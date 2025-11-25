قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير خارجية فرنسا: فظائع الدعم السريع بالسودان يجب ألا تمر دون عقاب
حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول
بث مباشر | أحمد موسى يعرض عملية فرز أصوات انتخابات النواب 2025 على الهواء
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
برلمان

العربى الناصري: الإخوان يهاجمون مؤسسات الدولة للتغطية على جرائمهم

عبد الرحمن سرحان

أكد النائب الدكتور محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، أن جماعة الإخوان تتسم بالكراهية تجاه أجهزة الدولة، مشيرًا إلى أن هذه الكراهية تأتي بسبب الدور الوطني الحيوي الذي تقوم به مؤسسات الدولة، وعلى رأسها وزارة الداخلية، في حماية الوطن وكشف الجرائم التي ترتكبها الجماعة.

وقال أبو العلا إن الإخوان يعملون بلا كلل على تشويه صورة الدولة ومؤسساتها، محاولين ضرب الثقة الشعبية بها، وإضعاف قدرتها على أداء رسالتها الوطنية. وأوضح أن الجماعة تستخدم وسائل الإعلام ومواقع التواصل لنشر الأكاذيب والدعاية المضللة بهدف الإساءة لمؤسسات الدولة وتقويض استقرار الوطن.

وأضاف أبو العلا أن هذه الهجمات لا تمثل سوى محاولة لعرقلة مسيرة بناء الدولة الوطنية الحديثة، مؤكدًا أن الشعب المصري الواعي هو السند الحقيقي لاستمرار الوطن وحماية مؤسساته من التنظيمات المتطرفة.

وخاطب أبو العلا المواطنين قائلاً: «كل صوت ووعي وموقف داعم للدولة هو خطوة نحو حماية الوطن ومؤسساته، وكل محاولة لتشويه الدولة هي في حقيقتها محاولة لإضعاف قوتنا الوطنية، فلنكن يداً واحدة في مواجهة هذه التحديات».

الانتخابات الاخوان انتخابات النواب انتخابات مجلس النواب البرلمان

