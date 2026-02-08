جاكيه صفقة ليفربول الجديدة يتعرض لإصابة خطيرة

تعرض المدافع الفرنسي الشاب جيريمي جاكيه، صفقة ليفربول الجديدة، لإصابة قوية في الكتف خلال مباراة فريقه رين أمام لانس، التي أقيمت أمس السبت ضمن منافسات الدوري الفرنسي، وانتهت بخسارة رين 3-1.

وكان ليفربول قد أعلن يوم الاثنين الماضي عن اتفاقه مع رين على ضم جاكيه مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، على أن يستمر اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً مع الفريق الفرنسي حتى نهاية الموسم الحالي.

وأثارت الإصابة تساؤلات حول جاهزية اللاعب قبل انتقاله إلى أنفيلد في الصيف المقبل، حيث سقط جاكيه بشكل مؤلم في الشوط الثاني من المباراة، وبدت علامات الألم واضحة عليه أثناء مغادرته الملعب.

وعلق حبيب بييه، مدرب رين، قائلاً: "أصيب جيريمي في كتفه، بينما كانت إصابة زميله عبد الحميد آيت بودلال عضلية. سننتظر الفحوصات لتحديد حجم الضرر، لكن الإصابتين تبدوان خطيرتين بالفعل".

ويستضيف ليفربول، الذي يحتل المركز السادس مؤقتا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، مانشستر سيتي، اليوم الأحد، في غياب أربعة مدافعين، هم جيوفاني ليوني وجو جوميز وجيريمي فريمبونج وكونور برادلي بسبب ‌الإصابات.

وتشكل هذه الغيابات تحديًا كبيرًا للمدرب الحالي لليفربول، الذي يسعى للحفاظ على نتائج فريقه في الدوري وسط نقص واضح في خط الدفاع قبل نهاية الموسم.