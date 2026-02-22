محمد عبد المنصف يشيد بموقف لقاء الخميسي: بنت أصول ورفضت أي حد يتكلم عليا

أشاد محمد عبد المنصف بموقف الفنانة لقاء الخميسي، مؤكدًا أن كلمات الشكر لا تكفي للتعبير عن تقديره لها، خاصة فيما يتعلق بقراراتها واحترامها للأسرة والبيت والأولاد، قائلًا إن أكثر ما يقدّره أنها لم تقبل أن يتحدث أي شخص عنه بشكل مسيء، وحرصت على الدفاع عنه.

وأضاف عبد المنصف، خلال لقائه في برنامج «ورا الشمس تقديم الإعلامية ياسمين الخطيب، أن لقاء «بنت أصول ومتربية، متمنيًا لها التوفيق والنجاح، ومشيرًا إلى أنه يتمنى عودتها بقوة للساحة الفنية، خاصة أنها تقدم أعمالًا جيدة هذا العام، كما أنهما يتناقشان سويًا في العروض الفنية التي تُعرض عليها.

وتابع أنه كانت هناك بعض الأمور التي لم تكن مناسبة بالنسبة له، موضحًا أنه يرفض تقديم مشاهد القبلات كمبدأ شخصي لديه، كما أشار إلى أنه رفض مشاركتها في بعض الأعمال خلال موسم رمضان الماضي، لأن العمل من وجهة نظره لم يكن جيدًا أو مضمون النجاح.