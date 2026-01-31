رغم التعادل مع الكرخ.. الكرمة يحتفظ بصدارة الدوري العراقي

سيطر التعادل الإيجابي 1/ 1 على مواجهة فريق الكرمة ومضيفه الكرخ ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري نجوم العراق لكرة القدم.



وافتتح تياجو دي ليونكو التسجيل للكرمة في الدقيقة 31، قبل أن يدرك رسول أحمد التعادل للكرخ في الدقيقة 83.



ورغم التعادل، انفرد الكرمة بصدارة جدول الترتيب برصيد 33 نقطة، مقابل 28 نقطة للكرخ في المركز السادس.



وفي مباراة أخرى، حقق الشرطة فوزاً مثيراً في اللحظات الأخيرة على النجف بنتيجة 2/ 1.



وتألق ليونيل أتيبا بتسجيله هدفي الشرطة في الدقيقتين 45 و90 فيما سجل سجاد رعد هدف النجف الوحيد في الدقيقة 71.

هذا الانتصار رفع رصيد الشرطة إلى 32 نقطة في وصافة الترتيب، فيما ظل النجف في المركز التاسع عشر برصيد سبع نقاط.

