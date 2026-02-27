تبدأ من 72 ألف ريال.. سعر مازدا 3 2026 هاتشباك في السعودية| صور

تحظى فئة الهاتشباك باهتمام كبير بين محبي عالم السيارات، ووسط التنوع المقدم في السوق السعودي، تعزز مازدا 3 من تواجدها في تلك الفئة، عبر عدد من التجهيزات، وبسعر يبدأ من 72,220 ﷼ سعودي للفئة الأولى ضمن موديلات 2026.

محرك وأداء مازدا 3 هاتشباك 2026

تعتمد مازدا 3 هاتشباك 2026 على محرك بنزين مكوّن من أربع أسطوانات بسعة 2.0 لتر، يولد قوة تبلغ 155 حصانًا، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

مازدا 3 هاتشباك

ويصل معدل استهلاك الوقود للسيارة مازدا 3 هاتشباك 2026 إلى 16.6 كيلومتر لكل لتر، كما تبلغ سعة خزان الوقود 51 لترًا، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر منظومة الجر الأمامي للعجلات.

تجهيزات مازدا 3 هاتشباك 2026

تقدم مازدا 3 مجموعة من التجهيزات مع مقاعد بكسوة جلدية، بإمكانية التعديل اليدوي لكل من مقعد السائق والراكب الأمامي، ويتوفر مقود متعدد الوظائف يتيح التحكم في عدد من الأنظمة دون رفع اليدين عن عجلة القيادة.

وتضم السيارة شاشة معلومات وترفيه بقياس 10 بوصات تدعم نظام آبل كاربلاي، إلى جانب نظام صوتي مكوّن من 8 سماعات، كما تشمل التجهيزات مكيف هواء، ونوافذ كهربائية، ومرايا جانبية كهربائية.

مازدا 3 هاتشباك

زُودت مازدا 3 هاتشباك 2026 بسبع وسائد هوائية موزعة لحماية الركاب من الصدمات، إضافة إلى نظام الثبات الإلكتروني، ونظام المكابح المانعة للانغلاق، وتقنية التحكم في قوى الجر، كما تضم مثبت سرعة، وحساسات ركن أمامية وخلفية مع كاميرا خلفية، لتسهيل عمليات الاصطفاف.

أسعار سيارة مازدا 3 هاتشباك 2026 في السعودية

تتوفر مازدا 3 موديل 2026 هاتشباك في السوق السعودي بفئتين رئيسيتين، حيث يبدأ سعر فئة Entry من 72,220 ريال سعودي، بينما يصل سعر فئة High إلى 98,900 ريال سعودي.