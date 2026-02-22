قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رغم حصوله على 3 إنذارات.. لماذا لم يتم إيقاف مروان عطية أمام سموحة؟
قرار مفاجئ من الأهلي قبل مواجهتي الزمالك وبيراميدز في الدور الثاني
هاتريك.. أيمن أمير عبد العزيز يقود الزمالك لفوز كبير على الاتحاد في دوري 2005
الشناوي أم شوبير.. سيف زاهر يكشف من يحرس عرين الأهلي أمام سموحة بالدوري
حديقة الحيوان بالجيزة تعلن موعد الافتتاح بعد التطوير الشامل
منتخب مصر 2007 يواصل استعداداته لمواجهتي العراق استعدادا للتصفيات الإفريقية
فجر رمضان.. النبي أوصى بهذا العمل بين الأذانين والتوقف مع الثاني فانتبه
التصريح بدفن القمص تادرس عطية والجنازة اليوم بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية
ناقد رياضي يكشف حقيقة إيقاف مروان عطية في مباراة سموحة
جمال العدل: زعل الرئيس السيسي من المسلسلات على حق.. أعمال بايخة ومش لطيفة
نادر شوقي يكشف كواليس صفقات الأهلي
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 130 مُسيرة أوكرانية خلال 4 ساعات
محمد عبد المنصف يشيد بموقف لقاء الخميسي: بنت أصول ورفضت أي حد يتكلم عليا

أحمد البهى

أشاد محمد عبد المنصف بموقف الفنانة لقاء الخميسي، مؤكدًا أن كلمات الشكر لا تكفي للتعبير عن تقديره لها، خاصة فيما يتعلق بقراراتها واحترامها للأسرة والبيت والأولاد، قائلًا إن أكثر ما يقدّره أنها لم تقبل أن يتحدث أي شخص عنه بشكل مسيء، وحرصت على الدفاع عنه.

وأضاف عبد المنصف، خلال لقائه في برنامج «ورا الشمس تقديم الإعلامية ياسمين الخطيب، أن لقاء «بنت أصول ومتربية، متمنيًا لها التوفيق والنجاح، ومشيرًا إلى أنه يتمنى عودتها بقوة للساحة الفنية، خاصة أنها تقدم أعمالًا جيدة هذا العام، كما أنهما يتناقشان سويًا في العروض الفنية التي تُعرض عليها.

وتابع أنه كانت هناك بعض الأمور التي لم تكن مناسبة بالنسبة له، موضحًا أنه يرفض تقديم مشاهد القبلات كمبدأ شخصي لديه، كما أشار إلى أنه رفض مشاركتها في بعض الأعمال خلال موسم رمضان الماضي، لأن العمل  من وجهة نظره لم يكن جيدًا أو مضمون النجاح.

400 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة منحة التموين؟

مصرع كاهن كنيسة مارجرجس بعد سقوطه من الدور الرابع في الإسكندرية

600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت وزيادات لفئات جديدة

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت .. وزيادات لفئات جديدة

لصرف 400 جنيه واستمرار الدعم.. خطوات تحديث بطاقة التموين أونلاين فوراً

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

عائد يصل لـ 22% في 2026| شهادات البنك الأهلي المصري واحسب مكسبك الشهري

بعائد يصل لـ 22%.. أفضل شهادات البنك الأهلي الجديدة في 2026.. وخبير يعلق

الأرصاد تحذر من تقلبات حادة غدًا: أمطار غزيرة ورعدية وحبات البرد على هذه المناطق

الأرصاد تحذر من تقلبات حادة خامس أيام رمضان: أمطار غزيرة ورعدية وحبات البرد

طارق العشري: الإسماعيلي يتعرض لظلم تحكيمي واضح

نادر شوقي يثير الجدل: بيراميدز.. “الأشطر” في سوق الانتقالات

زيزو يواصل برنامجه التأهيلي ويستعد للعودة بقوة للنادي الأهلي

كيميا فنية مميزة تجمع يمنى طولان وياسر جلال في كلهم بيحبوا مودى

إشادات جماهيرية واسعة بنيللي كريم في الحلقة الخامسة من على قد الحب

رغم الخلافات.. لينا صوفيا تتصرف مثل والدتها في ننسى اللي كان

يارا السكري تتفوق على نفسها في مسلسل على كلاي وتفاجئ جمهور دراما رمضان

معندهمش ثقة في نفسهم.. سمية درويش تنتقد هوس بعض الفنانين بالترند

مهاجر مصري ينقذ عشرات الأمريكيين من إطلاق نــ.ـار بملعب هوكي

كانت أحلامه كبيرة.. نهاية مأساوية لـ الحريف الصغير على طريق الخير

نؤة وهي بتتحول .. هدى الإتربي تنشر فيديو جديدا من كواليس مسلسل مناعة

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

