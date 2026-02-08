شوبير يوضح أسباب تراجع أداء بعض نجوم الأهلي

أبدى الإعلامي أحمد شوبير قلقه من تراجع مستوى بعض لاعبي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الفريق بحاجة لاستعادة فاعليته الهجومية قبل المواجهات المقبلة في الدوري المصري الممتاز.

وأوضح شوبير، خلال برنامجه الإذاعي صباح الأحد على راديو «أون سبورت إف إم»، أن التونسي محمد علي بن رمضان يمتلك قدرات فنية كبيرة لا جدال فيها، لكنه في الوقت الحالي ليس في أفضل حالاته، ومستواه الحالي لا يعكس إمكاناته الحقيقية على أرض الملعب.

وأشار إلى أن المهاجم مروان عثمان يقدم جهدًا كبيرًا ويُعتبر لاعبًا مميزًا يتحرك في جميع أرجاء الملعب، ويساهم أيضًا في المهام الدفاعية، إلا أن ذلك يزيد الأعباء عليه بما يتجاوز دوره الأساسي، موضحًا أن المهمة الأولى لأي مهاجم هي تسجيل الأهداف، رغم تحركاته الكثيفة التي تجعل حضوره دائمًا في كل أرجاء الملعب.

وتطرق شوبير أيضًا لمستوى المغربي أشرف بن شرقي، مشيرًا إلى أنه لم يصل بعد إلى أفضل مستوياته، مع احتمال الدفع به في المباراة المقبلة على الجهة اليسرى.

كما أشار إلى صعوبة تقييم حسين الشحات في الوقت الحالي، بسبب مشاركاته المحدودة لدقائق قليلة، مما يجعل الحكم على مستواه غير منصف في الوقت الحالي.