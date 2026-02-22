20 نسخة وبهذا السعر.. ريوجي تخطف أنظار محبي السيارات الكلاسيكية| صور

استطاعت Mitsuoka أن تخطف أنظار محبي عالم السيارات الكلاسيكية، بعد أن كشفت عن تفاصيل تتعلق بنسختها الجديدة ذات الانتاج المحدود صاحبة اللقب ريوجي Ryugi، والتي تستند على قاعدة تويوتا كورولا.

سيتم إنتاج تلك النسخة بعدد يقتصر على 20 سيارة فقط داخل السوق الياباني، ويأتي الطرح الجديد في إطار كلاسيكي، مع الحفاظ على الفلسفة التي اشتهرت بها الشركة والمتمثلة في إعادة تقديم سيارات حديثة بملامح مستوحاة من حقب قديمة.

ريوجي الكلاسيكية بقاعدة كورولا

تعتمد ريوجي على قاعدة تويوتا كورولا أكسيو، حيث تحتفظ بالمنصة الميكانيكية الأصلية، بينما يُعاد تصميم الهيكل الخارجي بالكامل ليحاكي سيارات خمسينيات وستينيات القرن الماضي.

سيارة ريوجي

تتبنى الواجهة الأمامية شبكة تقليدية بارزة ومصابيح دائرية الطابع، مع خطوط أكثر هدوءًا مقارنة بالطرازات الحديثة، بالإضافة إلى جنوط مروحية، ومصابيح للإشارات الإنتقال، وفتحات تهوية، ومفهوم رباعي الأبواب.

ويبلغ طول السيارة نحو 4,510 ملم، ما يضعها ضمن فئة السيدان المدمجة، إلا أن معالجتها التصميمية تمنحها حضورًا مختلفًا عن باقي الطرازات، ويحمل الإصدار الختامي شعارًا خاصًا على الصندوق الخلفي يتضمن رسمة ساعة، في إشارة رمزية إلى نهاية مسيرة الطراز.

سيارة ريوجي

الأداء الفني لسيارة ريوجي

تتوفر السيارة بمحرك بنزين سعة 1.5 لتر يولد 102 حصان، متصل بناقل حركة CVT، مع إمكانية الاختيار بين نظام دفع أمامي أو رباعي بحسب الفئة، كما تقدم السيارة خيارًا هجينًا ذاتي الشحن يجمع بين محرك البنزين ذاته ومحرك كهربائي، بهدف تحسين كفاءة استهلاك الوقود دون الحاجة إلى شحن خارجي.

مقصورة وتجهيزات ريوجي

تحافظ ريوجي على روح التصميم التقليدي عبر استخدام فرش جلدي وتفاصيل تعزز الإحساس الكلاسيكي، مع مقابض يدوية ولمسات تصميمية هادئة، في المقابل، تضم المقصورة شاشة لعرض الوسائط والخرائط، وعجلة قيادة تدعم التحكم بالأوامر الصوتية، إضافة إلى نظام تكييف أوتوماتيكي وزر لتشغيل وإيقاف المحرك، وتشمل تجهيزات السلامة وسائد هوائية للحماية.

سيارة ريوجي

أسعار سيارة ريوجي في اليابان

يبدأ سعر النسخة المزودة بمحرك البنزين من 3,305,500 ين، أي ما يعادل نحو 21,300 دولار أمريكي، فيما يصل سعر النسخة الهجينة إلى 3,855,500 ين، بما يقارب 24,800 دولار.