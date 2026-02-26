قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد اقتراب رحيل ديانج.. حقيقة تفاوض الأهلي مع محمد النني
صندوق النقد الدولي يوافق رسميا على صرف 2.3 مليار دولار لمصر
واشنطن تعزز القوات الأمريكية في إسرائيل بنشر 6 مقاتلات "إف-22" إضافية
متى يكون الصيام إثما؟.. الإفتاء: حالة واحدة يجب فيها الإفطار خلال رمضان
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي الآن
وول ستريت جورنال: البرنامج النووي الإيراني يواجه جموداً منذ حرب الأيام الاثني عشر
دعاء الفجر اليوم الثامن من رمضان.. كلمات تشرح صدرك وتفرج همك
الإغاثة الطبية بـ غزة: القطاع يشهد أكبر معاناة إنسانية وتجربة لأنواع متعددة من الأسلحة
شحن صاروخي وكاميرا 200 ميجابكسل.. ماذا تخبئ هونر في Magic V6؟
الحكومة توافق على اتفاقيتي «المساعدة القضائية بين مصر وإسبانيا وتسليم المجرمين»
ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد
شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي
تويوتا فورتشنر 2027 تظهر لأول مرة

تويوتا فورتشنر موديل 2027
تويوتا فورتشنر موديل 2027
إبراهيم القادري

ظهرت سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2027 خلال اختبارها لأول مرة في تايلاند، وتشارك مكونات رئيسية مع سيارة هايلكس الجديدة وبعض ملامح التصميم .

 تويوتا فورتشنر موديل 2027

تويوتا فورتشنر موديل 2027 الجديدة تعتمد على نفس منصة IMV متعددة الاستخدامات التي بني عليها هايلكس الجيل الجديد.

مواصفات تويوتا فورتشنر موديل 2027

هذه المنصة حصلت على تحديثات كبيرة، وأصبحت قادرة على استيعاب أنواع مختلفة من منظومات الدفع، وتشمل الأنظمة الهجينة، وتقنيات الهيدروجين، وحتى النسخ الكهربائية بالكامل.

 تويوتا فورتشنر موديل 2027

ويظهر الجزء الخلفي من السيارة، ورغم التمويه الكثيف، يمكن ملاحظة بعض اللمسات الجديدة، وبها مصابيح خلفية تبدو أكثر نحافة مع امتداد جانبي، وبها شريط إضاءة LED يصل بينهما، ويظهر ميل خفيف لخط السقف باتجاه الخلف، وبها تصميم جديد للباب الخلفي والصداد، مع هوائي على شكل زعنفة القرش.

أما الواجهة الأمامية فهي تستلهم تصميمها بشكل واضح من هايلكس، مع شبك أمامي كبير بتصميم عمودي ومصابيح LED أكثر حدة وعصرية، وبها شاشتين مقاس 12.3 بوصه، وبها واحدة للعدادات الرقمية وأخرى للنظام الترفيهي، وبها مقاعد أمامية كهربائية مع تهوية، ونظام تكييف أوتوماتيك، وشاحن لاسلكي، وكاميرا محيطية 360 درجة، وبها حزمة أنظمة مساعدة السائق المتقدمة.

محرك تويوتا فورتشنر موديل 2027

 تويوتا فورتشنر موديل 2027

تستمد سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2027  قوتها من محرك سعة 2700 سي سي، او محرك اخر سعة 2800 سي سي، وبها نظام هجين خفيف يعمل بجهد 48 فولت لتحسين الكفاءة وتقليل الاستهلاك، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تاريخ شركة تويوتا في صناعة السيارات

تأسست تويوتا عام 1937 على يد كيشيرو تويودا كفرع لصناعة السيارات من شركة تويوتا للنسيج، وتحولت سريعاً إلى عملاق عالمي بفضل التركيز على الجودة، والموثوقية، ونظام إنتاج تويوتا (TPS).

وبدأت بإنتاج طراز AA عام 1936، وتوسعت عالمياً عبر العقود، لتصبح اليوم من بين أكبر مصنعي السيارات في العالم، ورائدة في تقنيات الهجين. 

تويوتا فورتشنر موديل 2027 هايلكس فورتشنر موديل 2027 تويوتا فورتشنر مواصفات تويوتا فورتشنر محرك تويوتا فورتشنر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

