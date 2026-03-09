قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

بمظهر SUV رياضي.. ماذا تقدم لكزس LX موديل 2026؟

لكزس LX
صبري طلبه

تواصل لكزس تقديم طراز LX كواحد من أبرز سيارات الدفع الرباعي الكبيرة التي تجمع بين الفخامة والقدرات القوية على الطرق المختلفة، ويأتي موديل 2026 ليستكمل هذا المفهوم عبر مجموعة من التجهيزات والتقنيات، مع الحفاظ على الطابع الرياضية ضمن عائلة الـ SUV الفاخرة.

تصميم لكزس LX

يحمل التصميم الخارجي للسيارة ملامح تجمع بين الضخامة والطابع الرياضي، حيث تعتمد الواجهة الأمامية على مصابيح رئيسية تعمل بتقنية LED ثلاثية الوحدات، إلى جانب إضاءة نهارية بنفس التقنية.

كما تأتي المصابيح الخلفية بتقنية LED، وتتوفر السيارة بعجلات رياضية يتراوح قياسها بين 18 و22 بوصة بحسب الفئة، بينما تحصل بعض الفئات على فتحة سقف كهربائية.

تنتمي لكزس LX إلى فئة السيارات الكبيرة، وهو ما يظهر في أبعادها الخارجية، حيث يبلغ طول السيارة نحو 5100 ملم، بينما يصل عرضها إلى 1990 ملم، في حين يبلغ ارتفاعها 1865 ملم، أما قاعدة العجلات فتصل إلى 2850 ملم، ويتراوح وزن السيارة بين 2590 و2840 كيلوجرامًا وفقًا للفئة.

محرك وأداء لكزس LX

تعتمد السيارة على محرك بنزين مزدوج التيربو بسعة 3.5 لتر مكون من 6 أسطوانات، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 10 سرعات، وتعمل السيارة بنظام الدفع الرباعي، بينما تتراوح قوة المحرك بين 409 و457 حصانًا حسب الفئة، ويتراوح عزم الدوران بين 650 و790 نيوتن متر.

مقصورة لكزس LX

توفر المقصورة مجموعة واسعة من التجهيزات، حيث تأتي المقاعد الأمامية بخاصية التعديل الكهربائي مع ذاكرة لحفظ الإعدادات، إضافة إلى التدفئة والتبريد ووظيفة التدليك، كما يعمل نظام التكييف الأوتوماتيكي بـ 4 مناطق مستقلة.

وتضم السيارة نظام معلومات وترفيه يعتمد على شاشتين بقياس 12.3 و7 بوصات مع دعم الاتصال اللاسلكي عبر “أندرويد أوتو” و"آبل كار بلاي"، إلى جانب شاشة عرض على الزجاج الأمامي، وشاحن لاسلكي للهواتف، ونظام صوتي مكون من 25 سماعة موزعة داخل المقصورة.

لكزس LX وتقنيات الأمان 

زودت لكزس LX 2026 بمجموعة من أنظمة السلامة، وتشمل هذه الأنظمة “الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، والتحذير من التصادم الأمامي، ونظام مراقبة النقطة العمياء”، كما تتوفر حساسات ركن أمامية وخلفية مع كاميرا محيطية بزاوية 360 درجة.

وتضم السيارة لكزس LX عدد يصل إلى 10 وسائد هوائية موزعة داخل المقصورة، إضافة إلى أنظمة التحكم في الثبات والجر، ومساعد صعود المرتفعات، ومساعد نزول المنحدرات، إلى جانب مثبت السرعة المتكيف لدعم القيادة على الطرق السريعة.

