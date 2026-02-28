للمهام التجارية .. ماذا تقدم سيتروين جامبي 2026؟

تقدم سيتروين الفرنسية عدد من المركبات المختلفة، من سيارات هاشتباك أو رياضية متعددة الاستخدام والسيدان، إلى الطرازات المخصصة للأعمال.

ويأتي طراز سيتروين جامبي 2026 ليعكس هذا التنوع، حيث تم تطويره لتلبية احتياجات الأنشطة التجارية، مع توفير مساحة داخلية مناسبة، إلى جانب باقة من التجهيزات.

سيتروين جامبي

أبعاد سيتروين جامبي 2026

تعتمد سيتروين جامبي 2026 على هيكل بأبعاد تمنحها قدرة واضحة على استيعاب الأحمال، حيث يبلغ طول المركبة 5,331 مم، فيما يصل عرضها إلى 1,924 مم، وارتفاعها إلى 1,955 مم، مع قاعدة عجلات بطول 3,275 مم، ومصابيح أمامية وخلفية بتقنية هالوجين، وجنوط فولاذية قياس 16 بوصة في الأمام والخلف.

سيتروين جامبي

محرك سيتروين جامبي 2026

تعتمد سيتروين جامبي 2026 على محرك ديزل تيربو مكوّن من أربع أسطوانات بسعة 2.0 لتر، يولد قوة تبلغ 150 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 370 نيوتن متر، يرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي تقليدي، يعمل بنظام الدفع الأمامي، ونسبة استهلاك للوقود تبلغ 17.3 كيلومتر لكل لتر.

مقصورة وتجهيزات سيتروين جامبي 2026

تأتي مقاعد سيتروين جامبي 2026 بفرش قماشي، ويوفر مقعد السائق إمكانية التعديل اليدوي في 6 وضعيات، بينما يحصل الراكب الأمامي على تعديل يدوي كذلك، كما زودت المركبة بنظام تكييف هواء يدوي، ونظام صوتي ترفيهي.

سيتروين جامبي

كما تم تجهيز جامبي 2026 بوسادتين هوائيتين أماميتين للسائق والراكب الأمامي، إلى جانب نظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في قوى الجر، وبرنامج الثبات الإلكتروني، حساسات ركن خلفية لسهولة عملية الاصطفاف.