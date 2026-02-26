سعر ومواصفات تويوتا لاندكروزر 2026 في السعودية

تواصل تويوتا اليابانية تعزيز وجودها في السوق السعودية عبر طراز لاندكروزر 2026، الذي يُعد من أبرز المركبات الرياضية متعددة الاستخدام كبيرة الحجم، وتحديدًا من عائلة الـ SUV.

أبعاد تويوتا لاندكروزر 2026

يحافظ التصميم الخارجي على حضوره القوي مع أبعاد واضحة، حيث يبلغ طول المركبة 5,115 مم، فيما يصل عرضها إلى 1,980 مم، وارتفاعها إلى 1,945 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,850 مم، وترتكز السيارة على عجلات ألمنيوم قياس 18 بوصة.

تويوتا لاندكروزر 2026

محركات وأداء تويوتا لاندكروزر 2026

تقدم لاندكروزر 2026 في السعودية بخيارين من المحركات سداسية الأسطوانات مع شاحن توربيني مزدوج، الأول يعمل بالبنزين بسعة 3.5 لتر، ويولد قوة تبلغ 409 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 650 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات مع نظام دفع رباعي دائم.

أما الخيار الثاني للسيارة فيعتمد على محرك ديزل بسعة 3.3 لتر، بقوة 302 حصان وعزم 700 نيوتن متر، ويتصل كذلك بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 نسب مع نظام دفع رباعي 4WD.

تويوتا لاندكروزر 2026

تجهيزات تويوتا لاندكروزر 2026

تحظى السيارة بحزمة من تقنيات السلامة ومساعدة السائق، تشمل نظام مراقبة النقاط العمياء، ونظام الحفاظ على المسار، إضافة إلى نظام التحذير من الاصطدام الأمامي المزود بفرامل تلقائية.

كما تتوفر بخاصية مثبت السرعة المتكيف مع حركة المرور، إلى جانب عدد من الوسائد الهوائية، وتدعم كاميرات الرؤية المحيطية بزاوية 360 درجة، مع باقة من حساسات الحركة لسهولة عملية الإصطفاف.

وتقدم لاندكروزر 2026 مجموعة من التجهيزات التقنية التي تختلف حسب الفئة، حيث تتوفر بشاشة عدادات قياس 7 بوصات، أو شاشة أكبر بقياس 12.3 بوصة في الفئات الأعلى، إلى جانب شاشة ترفيه مركزية بقياس 8 بوصات أو 12.3 بوصة للفئات المتقدمة.

تويوتا لاندكروزر 2026

وتدعم السيارة أنظمة الاتصال الذكي مثل آبل كاربلاي والبلوتوث لربط الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى توفر نظام عرض البيانات على الزجاج الأمامي في بعض الفئات، وتشمل التجهيزات الأخرى مقعد سائق قابل للتعديل كهربائيًا، ونظام تكييف أوتوماتيكي رباعي المناطق مع فتحات تهوية للصفين الثاني والثالث، ونظام صوتي قياسي من 6 سماعات، أو نظام JBL مكوّن من 14 سماعة في الفئات العليا.

سعر تويوتا لاندكروزر 2026 في السوق السعودية

تبدأ أسعار السيارة تويوتا لاندكروزر 2026 في السوق السعودي من 257,485 ريال.