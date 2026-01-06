بهدف قاتل .. الجزائر يتأهل إلى ربع نهائي أمم أفريقيا ويواجه نيجيريا

ضمن المنتخب الجزائري، تأهله إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب، بعد فوزه على الكونغو الديمقراطية بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات دور الـ16

نتهى الوقت الأصلي من مباراة الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية في دور الـ16 من نهائيات كأس أمم أفريقيا بالتعادل السلبي ليحتكم المنتخبان إلى شوطين إضافيين.





أحرز عادل بولبينة هدفا قاتلا في شباك الكونغو في الدقيقة ١١٨ ليقود الجزائر إلي ربع نهائي أمم إفريقيا 2025

ويواجه الجزائر نظيره نيجيريا يوم 10 يناير فى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا

وشهدت أحداث الشوط الأول هدوء حذر بين المنتخبين دون تشكيل خطورة حقيقة على مرمي المنتخبين وإحراز هدف التقدم

حرص زين الدين زيدان أسطورة الكرة الفرنسية على التواجد في مدرجات ملعب مولاي الحسن بالرباط، ودعم المنتخب الجزائر لمساندة نجله لوكا زيدان، حارس مرمى منتخب الجزائر، خلال مواجهة الكونغو الديمقراطية،

جاء تشكيل منتخب الكونغو الديمقراطية على النحو التالي:

حراسة المرمى: ليونيل مباسي.

خط الدفاع: آرون وان بيساكا – أكسيل توانزيبي – صامويل موتوسامي – تشانسيل مبيمبا – جوريس كايمبي.

خط الوسط: ثيو بونجوندا – نجالايل موكاو – ميشاك إيليا.

خط الهجوم: نواه صاديكي – سيدريك باكامبو.

بينما جاء تشكيل الجزائر لمواجهة الكونغو كالتالي:

حراسة المرمى : لوكا زيدان.

خط الدفاع : رفيق بلغالي - ريان أيت نوري - رامي بن سبعيني - عيسى ماندي.

خط الوسط: اسماعيل بن ناصر - هشام بوداوي - ابراهيم مازا.

خط الهجوم: رياض محرز - محمد أمين عمورة - فارس الشايبي.