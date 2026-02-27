قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقتل شخص وإصابة 38 آخرين في حادث خروج ترام عن مساره بـ ميلانو
أجواء شتوية قاسية.. الأرصاد: سقوط أمطار علي هذه المناطق غدا
مكملات الكولاجين لا تحمي من التجاعيد.. دراسة تكشف الحقيقة
طاقم تحكيم مباراة الأهلي وزد في الدوري.. بالأسماء
خرجت على العيادة.. أول تعليق من رامز جلال على مقلب غادة عادل في ليفل الوحش
الخارجية الأمريكية : روبيو سيبحث بزيارة لإسرائيل قضايا إيران ولبنان وغزة
بعد فرحة عيد ميلادها .. تفاصيل تعرض مي عز الدين لوعكة صحية
رئيس البرازيل يقبّل الكأس ويتحدى العالم.. لولا: مونديال 2026 سيكون باسمنا
مش بيلاعبوني وبيأثروا على مسيرتي.. أشرف داري يهدد باللجوء لـ فيفا ضد الأهلي
الزمالك يطلب السعة الكاملة أمام أوتوهو بالكونفدرالية
جمال علام: سمير زاهر أفضل رئيس في تاريخ الجبلاية.. وهذه رسالتي للتوأم
آخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الجمعة 27 فبراير 2026
تكنولوجيا وسيارات

تبدأ من 72 ألف ريال.. سعر مازدا 3 2026 هاتشباك في السعودية| صور

مازدا 3 هاتشباك
مازدا 3 هاتشباك
صبري طلبه

تحظى فئة الهاتشباك باهتمام كبير بين محبي عالم السيارات، ووسط التنوع المقدم في السوق السعودي، تعزز مازدا 3 من تواجدها في تلك الفئة، عبر عدد من التجهيزات، وبسعر يبدأ من 72,220 ﷼ سعودي للفئة الأولى ضمن موديلات 2026.

محرك وأداء مازدا 3 هاتشباك 2026

تعتمد مازدا 3 هاتشباك 2026 على محرك بنزين مكوّن من أربع أسطوانات بسعة 2.0 لتر، يولد قوة تبلغ 155 حصانًا، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

 مازدا 3 هاتشباك 

ويصل معدل استهلاك الوقود للسيارة مازدا 3 هاتشباك 2026 إلى 16.6 كيلومتر لكل لتر، كما تبلغ سعة خزان الوقود 51 لترًا، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر منظومة الجر الأمامي للعجلات.

تجهيزات مازدا 3 هاتشباك 2026

 

تقدم مازدا 3 مجموعة من التجهيزات مع مقاعد بكسوة جلدية، بإمكانية التعديل اليدوي لكل من مقعد السائق والراكب الأمامي، ويتوفر مقود متعدد الوظائف يتيح التحكم في عدد من الأنظمة دون رفع اليدين عن عجلة القيادة.

وتضم السيارة شاشة معلومات وترفيه بقياس 10 بوصات تدعم نظام آبل كاربلاي، إلى جانب نظام صوتي مكوّن من 8 سماعات، كما تشمل التجهيزات مكيف هواء، ونوافذ كهربائية، ومرايا جانبية كهربائية.

 مازدا 3 هاتشباك 

زُودت مازدا 3 هاتشباك 2026 بسبع وسائد هوائية موزعة لحماية الركاب من الصدمات، إضافة إلى نظام الثبات الإلكتروني، ونظام المكابح المانعة للانغلاق، وتقنية التحكم في قوى الجر، كما تضم مثبت سرعة، وحساسات ركن أمامية وخلفية مع كاميرا خلفية، لتسهيل عمليات الاصطفاف.

أسعار سيارة مازدا 3 هاتشباك 2026 في السعودية 

تتوفر مازدا 3 موديل 2026 هاتشباك في السوق السعودي بفئتين رئيسيتين، حيث يبدأ سعر فئة Entry من 72,220 ريال سعودي، بينما يصل سعر فئة High إلى 98,900 ريال سعودي.

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد إجراء عملية جراحية

الميراث

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات رادعة لممتنعي تسليم الميراث الشرعي

سعر الذهب

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

حبس زوجة شقيق خطيب عروس بورسعيد 4 أيام

إخلاء سبيل خطيب عروس بورسعيد وأسرته بعد تحقيقات تجاوزت 18 ساعة

أحمد عبدالقادر

عرض مؤجل.. الزمالك يرد علي ضمه ونجم الأهلي يناور| القصة كاملة

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

مجلس تحرير مؤسسة الوفد الإعلامية

السيد البدوي: صحيفة الوفد ملك المصريين ولن يقتصر دورها على نشرة حزبية

الدكتور نبيل العطار في حواره لـ صدى البلد

نبيل العطار لـ صدى البلد: تقليص تكليف الأطباء يمس مصداقية الدولة.. ونواقص الأدوية خط أحمر

رشاد عبد الغني

رشاد عبدالغني: العاشر من رمضان ملحمة وطنية خالدة تؤكد قوة مصر وجيشها

مكملات الكولاجين لا تحمي من التجاعيد.. دراسة تكشف الحقيقة

هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟
هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟
هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟

عصير الرمان على مائدة الإفطار.. كنز صحي ينعش القلب ويعوض طاقة الصيام

فوائد شرب عصير الرمان في شهر رمضان
فوائد شرب عصير الرمان في شهر رمضان
فوائد شرب عصير الرمان في شهر رمضان

أفضل وقت لتناول مكملات الحديد في رمضان لزيادة الامتصاص وتجنب الأعراض الجانبية

أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان
أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان
أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان

طريقة عمل الفراخ البروست المقرمشة زى المطاعم

طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش
طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش
طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

