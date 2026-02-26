تويوتا فورتشنر 2027 تظهر لأول مرة

ظهرت سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2027 خلال اختبارها لأول مرة في تايلاند، وتشارك مكونات رئيسية مع سيارة هايلكس الجديدة وبعض ملامح التصميم .

تويوتا فورتشنر موديل 2027

تويوتا فورتشنر موديل 2027 الجديدة تعتمد على نفس منصة IMV متعددة الاستخدامات التي بني عليها هايلكس الجيل الجديد.

مواصفات تويوتا فورتشنر موديل 2027

هذه المنصة حصلت على تحديثات كبيرة، وأصبحت قادرة على استيعاب أنواع مختلفة من منظومات الدفع، وتشمل الأنظمة الهجينة، وتقنيات الهيدروجين، وحتى النسخ الكهربائية بالكامل.

تويوتا فورتشنر موديل 2027

ويظهر الجزء الخلفي من السيارة، ورغم التمويه الكثيف، يمكن ملاحظة بعض اللمسات الجديدة، وبها مصابيح خلفية تبدو أكثر نحافة مع امتداد جانبي، وبها شريط إضاءة LED يصل بينهما، ويظهر ميل خفيف لخط السقف باتجاه الخلف، وبها تصميم جديد للباب الخلفي والصداد، مع هوائي على شكل زعنفة القرش.

أما الواجهة الأمامية فهي تستلهم تصميمها بشكل واضح من هايلكس، مع شبك أمامي كبير بتصميم عمودي ومصابيح LED أكثر حدة وعصرية، وبها شاشتين مقاس 12.3 بوصه، وبها واحدة للعدادات الرقمية وأخرى للنظام الترفيهي، وبها مقاعد أمامية كهربائية مع تهوية، ونظام تكييف أوتوماتيك، وشاحن لاسلكي، وكاميرا محيطية 360 درجة، وبها حزمة أنظمة مساعدة السائق المتقدمة.

محرك تويوتا فورتشنر موديل 2027

تويوتا فورتشنر موديل 2027

تستمد سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2027 قوتها من محرك سعة 2700 سي سي، او محرك اخر سعة 2800 سي سي، وبها نظام هجين خفيف يعمل بجهد 48 فولت لتحسين الكفاءة وتقليل الاستهلاك، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تاريخ شركة تويوتا في صناعة السيارات

تأسست تويوتا عام 1937 على يد كيشيرو تويودا كفرع لصناعة السيارات من شركة تويوتا للنسيج، وتحولت سريعاً إلى عملاق عالمي بفضل التركيز على الجودة، والموثوقية، ونظام إنتاج تويوتا (TPS).

وبدأت بإنتاج طراز AA عام 1936، وتوسعت عالمياً عبر العقود، لتصبح اليوم من بين أكبر مصنعي السيارات في العالم، ورائدة في تقنيات الهجين.