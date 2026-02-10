طرح سيارة أودي Q4 الكهربائية بتحديثات خفية

كشفت صور تجسسية حديثة في أوروبا عن اقتراب إطلاق النسخة المحدثة (Facelift) من سيارة أودي Q4 e-tron وطرازها الرياضي "سبورتباك"، حيث تظهر السيارة بتمويهات بسيطة تشير إلى أن التغييرات لن تقتصر على الشكل الخارجي فحسب.

تسعى أودي من خلال هذا التحديث إلى سد الفجوة التقنية مع شقيقتها الكبرى Q6 e-tron، مع التركيز على تحسين الكفاءة الميكانيكية والمدى التشغيلي، لتظل السيارة الخيار الأكثر جاذبية وعملية في فئة الـ SUV الكهربائية الفاخرة المدمجة.

تعديلات التصميم الخارجي واللمسات الجمالية الجديدة

رغم أن التصميم العام يظل مألوفًا، إلا أن التدقيق في صور النماذج الاختبارية يكشف عن شبكة أمامية (Singleframe) محدثة بلمسات أكثر بروزًا، تحيط بها مصابيح LED بتوقيع ضوئي رقمي قابل للتخصيص.

كما حصلت السيارة على صادم أمامي وخلفي بتصميم أكثر انسيابية لتحسين الديناميكية الهوائية، مع إزالة الفتحات الوهمية واستبدالها بعناصر تصميمية "مثلثة" على الحواف الخارجية.

وتكتمل التحديثات بمجموعة جديدة من الجنوط الرياضية بمقاسات تبدأ من 19 وتصل إلى 21 إنشا، مما يمنح السيارة حضورًا أقوى على الطريق.

ثورة تقنية في المقصورة وشاشة منحنية مستقلة

تشير التوقعات المسربة إلى أن التغيير الأكبر سيحدث داخل المقصورة، حيث من المرجح أن تتبنى Q4 e-tron تصميم لوحة القيادة الجديد من أودي والمزود بشاشة منحنية ضخمة.

يجمع هذا النظام بين لوحة عدادات رقمية مقاس 11.9 إنش وشاشة معلومات ترفيهية مركزية مقاس 14.5 إنش تعمل بنظام MMI الأحدث المدعوم بـ ChatGPT للأوامر الصوتية الطبيعية.

كما ستتوفر شاشة إضافية اختيارية للراكب الأمامي مقاس 10.9 إنش، مع الحفاظ على الأزرار الفيزيائية للتحكم في المناخ، وهو ما يميز أودي عن منافسيها الذين اتجهوا كليًا للمس.

تحسينات منظومة الدفع والوصول لمدى 550 كم

على الصعيد الميكانيكي، ستستفيد أودي Q4 e-tron 2026 من بطاريات ذات كثافة طاقة أعلى ومحركات كهربائية أكثر كفاءة.

ومن المتوقع أن يرتفع مدى القيادة ليصل إلى 550 كم للشحنة الواحدة في بعض الفئات، مع تحسين تقنيات الإدارة الحرارية للبطارية لدعم سرعات شحن ثابتة لفترات أطول.

ستستمر السيارة في تقديم فئات الدفع الخلفي (45 e-tron) بقوة 282 حصانًا، وفئات الدفع الرباعي "quattro" (55 e-tron) التي تصل قوتها إلى 335 حصانًا، مع تحسين استجابة نظام التعليق لتقديم تجربة قيادة أكثر راحة وهدوءًا.