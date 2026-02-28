قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطر على الأمن القومي .. أول تعليق من شركة أنثروبيك على قرار البنتاجون
كندا تطالب مواطنيها بتجنب السفر إلى إيران
الأهلي ضد زد.. موعد المباراة والقناة الناقلة.. عودة زيزو و تريزيجيه
هل صيام شهر رمضان دون صلاة مقبول؟.. دار الإفتاء توضح رأي الشرع
أسعار الدواجن في أسوان اليوم السبت 28-2-2026
محمود البنا : التحكيم المصري "كارثي ومختطف" بسبب أوسكار رويز
عصمت: 97 مليار جنيه فروق تكلفة الوقود مع ثبات الأسعار.. وتركيب 2.6 مليون عداد مسبق الدفع
طريقة عمل قمر الدين في البيت بدون مواد حافظة وبطعم زمان
أخبار قنا | مصرع شاب وإصابة آخر فى انقلاب دراجة نارية.. إعادة بين الديب وأبوزيد على مقعد نقيب المهندسين
الدوري الإنجليزي: ولفرهامبتون يفوز على أستون فيلا 2 - 0
وزير الخارجية العماني يطلع نظرائه بالخليج على نتائج مفاوضات إيران وأمريكا
بين الصمود الإنساني وصراعات النفوذ.. دراما رمضان 2026 تشتعل في حلقتها العاشرة
للمهام التجارية .. ماذا تقدم سيتروين جامبي 2026؟

سيتروين جامبي
سيتروين جامبي
صبري طلبه

تقدم سيتروين الفرنسية عدد من المركبات المختلفة، من سيارات هاشتباك أو رياضية متعددة الاستخدام والسيدان، إلى الطرازات المخصصة للأعمال.

ويأتي طراز سيتروين جامبي 2026 ليعكس هذا التنوع، حيث تم تطويره لتلبية احتياجات الأنشطة التجارية، مع توفير مساحة داخلية مناسبة، إلى جانب باقة من التجهيزات.

سيتروين جامبي

أبعاد سيتروين جامبي 2026

تعتمد سيتروين جامبي 2026 على هيكل بأبعاد تمنحها قدرة واضحة على استيعاب الأحمال، حيث يبلغ طول المركبة 5,331 مم، فيما يصل عرضها إلى 1,924 مم، وارتفاعها إلى 1,955 مم، مع قاعدة عجلات بطول 3,275 مم، ومصابيح أمامية وخلفية بتقنية هالوجين، وجنوط فولاذية قياس 16 بوصة في الأمام والخلف.

سيتروين جامبي

محرك سيتروين جامبي 2026

تعتمد سيتروين جامبي 2026 على محرك ديزل تيربو مكوّن من أربع أسطوانات بسعة 2.0 لتر، يولد قوة تبلغ 150 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 370 نيوتن متر، يرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي تقليدي، يعمل بنظام الدفع الأمامي، ونسبة استهلاك للوقود تبلغ 17.3 كيلومتر لكل لتر. 

مقصورة وتجهيزات سيتروين جامبي 2026

تأتي مقاعد سيتروين جامبي 2026 بفرش قماشي، ويوفر مقعد السائق إمكانية التعديل اليدوي في 6 وضعيات، بينما يحصل الراكب الأمامي على تعديل يدوي كذلك، كما زودت المركبة بنظام تكييف هواء يدوي، ونظام صوتي ترفيهي.

سيتروين جامبي

كما تم تجهيز جامبي 2026 بوسادتين هوائيتين أماميتين للسائق والراكب الأمامي، إلى جانب نظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في قوى الجر، وبرنامج الثبات الإلكتروني، حساسات ركن خلفية لسهولة عملية الاصطفاف.

منحة التموين

رسالة منحة التموين موصلتش؟ تعرف على استحقاقك بالرقم القومي دون SMS

الجرام يتخطى 8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

الجرام يتخطى الـ8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

ايناس الليثي

من الإذاعة إلى الدراما.. وفاة إيناس الليثي تترك حالة من الحزن

حالة الطقس

أجواء شتوية قاسية.. الأرصاد: سقوط أمطار علي هذه المناطق غدا

منحة التموين

قرار جديد من التموين بشأن منحة رمضان 2026.. إجراءات جدية تهم المواطنين

فوائد البنوك

هل فوائد البنوك حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

المجمع الصناعي العسكري جنوب طهران

إيران على حافة الهاوية .. انفجار في المجمع الصناعي العسكري جنوب طهران

مي عز الدين وزوجها

بعد إعلان زوجها .. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين من الرعاية المركزة

ملتقى الجامع الأزهر

ملتقى الجامع الأزهر يناقش الأمن الفكري وسبل الحفاظ عليه

شنط رمضان

هل شنط رمضان من الزكاة أم صدقة؟.. الإفتاء: يجوز احتسابها زكاة مال بشرط

الدكتور أيمن الحجار

درس التراويح بالجامع الأزهر: الانتصار على النفس أعظم مقاصد الصيام

ضبط قائدي الدراجات النارية والسيارات الملاكي المخالفين بشوارع الزقازيق

طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت بدون فرن.. لسحور مختلف

لا تتخلصي منه بعد اليوم .. فوائد مذهلة لـ شرش الزبادي

دراسة تحسم الجدل.. الأسبرين لا يمنع سرطان القولون سريعا وقد يسبب نزيفا خطيرا

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

