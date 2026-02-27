سيدان بمظهر رياضي.. سعر GAC إمباو موديل 2026 في السعودية

تعد GAC إمباو موديل 2026 هي أرخص سيارة تقدمها العلامة الصينية في السوق السعودية ضمن فئة سيارات السيدان المدمجة ذات الطابع الرياضي، مع باقة كبيرة من التجهيزات، وبسعر يبدأ من 78,637 ريال.

محركات وأداء GAC إمباو

تعتمد إمباو على محرك بنزين مزود بشاحن توربيني بسعة 1.5 لتر، يولد قوة 170 حصانًا وعزم دوران يبلغ 270 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة مزدوج القابض من 7 سرعات مع نظام دفع أمامي، ما يتيح تسارعًا من السكون إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال نحو 6.95 ثانية.

GAC إمباو

وتحصل السيارة على محرك أكبر بسعة 2.0 لتر تيربو، بقوة 265 حصانًا وعزم 400 نيوتن متر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، وتتمكن هذه النسخة من التسارع إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال حوالي 5.7 ثوانٍ.

تصميم GAC إمباو

تحمل إمباو 2026 ملامح خارجية رياضية مدعومة بعجلات ألمنيوم قياس 18 بوصة، ومصابيح أمامية بتقنية LED، إضافة إلى إضاءة نهارية ومصابيح ضباب خلفية، بينما تأتي المرايا الجانبية مزودة بإشارات انعطاف مدمجة، وقابلة للتعديل والطي كهربائيًا مع خاصية التدفئة، إلى جانب مساحات زجاج تعمل بحساسات مطر.

GAC إمباو

تجهيزات GAC إمباو

توفر السيارة لوحة عدادات ملونة قياس 7 بوصات، إلى جانب شاشة وسطية قياس 10.25 بوصة تدعم الاتصال بالهواتف الذكية عبر CarPlay ونظام FunDrive، إضافة إلى Bluetooth للاتصال اللاسلكي.

وتشمل التجهيزات نظام تكييف أوتوماتيكي مع فتحات خلفية للركاب، ومقاعد مكسوة بالجلد، مع إمكانية تعديل مقعد السائق كهربائيًا في 6 اتجاهات، وتوفير تهوية للمقاعد الأمامية في بعض الفئات.

GAC إمباو

كما تضم السيارة فتحة سقف كهربائية، وإضاءة داخلية محيطية متعددة الألوان، ونظام صوتي مكون من ثمانية مكبرات، مع منافذ USB أمامية وخلفية ومنفذ طاقة 12 فولت.

كما تضم السيارة 6 وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية، إلى جانب أنظمة الثبات الإلكتروني والفرامل المانعة للانغلاق وتوزيع قوة الفرملة إلكترونيًا، وأنظمة مساعدة متقدمة مثل مثبت السرعة التكيفي، والتحذير من الاصطدام الأمامي، ومكابح الطوارئ التلقائية، ومساعد الحفاظ على المسار، وتحذير مغادرة المسار، ونظام التعرف على إشارات المرور.