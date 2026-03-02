قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المواصفات الكاملة لسيارة نيسان كيكس 2026 الجديدة.. صور

صبري طلبه

تعد السيارة نيسان كيكس واحدة من أبرز السيارات الرياضية من عائلة الكروس أوفر المدمجة التي تحمل العلامة اليابانية، وتواصل السيارة من تعزيز تواجدها عالميًا بعد تقديم موديلات 2026.

محرك نيسان كيكس 2026

تعتمد نيسان كيكس 2026 على محرك بنزين مكوّن من 4 أسطوانات بسعة 2.0 لتر، يولد قوة تبلغ 142 حصاناً مع عزم دوران يصل إلى 190 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار من نوعCVT، يوجّه القوة إلى العجلات الأمامية في جميع الفئات، وتحقق السيارة معدلات استهلاك وقود تتراوح بين 17.8 و18.5 كيلومتر لكل لتر.

أبعاد نيسان كيكس 2026

تأتي كيكس 2026 بأبعاد خارجية بنسبة طول بلغت 4,365 مم، فيما يصل عرضها إلى 1,800 مم، وارتفاعها إلى 1,620 مم، ويبلغ الخلوص الأرضي 194 مم، وتعتمد جميع الفئات على مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، فيما تأتي الجنوط بقياس 17 بوصة في الفئات الأساسية والمتوسطة، وترتفع إلى 19 بوصة في الفئة الأعلى تجهيزاً التي تنفرد أيضاً بفتحة سقف بانورامية.

تجهيزات الحماية والأمان 

تعتمد نيسان كيكس 2026 على حزمة أمان توفر 6 وسائد هوائية تشمل الأمامية والجانبية والستائرية، كما تضم أنظمة مكابح مانعة للانغلاق ABS مع توزيع إلكتروني لقوة الكبح EBD، إلى جانب نظام التحكم بالجر ونظام الثبات الإلكتروني، وتتوفر خاصية مساعد صعود المرتفعات قياسياً في جميع الفئات.

وتأتي السيارة بنظام تحذير من التصادم الأمامي مع الفرملة الذاتية، إضافة إلى مثبت سرعة تقليدي وحساسات خلفية للركن، ومثبت سرعة متكيف، ونظام التحذير عند الخروج عن المسار مع المساعدة على البقاء داخله، إلى جانب مراقبة النقطة العمياء وكاميرا خلفية.

مقصورة وموصفات نيسان كيكس 2026

تتسع المقصورة لخمسة ركاب بتوزيع مقاعد 2+3، مع اختلاف نوعية المواد حسب الفئة، وتعتمد الفئات الأقل تجهيزاً على مقاعد قماشية، بينما تحصل الفئة الأعلى على فرش جلدي صناعي، إضافة إلى مقود مكسو بالجلد متعدد الوظائف، في حين يأتي المقود متعدد الاستخدامات قياسياً في جميع الفئات.

وزُوّدت السيارة بشاشة معلومات وترفيه قياس 12.3 بوصة في كافة الفئات، مع دعم الاتصال اللاسلكي لأنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، وتأتي شاشة العدادات بقياس 7 بوصات في الفئات الأولى، وترتفع إلى 12.3 بوصة في فئة SL.

ويختلف نظام الصوت بين 4 سماعات في الفئة الأساسية ونظام مكوّن من 10 سماعات من Bose في الفئات الأعلى، كما يتدرج نظام التكييف بين التحكم اليدوي في الفئة الأولى والأوتوماتيكي في الفئات المتقدمة، مع توفر شاحن لاسلكي للهواتف الذكية في الصف الأمامي بدءاً من فئة SV Plus.

