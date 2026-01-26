انتهاء تصوير برنامج رامز جلال في الرياض| خاص

ينتهي فريق عمل برنامج رامز جلال الجديد من تصوير جميع حلقاته في العاصمة السعودية الرياض خلال 48 ساعة، تمهيدا لعرضه خلال موسم رمضان 2026.



البرنامج ضم هذا العام مجموعة من أهم الأسماء من مصر والعالم العربي، وينتظر أن يحظى بنسب مشاهدة كبيرة.



ويُعد برنامج رامز جلال من أكثر البرامج الرمضانية إثارة للجدل والمتابعة، حيث يحقق نسب مشاهدة مرتفعة فور عرضه.



ومن المنتظر أن يقدم رامز جلال هذا العام فكرة جديدة ومختلفة، مع الحفاظ على بصمته المعروفة التي تجمع بين الكوميديا والتشويق.



البرنامج يعرض على شاشة mbc ويضم هذا الموسم عددا كبيرا من نجوم الفن والرياضة والإعلام، في إطار إنتاج ضخم وتقنيات تصوير حديثة تواكب تطور المحتوى الترفيهي.