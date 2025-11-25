العربى الناصري: الإخوان يهاجمون مؤسسات الدولة للتغطية على جرائمهم

أكد النائب الدكتور محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، أن جماعة الإخوان تتسم بالكراهية تجاه أجهزة الدولة، مشيرًا إلى أن هذه الكراهية تأتي بسبب الدور الوطني الحيوي الذي تقوم به مؤسسات الدولة، وعلى رأسها وزارة الداخلية، في حماية الوطن وكشف الجرائم التي ترتكبها الجماعة.

وقال أبو العلا إن الإخوان يعملون بلا كلل على تشويه صورة الدولة ومؤسساتها، محاولين ضرب الثقة الشعبية بها، وإضعاف قدرتها على أداء رسالتها الوطنية. وأوضح أن الجماعة تستخدم وسائل الإعلام ومواقع التواصل لنشر الأكاذيب والدعاية المضللة بهدف الإساءة لمؤسسات الدولة وتقويض استقرار الوطن.

وأضاف أبو العلا أن هذه الهجمات لا تمثل سوى محاولة لعرقلة مسيرة بناء الدولة الوطنية الحديثة، مؤكدًا أن الشعب المصري الواعي هو السند الحقيقي لاستمرار الوطن وحماية مؤسساته من التنظيمات المتطرفة.

وخاطب أبو العلا المواطنين قائلاً: «كل صوت ووعي وموقف داعم للدولة هو خطوة نحو حماية الوطن ومؤسساته، وكل محاولة لتشويه الدولة هي في حقيقتها محاولة لإضعاف قوتنا الوطنية، فلنكن يداً واحدة في مواجهة هذه التحديات».