخل إثيوبيا | شاهد
أولوية الحصول لهؤلاء.. الموعد النهائي لتلقى طلبات شقق السكن البديل للإيجار القديم
من بطاقات بوكيمون إلى نجومية برشلونة.. لامين يامال يفتح صندوق ذكريات الطفولة ويتحدث عن حياته بعيدًا عن الشهرة
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026..والشعبة تكشف مفاجأة
السيطرة على حريق هائل بلوكاندة النهر الخالد في وسط القاهرة.. صور
القبض على المتهم بقتل كلب بالمعادى
تخفيضات خاصة للطلبة.. أسعار اشتراك المترو 2026
مزاح يتحول لمشاجرة بالأسلحة البيضاء بالإسكندرية
مجلس النواب يعلن خبرا عاجلا بشأن التعديل الوزاري
مجلس النواب يعقد جلسته العامة في الرابعة عصر اليوم للنظر في التعديل الوزاري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طرح سيارة أودي Q4 الكهربائية بتحديثات خفية

أودي Q4
أودي Q4
عزة عاطف

كشفت صور تجسسية حديثة في أوروبا عن اقتراب إطلاق النسخة المحدثة (Facelift) من سيارة أودي Q4 e-tron وطرازها الرياضي "سبورتباك"، حيث تظهر السيارة بتمويهات بسيطة تشير إلى أن التغييرات لن تقتصر على الشكل الخارجي فحسب. 

تسعى أودي من خلال هذا التحديث إلى سد الفجوة التقنية مع شقيقتها الكبرى Q6 e-tron، مع التركيز على تحسين الكفاءة الميكانيكية والمدى التشغيلي، لتظل السيارة الخيار الأكثر جاذبية وعملية في فئة الـ SUV الكهربائية الفاخرة المدمجة.

تعديلات التصميم الخارجي واللمسات الجمالية الجديدة

رغم أن التصميم العام يظل مألوفًا، إلا أن التدقيق في صور النماذج الاختبارية يكشف عن شبكة أمامية (Singleframe) محدثة بلمسات أكثر بروزًا، تحيط بها مصابيح LED بتوقيع ضوئي رقمي قابل للتخصيص.

كما حصلت السيارة على صادم أمامي وخلفي بتصميم أكثر انسيابية لتحسين الديناميكية الهوائية، مع إزالة الفتحات الوهمية واستبدالها بعناصر تصميمية "مثلثة" على الحواف الخارجية. 

وتكتمل التحديثات بمجموعة جديدة من الجنوط الرياضية بمقاسات تبدأ من 19 وتصل إلى 21 إنشا، مما يمنح السيارة حضورًا أقوى على الطريق.

ثورة تقنية في المقصورة وشاشة منحنية مستقلة

تشير التوقعات المسربة إلى أن التغيير الأكبر سيحدث داخل المقصورة، حيث من المرجح أن تتبنى Q4 e-tron تصميم لوحة القيادة الجديد من أودي والمزود بشاشة منحنية ضخمة. 

يجمع هذا النظام بين لوحة عدادات رقمية مقاس 11.9 إنش وشاشة معلومات ترفيهية مركزية مقاس 14.5 إنش تعمل بنظام MMI الأحدث المدعوم بـ ChatGPT للأوامر الصوتية الطبيعية. 

كما ستتوفر شاشة إضافية اختيارية للراكب الأمامي مقاس 10.9 إنش، مع الحفاظ على الأزرار الفيزيائية للتحكم في المناخ، وهو ما يميز أودي عن منافسيها الذين اتجهوا كليًا للمس.

تحسينات منظومة الدفع والوصول لمدى 550 كم

على الصعيد الميكانيكي، ستستفيد أودي Q4 e-tron 2026 من بطاريات ذات كثافة طاقة أعلى ومحركات كهربائية أكثر كفاءة.

ومن المتوقع أن يرتفع مدى القيادة ليصل إلى 550 كم للشحنة الواحدة في بعض الفئات، مع تحسين تقنيات الإدارة الحرارية للبطارية لدعم سرعات شحن ثابتة لفترات أطول. 

ستستمر السيارة في تقديم فئات الدفع الخلفي (45 e-tron) بقوة 282 حصانًا، وفئات الدفع الرباعي "quattro" (55 e-tron) التي تصل قوتها إلى 335 حصانًا، مع تحسين استجابة نظام التعليق لتقديم تجربة قيادة أكثر راحة وهدوءًا.

آودي Q4 أودي سعر Audi Q4 e tron مواصفات أودي Q4 e tron 2026 تحديثات أودي Q4 سبورتباك 2026 مقصورة أودي Q4

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء .. وزراء باقون في مناصبهم

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

المجرم والمدمن على علاقات القاصرات وعمليات الاغتصاب “جيفري إبستين”

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

المتهم في قضية التحرش

أتوبيس البساتين.. واقعة تحرش تهز الرأي العام وتكشف ضحايا أخريات

محمد صديق

موقع صدى البلد يهنئ الزميل محمد صديق بعضوية نقابة الصحفيين

وضع منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة

وزيرا البيئة والإسكان يناقشان تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة بالمدن الجديدة

الدكتور سامي فوزي

رئيس الكنيسة الأسقفية يترأس خدمة تثبيت أعضاء جُدد بكنيسة إستانلي

بالصور

عين الجمل.. 6 فوائد مذهلة لصحتك العقلية والجسدية

عين الجمل منجم لإعضائك باكامل |تعرف على فوائده
بعد زيادة أسعار السجائر.. رمضان فرصتك الذهبية للإقلاع عن التدخين بدون معاناة

الإقلاع عن التدخين
خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها

خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها
كنز من الفوائد لـ العرقسوس.. ومضر فى هذه الحالات

كنز من الفوائد لـ العرقسوس..ومضر فى هذه الحالات
حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

