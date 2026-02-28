قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفارة مصر بالدوحة تهيب بالمصريين الالتزام بتعليمات السلامة في ضوء التطورات الإقليمية
قرب على 10 آلاف جنيه.. تأثيرات الحرب الإسرائيلية على الجنيه الذهب مساء اليوم28-2-2026
ترامب: إيران ستحتاج سنوات للتعافي من الهجوم
سمسم شهاب يفتح النار على شباب المهرجانات: بنشوف مهازل وهرتلة
30 دقيقة.. زد يتقدم على الأهلي بهدف ميسي في الدوري
وزارة الصحة الكويتية تعلن استقبال 12 حالة إصابة جراء الضربات الإيرانية
زعيم كوريا الشمالية يقدم هدية قاتلة لكبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين
1500 جنيه .. العمل تحدد الفئات المستحقة وطريقة الحصول على المنحة
عضو هيئة كبار العلماء: نصر العاشر من رمضان تجلٍّ لوعد الله لعباده المؤمنين
لو على البحر ولابس مايوه.. هل يجوز الصلاة به؟ علي جمعة يجيب
نتنياهو: دمرنا مقر المرشد الإيراني خامنئي في قلب طهران
الأرصاد تحذر: 3 ظواهر جوية غدًا والصغرى تصل إلى صفر مئوية
بقوة 261 حصانًا.. ماذا تقدم إم جي 7 موديل 2026؟

صبري طلبه

تعزز علامة إم جي الصينية من تواجدها عالميًا، من خلال باقة كبيرة ومتنوعة من السيارات، والتي تختلف بحسب القدرات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى تنوع عناصر التصميم، ومنها فئة السيدان ذات الطابع الرياضي، وعلى رأسها السيارة MG7.

أبعاد وتصميم MG 7

تأتي إم جي 7 موديل 2026 ضمن فئة السيدان، مستندة إلى أبعاد خارجية بنسبة طول 4,884 مم، مع عرض يصل إلى 1,889 مم، وارتفاع عند 1,447 مم، فيما تمتد قاعدة العجلات إلى 2,778 مم، بينما تعتمد السيارة على جنوط قياس 18 أو 19 بوصة بحسب الفئة، مع مرايا جانبية قابلة للضبط الكهربائي، إلى جانب فتحة سقف بانورامية وفقًا للفئة.

محركات إم جي 7

تتوفر السيارة عالميًا بمحرك رباعي الأسطوانات يولد 185 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 300 نيوتن متر، يرتبط هذا المحرك بناقل حركة مزدوج القابض من 7 سرعات، مع معدل استهلاك وقود يصل إلى 19.3 كيلومتر لكل لتر.

تعتمد الفئة الأقوى من MG 7 على محرك رباعي الأسطوانات، لكنه يولد 261 حصانًا مع عزم يصل إلى 405 نيوتن مترk ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات، ويستمر نظام الدفع الأمامي في هذه النسخة، مع معدل استهلاك وقود يبلغ 16.9 كيلومتر لكل لتر. 

أنظمة أمان السيارة MG7

تتباين تجهيزات السلامة بحسب الفئة، حيث يتراوح عدد الوسائد الهوائية بين وسادتين وست وسائد، وتشمل المنظومة نظام المكابح المانعة للانغلاق، ونظام توزيع قوة الكبح إلكترونيًا، إلى جانب أنظمة التحكم في الجر والثبات الإلكتروني.

كما تتوفر حساسات خلفية، وكاميرا خلفية، إضافة إلى كاميرا رؤية محيطية بزاوية 360 درجة في الفئات الأعلى، وتضم قائمة أنظمة المساعدة مثبت سرعة تقليدي وآخر متكيف، مع نظام تحذير من التصادم الأمامي، وتنبيه الخروج عن المسار مع مساعد البقاء في المسار.

مقصورة وتجهيزات إم جي 7

تقدم المقصورة واجهة رقمية واضحة من خلال شاشة معلومات وترفيه قياس 12.3 بوصة تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب شاشة عدادات رقمية قياس 10.25 بوصة لعرض بيانات القيادة.

وتشمل التجهيزات شاحنًا لاسلكيًا للهواتف الذكية، ونظام إضاءة داخلية محيطية، ويتوفر نظام صوتي مكون من 6 سماعات في بعض الفئات، بينما تحصل الفئات الأعلى على نظام يضم 14 سماعة، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف.

