قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يبحث مع نظيره العٌماني المستجدات في الصومال والسودان
الرئيس السيسي في كاتدرائية ميلاد المسيح لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد
الكنائس تحتفل .. قداسات عيد الميلاد المجيد تبدأ في مختلف أنحاء البلاد
السيسي يقدم باقة ورد للبابا تواضروس
محمد صلاح يشارك جمهوره صورا من الجيم
عمر مرموش يحدد شروطه للانضمام إلى أستون فيلا في الميركاتو الشتوي
السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري والإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد
الكل عايز يسلم عليه.. حفاوة استقبال من الأقباط للرئيس السيسي في كاتدرائية ميلاد المسيح
الرئيس السيسي يصل مقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الجديدة
الرئيس السيسي يصل مقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الجديدة
بث مباشر| أحمد موسى يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد
تعديلات مقترحة على قانون الإيجار القديم.. من المستفيد؟ وكيف تحسب الزيادة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الجزائر والكونغو يلجأن للأشواط الإضافية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل

الجزائر والكونغو بع
الجزائر والكونغو بع
حسام الحارتي

انتهى الوقت الأصلي من مباراة الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية في دور الـ16 من نهائيات كأس أمم أفريقيا بالتعادل السلبي ليحتكم المنتخبان إلى شوطين إضافيين.

حرص زين الدين زيدان أسطورة الكرة الفرنسية على التواجد في مدرجات ملعب مولاي الحسن بالرباط، ودعم المنتخب الجزائر لمساندة نجله لوكا زيدان، حارس مرمى منتخب الجزائر، خلال مواجهة الكونغو الديمقراطية، المقامة ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

انتهى الشوط الأول من مباراة الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية في دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا بالتعادل السلبي.

وشهدت أحداث الشوط الأول هدوء حذر بين المنتخبين دون تشكيل خطورة حقيقة على مرمي المنتخبين وإحراز هدف التقدم

وتأهل منتخب الجزائر من دور المجموعات بعد تحقيق الصدارة بالعلامة الكاملة 9 نقاط بفوز على السودان وبوركينا فاسو وغينيا الاستوائية، ما يزيد من قوتهم لتحقيق انتصار جديد في مشوار حلم تحقيق بطولة أمم أفريقيا.

وجاء تشكيل منتخب الكونغو الديمقراطية على النحو التالي:

حراسة المرمى: ليونيل مباسي.

خط الدفاع: آرون وان بيساكا – أكسيل توانزيبي – صامويل موتوسامي – تشانسيل مبيمبا – جوريس كايمبي.

خط الوسط: ثيو بونجوندا – نجالايل موكاو – ميشاك إيليا.

خط الهجوم: نواه صاديكي – سيدريك باكامبو.

بينما جاء تشكيل الجزائر لمواجهة الكونغو كالتالي:

حراسة المرمى : لوكا زيدان.

خط الدفاع : رفيق بلغالي - ريان أيت نوري - رامي بن سبعيني - عيسى ماندي.

خط الوسط: اسماعيل بن ناصر - هشام بوداوي - ابراهيم مازا.

خط الهجوم: رياض محرز - محمد أمين عمورة - فارس الشايبي.

الجزائر الكونغو الديمقراطية زين الدين زيدان منتخب الجزائر بطولة أمم أفريقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

مجتش مصر كلها قبل كدا | الحكومة تعلن خبرا سارا للجميع

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

لقاء الخميسي وأوسا

بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة

الضريبة العقارية

«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة

رئيس مجلس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة

لقطة من الفيديو

القصة الكاملة لـ فيديو بيتفرجوا على الماتش وسابوا أخويا يموت بمستشفى بأكتوبر

القوات المسلحة

100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل

حسام حسن

عقوبة تنتظر حسام حسن بسبب مباراة بنين.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

التجاعيد والخطوط التعبيرية

هتصغري 15 سنة .. منتجات خارقة في علاج التجاعيد والخطوط التعبيرية

علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د

علامات في القدم قد تكشف نقص فيتامين د .. أعراض شائعة يحذر منها أطباء

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب بدون مستحضرات كيميائية .. وصفات مجرّبة

بالصور

هتصغري 15 سنة .. منتجات خارقة في علاج التجاعيد والخطوط التعبيرية

التجاعيد والخطوط التعبيرية
التجاعيد والخطوط التعبيرية
التجاعيد والخطوط التعبيرية

علامات في القدم قد تكشف نقص فيتامين د .. أعراض شائعة يحذر منها أطباء

علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د
علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د
علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب بدون مستحضرات كيميائية .. وصفات مجرّبة

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب
طرق طبيعية لتكثيف الحواجب
طرق طبيعية لتكثيف الحواجب

نظام ريجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع .. السر في 7 خطوات بسيطة

نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة

فيديو

سر نجاح العملية الأمريكية

الأقمار الصناعية كلمة السر.. ضابط فنزويلي يكشف عن سبب نجاح العملية الأمريكية

سر فقدان محمد سامي الوزن

كأني دبدوب جنبها.. محمد سامي يكشف سبب فقدانه الوزن بعد ظهوره مع مي عمر

أقوال مادورو امام المحكمة

مادورو يدافع عن نفسه أمام القضاء الأمريكي لأول مرة والقاضي يقاطعه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

المزيد