محمد نجاتي يكشف سر الصورة التي أبكت مصر.. فيديو
أخطاء شائعة تتسبب في سحب الـATM لبطاقة الفيزا.. إليك طرق استرجاعها
مؤسسة أبو العينين تنظم أكبر مائدة رمضانية في محافظة الجيزة
الشعب الجمهوري: رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B شهادة دولية على قوة الاقتصاد
دعاء الليلة الخامسة من شهر رمضان.. كلمات مباركة للرزق وقضاء الحاجة
مسلسل حد أقصى الحلقة الخامسة .. روجينا تطلب الطلاق من خالد كمال
اتصالات مكثفة لوزير الخارجية للدفع بمسار التهدئة فى الشرق الأوسط
رونالدو يتوشح المعلّمي في يوم التأسيس.. رسالة نجومية عالمية بملامح تراث الأحساء
علي جمعة لشاب انفرد في المعيشة عن والده: "ده استقلال نص كم".. فيديو
نيابة أمن الدولة العليا تفرج عن 28 من المحبوسين احتياطيا.. تفاصيل
بتوجيهات الإمام الأكبر.. طالب أزهري يؤم المصلين في صلاة التراويح بالجامع الأزهر |صور
تفقد منظومة K9 A1 EGY ومدرعات سينا.. وزير الإنتاج الحربي يتابع أحدث خطوط التصنيع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

20 نسخة وبهذا السعر.. ريوجي تخطف أنظار محبي السيارات الكلاسيكية| صور

سيارة ريوجي
سيارة ريوجي
صبري طلبه

استطاعت Mitsuoka أن تخطف أنظار محبي عالم السيارات الكلاسيكية، بعد أن كشفت عن تفاصيل تتعلق بنسختها الجديدة ذات الانتاج المحدود صاحبة اللقب ريوجي Ryugi، والتي تستند على قاعدة تويوتا كورولا.

سيتم إنتاج تلك النسخة بعدد يقتصر على 20 سيارة فقط داخل السوق الياباني، ويأتي الطرح الجديد في إطار كلاسيكي، مع الحفاظ على الفلسفة التي اشتهرت بها الشركة والمتمثلة في إعادة تقديم سيارات حديثة بملامح مستوحاة من حقب قديمة.

ريوجي الكلاسيكية بقاعدة كورولا 

تعتمد ريوجي على قاعدة تويوتا كورولا أكسيو، حيث تحتفظ بالمنصة الميكانيكية الأصلية، بينما يُعاد تصميم الهيكل الخارجي بالكامل ليحاكي سيارات خمسينيات وستينيات القرن الماضي.

سيارة ريوجي

تتبنى الواجهة الأمامية شبكة تقليدية بارزة ومصابيح دائرية الطابع، مع خطوط أكثر هدوءًا مقارنة بالطرازات الحديثة، بالإضافة إلى جنوط مروحية، ومصابيح للإشارات الإنتقال، وفتحات تهوية، ومفهوم رباعي الأبواب.

ويبلغ طول السيارة نحو 4,510 ملم، ما يضعها ضمن فئة السيدان المدمجة، إلا أن معالجتها التصميمية تمنحها حضورًا مختلفًا عن باقي الطرازات، ويحمل الإصدار الختامي شعارًا خاصًا على الصندوق الخلفي يتضمن رسمة ساعة، في إشارة رمزية إلى نهاية مسيرة الطراز.

سيارة ريوجي

الأداء الفني لسيارة ريوجي

تتوفر السيارة بمحرك بنزين سعة 1.5 لتر يولد 102 حصان، متصل بناقل حركة CVT، مع إمكانية الاختيار بين نظام دفع أمامي أو رباعي بحسب الفئة، كما تقدم السيارة خيارًا هجينًا ذاتي الشحن يجمع بين محرك البنزين ذاته ومحرك كهربائي، بهدف تحسين كفاءة استهلاك الوقود دون الحاجة إلى شحن خارجي.

مقصورة وتجهيزات ريوجي

تحافظ ريوجي على روح التصميم التقليدي عبر استخدام فرش جلدي وتفاصيل تعزز الإحساس الكلاسيكي، مع مقابض يدوية ولمسات تصميمية هادئة، في المقابل، تضم المقصورة شاشة لعرض الوسائط والخرائط، وعجلة قيادة تدعم التحكم بالأوامر الصوتية، إضافة إلى نظام تكييف أوتوماتيكي وزر لتشغيل وإيقاف المحرك، وتشمل تجهيزات السلامة وسائد هوائية للحماية.

سيارة ريوجي

أسعار سيارة ريوجي في اليابان

يبدأ سعر النسخة المزودة بمحرك البنزين من 3,305,500 ين، أي ما يعادل نحو 21,300 دولار أمريكي، فيما يصل سعر النسخة الهجينة إلى 3,855,500 ين، بما يقارب 24,800 دولار.

Mitsuoka ريوجي Ryugi سيارة ريوجي السيارة ريوجي السيارة الكلاسيكية ريوجي أسعار سيارة ريوجي مواصفات سيارة ريوجي

منحة التموين

400 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة منحة التموين؟

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت وزيادات لفئات جديدة

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت .. وزيادات لفئات جديدة

كاهن كنيسة مارجرجس

مصرع كاهن كنيسة مارجرجس بعد سقوطه من الدور الرابع في الإسكندرية

تحديث بطاقة التموين أونلاين

لصرف 400 جنيه واستمرار الدعم.. خطوات تحديث بطاقة التموين أونلاين فوراً

حمزة عبد الكريم

تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة مع مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية

البترول: مباحثات لضخ استثمارات جديدة في مجالات البحث والاستكشاف للذهب والمعادن

جانب من الاجتماع

وزيرة الإسكان تتابع مستجدات ملفات تقنين الأراضي المضافة بالمدن الجديدة

الفضة

الفضة ترتفع 13% محليًا و9% عالميًا بسبب التوترات في المنطقة

بالصور

يارا السكري تتفوق على نفسها في مسلسل على كلاي وتفاجئ جمهور دراما رمضان

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

لقطات من السجادة الحمراء لحفل جوائز البافتا 2026

جوائز البافتا
جوائز البافتا
جوائز البافتا

الشائعات تلاحق دينا الشربيني وآسر ياسين في اثنين غيرنا

اتنين غيرنا
اتنين غيرنا
اتنين غيرنا

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والتعديات والباعة الجائلين بميدان المحطة بالزقازيق

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

فيديو

هدى الإتربي

نؤة وهي بتتحول .. هدى الإتربي تنشر فيديو جديدا من كواليس مسلسل مناعة

