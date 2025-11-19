قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث بأسيوط
حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل سكني.. الإفتاء توضح
أندية الدوري الإنجليزي تعتمد قانونين ماليين جديدين وتعارض مقترح حد الإنفاق
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريب 1.3 مليار كلمة مرور.. القصة وراء أكبر سرقة إلكترونية

1.3 مليار كلمة مرور مسربة تم الكشف عنها عبر الإنترنت
1.3 مليار كلمة مرور مسربة تم الكشف عنها عبر الإنترنت
شيماء عبد المنعم

إذا لم تتأكد بعد مما إذا كانت بياناتك قد تسربت إلي أيدي القراصنة، فقد آن الأوان للقيام بذلك، خاصة بعد الكشف عن تسريب ضخم يضم 1.3 مليار كلمة مرور فريدة إلى جانب 2 مليار عنوان بريد إلكتروني منتشر على الإنترنت.

ولا يعد ما جري اختراقا جديدا لأنظمة شركة كبرى أو متجر معروف، بل هو نتاج عملية جمع واسعة نفذتها شركة استخبارات تهديدات إلكترونية تدعى Synthient، التي قامت بالبحث في الإنترنت العادي والمظلم للعثور على عناوين البريد الإلكتروني وكلمات المرور المسربة، وإذا كان اسم الشركة مألوفا، فذلك لأنها كتشفت مؤخرا عن تسريب يضم أكثر من 183 مليون حساب بريد إلكتروني مسرب.

1.3 مليار كلمة مرور مسربة تم الكشف عنها عبر الإنترنت
 

تشمل الغالبية العظمى من هذه البيانات قوائم تسجيل دخول مستخلصة من خروقات سابقة، حيث تم الكشف عن كلمات المرور وعناوين البريد الإلكتروني، ثم تباع هذه القوائم لمجرمي الإنترنت لاستخدامها في هجماتهم الخاصة.

وفي هذه المرة، قامت Synthient بجمع جميع 2 مليار بريد إلكتروني و1.3 مليار كلمة مرور، وبالتعاون مع Troy Hunt وخدمة Have I Been Pwned، أصبح بإمكان المستخدمين الآن البحث لمعرفة ما إذا كانت بياناتهم الشخصية مكشوفة على الإنترنت.

1.3 مليار كلمة مرور مسربة تم الكشف عنها عبر الإنترنت
 

من الإنترنت المظلم إلى خدمة Pwned Passwords

جمع مؤسس Synthient، Benjamin Brundage، هذه الكمية الضخمة من البيانات من مواقع متعددة على الإنترنت العادي والمظلم حيث يدور مجرمو الإنترنت عادة بيانات مسروقة. 

وتشمل البيانات كلمات مرور قديمة من خروقات سابقة وحسابات مسروقة حديثا بواسطة برامج ضارة تسرق المعلومات مباشرة من أجهزة المستخدمين.

للتحقق من صحة البيانات، استخدم “تروي هانت” أحد بريده الإلكتروني القديم الذي كان قد ظهر سابقا في قوائم تسريب البيانات، وتبين أن هذا البريد وكلمات المرور المرتبطة به موجودة بالفعل ضمن البيانات التي جمعتها Synthient. 

وبعد التحقق، تعاون “هانت” مع عدد من مشتركي خدمة Have I Been Pwned للتأكد من وجود بيانات جديدة لم تنشر سابقا.

تقوم خدمة Pwned Passwords بتحميل كلمات المرور المكشوفة دون تخزين عناوين البريد المرتبطة بها، لضمان الخصوصية وحماية المستخدمين من سوء الاستخدام.

للتحقق مما إذا كانت أي من كلمات مرورك الحالية مسروقة، يمكن زيارة صفحة البحث في Pwned Passwords، حيث تتم العملية بشكل آمن في متصفحك دون إرسال كلمات المرور عبر الإنترنت.

وإذا ظهرت أي كلمة مرور ضمن القائمة، ينصح بتغييرها فورا. 

ويمكن استخدام برامج إدارة كلمات المرور مثل Bitwarden وLastPass وProtonPass لتوليد كلمات مرور قوية وجديدة، أو استخدام مولدات كلمات مرور مجانية متاحة على الإنترنت.

نصائح لحماية كلمات المرور من القراصنة

1. تجنب إعادة استخدام كلمات المرور: لا تستخدم نفس كلمة المرور مع أكثر من موقع أو خدمة، لأن القراصنة عادة ما يجربون بيانات مسروقة على مواقع متعددة عملية تعرف باسم Credential Stuffing.

2. استخدام كلمات مرور قوية وفريدة: استخدم مولد كلمات مرور لتكوين كلمات مرور معقدة لكل حساب.

3. تفعيل المصادقة الثنائية 2FA: تضيف طبقة حماية إضافية حتى إذا كانت كلمة المرور مسروقة.

4. حماية الأجهزة من البرمجيات الخبيثة: تثبيت برامج مكافحة الفيروسات على الكمبيوتر والهواتف الذكية لمنع برامج سرقة البيانات Infostealers.

5. استخدام مفاتيح الدخول Passkeys: طريقة جديدة لتسجيل الدخول باستخدام زوج من المفاتيح المشفرة، مقاومة للتخمين والهجمات الاحتيالية.

كلمات مرور مسروقة تسريب بيانات كلمات المرور المسروقة الأمن السيبراني بريد إلكتروني مسروق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

ترشيحاتنا

بوستر حفل هاني فرحات

إقبال جماهيري كبير على حفل روائع عمار الشريعي بتوقيع هاني فرحات

نيكول سابا

نيكول سابا بعد تكريمها بـأفضل ممثلة عربية: مصر دايما مغرقاني بحبها

رضوى الشربيني

رضوى الشربيني تحتفل بحصولها على جائزة أفضل مذيعة في مهرجان The Best

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

فيديو

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد