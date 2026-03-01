قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة الكهرباء: الشبكة القومية آمنة ومستقرة
الهلال الأحمر المصري: غرفة العمليات في انعقاد دائم لمتابعة أوضاع المصريين بالخارج
بعد ضربات إيران.. توقعات بارتفاع الذهب واضطراب النفط وتحركات مرتقبة للدولار
مشهد مؤثر للطفل أسامة.. تنازل عن جائزة قيمة العمرة بمسابقة نورانيات قرآنية لوالدته
متحدث البترول: المخزونات الاستراتيجية آمنة.. ولدينا خطط متعددة لمواجهة أي تداعيات إقليمية
إيران: أمريكا وإسرائيل تشنان عدوان حرب ضد القانون الدولي
موعد أذان الفجر الأحد 11 رمضان .. اعرف عدد ساعات الصيام
حرائق في برج العرب بالإمارات .. وإعلان من وزارة دفاع الدولة | فيديو
3 في حالة خطيرة| هيئة الطوارئ الإسرائيلية: 21 مصابا حصيلة اليوم الأول للحرب مع إيران
أسامة حسني: الحكم ظلم الأهلي وعلامات استفهام كبيرة على الفار
ترامب يعلن مقتل خامنئي.. ويؤكد: القصف مستمر لتحقيق السلام في الشرق الأوسط
حرائق في تل أبيب بعد سقوط صواريخ إيرانية .. وإصابات بينها حالة خطيرة| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كل ما تريد معرفته عن تويوتا كامري 2026 الجديدة.. صور

تويوتا كامري 2026
تويوتا كامري 2026
صبري طلبه

تعد تويوتا كامري 2026 واحدة من أبرز سيارات السيدان متوسطة الحجم التي تحافظ على حضورها في الأسواق العالمية، بفضل تاريخها الممتد، إلى جانب طرحها بعدد كبير ومتنوع من التجهيزات، أبرزها النظام الهجين إلى جانب نظام البنزين، مع حزمة كبيرة من التجهيزات.

القدرات الفنية لسيارة تويوتا كامري 2026

تقدم تويوتا كامري 2026 خيارين لمنظومة الحركة، الأولى تعتمد على محرك تقليدي يولد قوة تبلغ 201 حصان، مع عزم دوران يصل إلى 240 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مع معدل استهلاك وقود يبلغ 17.2 كيلومتر لكل لتر، وسعة خزان وقود تصل إلى 60 لترًا.

تويوتا كامري 2026

وتتوفر نسخة هجينة بقوة إجمالية مجمعة تبلغ 226 حصانًا، مع عزم مجمع يصل إلى 221 نيوتن متر، وتعتمد هذه الفئة على ناقل حركة أوتوماتيكي تتابعي متغير CVT، واستهلاك وقود يصل إلى 27.7 كيلومتر لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 50 لترًا. 

أبعاد وتصميم السيارة 

تحافظ كامري 2026 على حضورها ضمن فئة السيدان متوسطة الحجم، إذ يبلغ طولها 4,920 مم، وعرضها 1,840 مم، فيما يصل الارتفاع إلى 1,445 مم، هذه الأبعاد توفر مساحة داخلية رحبة للركاب في الأمام والخلف، مع تصميم خارجي يجمع بين الخطوط الانسيابية والطابع العملي.

تويوتا كامري 2026

وتتوفر السيارة بجنوط ألمنيوم قياس 16 أو 17 بوصة، فيما تصل في الفئات الأعلى إلى 18 بوصة، كما تختلف تجهيزات الإضاءة بين فئة وأخرى، حيث تتوفر مصابيح أمامية بتقنية LED أو هالوجين مدمجة، إلى جانب مؤشرات انعطاف مدمجة في المرايا الجانبية التي تدعم الضبط والطي الكهربائي.

مقصورة وتجهيزات تويوتا كامري 2026

تضم المقصورة شاشة معلومات قياس 7 بوصات في بعض الفئات، بينما تتوفر شاشة أكبر قياس 12.3 بوصة في الفئات الأعلى، سواء لنظام المعلومات والترفيه أو لشاشة عرض البيانات المتعددة، كما زُودت السيارة بشاشة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة في التجهيزات المتقدمة.

تويوتا كامري 2026

وتدعم المقاعد الخلفية خاصية الطي بنسبة 60 إلى 40 مع مسند وسطي، ويأتي نظام التكييف بتحكم أوتوماتيكي، إلى جانب إضاءة داخلية محيطية ، كما يتوفر نظام صوتي مكون من 6 سماعات، مع شاحن لاسلكي للهواتف الذكية مدمج في الكونسول الوسطي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح التحكم بالأوامر الصوتية والأنظمة المختلفة.

وتضم كامري 2026 ست وسائد هوائية تشمل الأمامية والجانبية، ما يعزز مستوى الحماية داخل المقصورة، كما تتوفر حساسات أمامية وخلفية مدعومة بكاميرا للمساعدة ، إضافة إلى نظام تثبيت السرعة، وتشمل منظومة السلامة نظام المكابح المانعة للانغلاق، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، إلى جانب نظام الثبات الإلكتروني.

تويوتا كامري تويوتا كامري 2026 مواصفات تويوتا كامري 2026 السيارة تويوتا كامري 2026 محرك تويوتا كامري 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1500 جنيه دفعة واحدة| صعود جنوني في سعر الجنيه الذهب عقب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

المهندس كريم بدوى وزير البترول

بسبب الضربات العسكرية على إيران.. إسرائيل تقرر وقف إمدادات الغاز إلى مصر

السفارة الأمريكية

عقب ضرب إيران.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب مواطنيها بـ توخي الحذر

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

تموين

كيفية الاستعلام عن منحة التموين 800 جنيه

سعر الجنيه الذهب

زاد 10 آلاف جنيه.. تأثيرات الحرب الإسرائيلية على الجنيه الذهب مساء اليوم28-2-2026

الحرب على إيران

حرب الإقليم الكبرى.. ماذا حدث في إيران

سعر الذهب

بسبب الحرب على إيران.. 425 جنيها ارتفاعا في سعر الذهب مساء اليوم

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

لجنة الشئون العربية بالصحفيين تنسق مع الخارجية لمتابعة أوضاع الزملاء العاملين في الخليج

وزير الكهرباء ومحافظ الإسكندرية

وزير الكهرباء ومحافظ الإسكندرية يشاركان العاملين بشركة التوزيع إفطارهم الجماعي.. صور

وزير الكهرباء خلال الزيارة

وزير الكهرباء ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مركز تحكم غرب الإسكندرية للتوزيع

بالصور

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض.. وصفة اقتصادية مقرمشة

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض
طريقة عمل بلح الشام بدون بيض
طريقة عمل بلح الشام بدون بيض

مسلسل توابع الحلقة 11 .. ريهام حجاج تخبر ابنتها بطلاقها من محمد علاء

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

ما الطريقة الصحية والأفضل لطهي السالمون؟.. خبراء يكشفون المفاجأة

لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟
لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟
لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟

وائل جسار يتألق في حفل خيري بالقاهرة وسط حضور نجوم الفن

وائل جسار
وائل جسار
وائل جسار

فيديو

إيناس الليثي

صدمة للوسط الفني.. رحيل مفاجئ لإيناس الليثي

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد منفذ بيع السلع الغذائية بجوار كوبري شرويدة بالزقازيق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد