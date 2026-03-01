كل ما تريد معرفته عن تويوتا كامري 2026 الجديدة.. صور

تعد تويوتا كامري 2026 واحدة من أبرز سيارات السيدان متوسطة الحجم التي تحافظ على حضورها في الأسواق العالمية، بفضل تاريخها الممتد، إلى جانب طرحها بعدد كبير ومتنوع من التجهيزات، أبرزها النظام الهجين إلى جانب نظام البنزين، مع حزمة كبيرة من التجهيزات.

القدرات الفنية لسيارة تويوتا كامري 2026

تقدم تويوتا كامري 2026 خيارين لمنظومة الحركة، الأولى تعتمد على محرك تقليدي يولد قوة تبلغ 201 حصان، مع عزم دوران يصل إلى 240 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مع معدل استهلاك وقود يبلغ 17.2 كيلومتر لكل لتر، وسعة خزان وقود تصل إلى 60 لترًا.

تويوتا كامري 2026

وتتوفر نسخة هجينة بقوة إجمالية مجمعة تبلغ 226 حصانًا، مع عزم مجمع يصل إلى 221 نيوتن متر، وتعتمد هذه الفئة على ناقل حركة أوتوماتيكي تتابعي متغير CVT، واستهلاك وقود يصل إلى 27.7 كيلومتر لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 50 لترًا.

أبعاد وتصميم السيارة

تحافظ كامري 2026 على حضورها ضمن فئة السيدان متوسطة الحجم، إذ يبلغ طولها 4,920 مم، وعرضها 1,840 مم، فيما يصل الارتفاع إلى 1,445 مم، هذه الأبعاد توفر مساحة داخلية رحبة للركاب في الأمام والخلف، مع تصميم خارجي يجمع بين الخطوط الانسيابية والطابع العملي.

تويوتا كامري 2026

وتتوفر السيارة بجنوط ألمنيوم قياس 16 أو 17 بوصة، فيما تصل في الفئات الأعلى إلى 18 بوصة، كما تختلف تجهيزات الإضاءة بين فئة وأخرى، حيث تتوفر مصابيح أمامية بتقنية LED أو هالوجين مدمجة، إلى جانب مؤشرات انعطاف مدمجة في المرايا الجانبية التي تدعم الضبط والطي الكهربائي.

مقصورة وتجهيزات تويوتا كامري 2026

تضم المقصورة شاشة معلومات قياس 7 بوصات في بعض الفئات، بينما تتوفر شاشة أكبر قياس 12.3 بوصة في الفئات الأعلى، سواء لنظام المعلومات والترفيه أو لشاشة عرض البيانات المتعددة، كما زُودت السيارة بشاشة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة في التجهيزات المتقدمة.

تويوتا كامري 2026

وتدعم المقاعد الخلفية خاصية الطي بنسبة 60 إلى 40 مع مسند وسطي، ويأتي نظام التكييف بتحكم أوتوماتيكي، إلى جانب إضاءة داخلية محيطية ، كما يتوفر نظام صوتي مكون من 6 سماعات، مع شاحن لاسلكي للهواتف الذكية مدمج في الكونسول الوسطي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح التحكم بالأوامر الصوتية والأنظمة المختلفة.

وتضم كامري 2026 ست وسائد هوائية تشمل الأمامية والجانبية، ما يعزز مستوى الحماية داخل المقصورة، كما تتوفر حساسات أمامية وخلفية مدعومة بكاميرا للمساعدة ، إضافة إلى نظام تثبيت السرعة، وتشمل منظومة السلامة نظام المكابح المانعة للانغلاق، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، إلى جانب نظام الثبات الإلكتروني.