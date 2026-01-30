بمشاركة حجازي .. نيوم يتقدم على ضمك بثنائية نظيفة بالشوط الأول بالدوري السعودي

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي نيوم وضمك بتقدم نيوم بثنائية نظيفة، علي ملعب مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك، لحساب منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري السعودي .

وسجل هدفي نيوم كل من ناثان زيزي وأليكساندر لاكازيتي في الدقيقتين 23 و45+1 من إنطلاق المباراة.

تشكيل نيوم

أعلن الفرنسي جالتييه المدير الفني لفريق نيوم تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة ضمك علي ملعب مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك، لحساب منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري السعودي .

تشكيل نيوم ضد ضمك

ويقود احمد حجازي مدافع منتخب مصر تشكيل نيوم ضد ضمك والذي جاء كالتالي:

لويس ماكسيمانو – محمد البريك – أحمد حجازي – ناثان زيزي – فارس عابدي – أمادو كوني – عبدالعزيز نور – سلمان الفرج – سعيد بن رحمة – لوشتينو رودريجيز – ألكسندر لاكازيت

نيوم ضد ضمك

يحتل نيوم المركز التاسع برصيد 21 نقطة، حيث فاز في ست وتعادل في ثلاث وخسر ثمان مباريات، بينما يحتل ضمك المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة، إذ فاز في واحدة وتعادل كما خسر في ثمان مباريات، وتراجع نيوم على مستوى الأداء والنتائج في آخر خمس مباريات لم يحقق خلالها أي فوز ولم يحصد سوى نقطة يتيمة، ويطمح اليوم إلى إيقاف النزيف النقطي والعودة لسكة الانتصارات لتحسين موقعه الحالي.