لوتس تكشف عن نسختها الجديدة For Me.. رياضية بتقنيات هجينة| صور

لوتس For Me
لوتس For Me
صبري طلبه

كشفت لوتس عن تقديم طرازها الجديد الذي يحمل اسمFor Me ، وهو نموذج ينتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ويعتمد على منظومة تشغيل هجينة تجمع بين محرك احتراق داخلي ومحركات كهربائية.

ووفق المعلومات التي كشفت عنها لوتس، من المقرر أن يبدأ طرح السيارة في السوق الصينية مع نهاية شهر مارس الجاري، على أن تتوسع عملية الإطلاق تدريجيًا لتصل إلى الأسواق الأوروبية خلال منتصف عام 2026. 

 لوتس For Me

التصميم الداخلي لسيارة لوتس For Me

تعتمد المقصورة الداخلية لسيارة For Me على مجموعة من التقنيات الحديثة التي تهدف إلى تحسين تجربة القيادة وتوفير مستوى مرتفع من الاتصال داخل السيارة، ومن بين أبرز التجهيزات شاشة عرض أمامية كبيرة تعمل بتقنية العرض على الزجاج الأمامي، حيث تتيح للسائق متابعة المعلومات الأساسية أثناء القيادة.

وتضم المقصورة نظام إضاءة محيطية متعددة الألوان، إلى جانب مقاعد ذات تصميم رياضي مكسوة بمواد جلدية فاخرة تعكس الطابع الرياضي للسيارة، وتتضمن التجهيزات أيضًا عجلة قيادة متعددة الوظائف، كما زُودت السيارة بزر تشغيل وإيقاف للمحرك إلى جانب شاحن لاسلكي للهواتف الذكية.

 لوتس For Me

منظومة هجينة تجمع بين الأداء والقوة العالية

تعتمد لوتس For Me على منظومة تشغيل هجينة متطورة تجمع بين محرك احتراق داخلي سعة 2.0 لتر مزود بشاحن توربيني، إلى جانب محركين كهربائيين يعملان معًا لتقديم أداء قوي، ويعمل هذا النظام المتكامل على توليد قوة إجمالية تصل إلى نحو 952 حصانًا.

وتعتمد المنظومة على بنية كهربائية بجهد يصل إلى 900 فولت، وهي تقنية تساعد على تحسين كفاءة نقل الطاقة وتسريع عمليات الشحن والأداء العام للسيارة، كما يتضمن النظام الهجين بطارية بسعة 70 كيلوواط ساعة، مع معدل تفريغ يصل إلى 11C، ما يتيح الاستفادة من الطاقة المخزنة بكفاءة أثناء القيادة.

 لوتس For Me

تسارع لوتس For Me

تستطيع السيارة لوتس For Me الانطلاق من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال نحو 3.3 ثانية فقط، وهو زمن يضعها ضمن السيارات السريعة في فئتها.

ويمكن للسيارة الوصول إلى سرعة 200 كيلومتر في الساعة خلال نحو 10.5 ثانية، في حين تستغرق مسافة ربع الميل حوالي 11.16 ثانية. وتظهر هذه الأرقام قدرة النظام الهجين على تقديم أداء قوي يجمع بين استجابة المحركات الكهربائية وقوة محرك الاحتراق الداخلي.

لوتس For Me سيارة لوتس For Me مواصفات سيارة لوتس For Me السيارة لوتس FOR ME سيارات لوتس

