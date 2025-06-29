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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هل تم تسريب بياناتك؟.. 4 أدوات مهمة للتحقق من اختراق كلمة مرورك

أبرز أدوات التحقق من تسريب كلمات المرور
أبرز أدوات التحقق من تسريب كلمات المرور
شيماء عبد المنعم

نحفظ يوميا كلمات المرور داخل المتصفحات أو التطبيقات، أو حتي عبر برامج إدارة كلمات المرور، دون تفكير، معتقدين أنها ستبقي معلوماتنا آمنة. 

لكن في الحقيقة الواقع الرقمي ليس بتلك المثالية، ففي أي لحظة قد تتعرض بيانات تسجيل الدخول الخاصة بك للتسريب دون علمك، ويتم نشرها في منتديات مشبوهة، أو تدمج ضمن قواعد بيانات اختراقية، أو تستخدم للتسلل إلى حساباتك الشخصية.

ما يزيد الأمر سواء، هو أنك قد لا تلاحظ تسريب كلمات مرور حساباتك إلا بعد فوات الأوان، لهذا، لم يعد التحقق من تسريبات كلمات المرور أمرا ثانويا، بل ضرورة مثل استخدام برامج الحماية من الفيروسات. 

والخبر الجيد هو أن هناك أدوات موثوقة ومجانية تساعدك على اكتشاف التسريبات مبكرا واتخاذ الخطوات اللازمة.

أبرز أدوات التحقق من تسريب كلمات المرور

1. Have I Been Pwned: 

هي منصة مجانية ومستقلة، تكشف لك ما إذا كان بريدك الإلكتروني أو كلمة مرورك قد ظهرت ضمن تسريبات بيانات سابقة، فقط أدخل بريدك الإلكتروني، وستعرف فورا ما إذا كنت ضحية تسريب.

وتشمل مزاياها:

- فحص البريد الإلكتروني في قواعد بيانات مسربة.

- فحص آمن لكلمات المرور بتقنيات تشفير خصوصية.

- تنبيهات تلقائية في حال حدوث تسريبات مستقبلية.

- لا يتطلب استخدامها تسجيل حساب.

2. فحص كلمات المرور من جوجل: 

تعد Google Password Checkup أداة مدمجة داخل متصفح كروم ونظام أندرويد، تقوم بفحص كلمات المرور المحفوظة للتحقق من تعرضها للاختراق.

أبرز المزايا:

- تنبيهات فورية عن كلمات مرور مخترقة، مكررة، أو ضعيفة.

- تعمل في الخلفية دون تدخل منك.

- متاحة تلقائيا لمستخدمي حساب جوجل.

- تعد هذه الأداة مهمة إذا كنت تحفظ كلمات المرور في حساب جوجل، فهي تعمل تلقائيا دون أن تدري، وتحميك من التهديدات قبل فوات الأوان.

3. تقرير الويب المظلم من Google One: 

يراقب الويب المظلم؛ لاكتشاف ما إذا كانت بياناتك الشخصية مثل البريد أو رقم الهاتف قد تم تداولها في أماكن مشبوهة.

المزايا:

- يفحص المنتديات وقواعد البيانات في الويب المظلم.

- يتحقق من معلومات أكثر من مجرد البريد الإلكتروني.

- متاح مع اشتراك Google One بما في ذلك الفترات التجريبية المجانية.

- يكشف لك هذا التقرير ما يجري في الخفاء فالويب المظلم هو المكان المفضل لتجار البيانات المسروقة.

4. مراقبة كلمات المرور عبر iCloud Keychain لأجهزة آبل:

هي ميزة مدمجة في أجهزة آبل تقوم تلقائيا بتنبيهك في حال ظهور كلمات المرور المخزنة ضمن تسريبات معروفة.

المزايا:

- تعمل على iOS وmacOS.

- تكتشف كلمات المرور المخترقة أو الضعيفة أو المعاد استخدامها.

- تشجع على اتباع ممارسات أكثر أمانا.

- إن كنت ضمن نظام آبل، فأنت تملك بالفعل أداة حماية فعالة دون الحاجة لأي إعدادات إضافية.

علامات تشير إلى أن حسابك ربما تم اختراقه

- إشعارات تسجيل دخول من مواقع أو أجهزة غير مألوفة.

- رسائل غريبة مرسلة من حسابك (احتيال، سبام، أو محتوى مسيء).

- رسائل تطلب إعادة تعيين كلمة المرور لم تطلبها.

- إغلاق الحساب نتيجة محاولات تسجيل دخول فاشلة متكررة.

- عمليات شراء أو معاملات لا تعرف مصدرها.

- ظهور أي علامة من هذه يتطلب تدخلا سريعا.

ماذا تفعل إذا تم تسريب كلمة مرورك؟

1. غير كلمة المرور فورا: واستخدم كلمة مرور جديدة قوية وفريدة.

2. فعل المصادقة الثنائية 2FA: تضيف طبقة حماية إضافية حتى لو سرقت كلمة المرور.

3. راجع نشاط الحساب: تحقق من سجل تسجيل الدخول والنشاطات المشبوهة.

4. حدث كلمات المرور الأخرى: خصوصا إذا كنت تستخدم نفس الكلمة في أكثر من موقع.

5. تحقق من معلومات الاسترجاع: تأكد من أن بريدك ورقم هاتفك المرتبطين بالحساب ما زالا آمنين وصحيحين.

كيف تنشئ كلمة مرور قوية وسهلة التذكر؟

- استخدم ما لا يقل عن 12 حرفا.

- تجنب الكلمات المعجمية، الأسماء، أو التواريخ.

- امزج بين الحروف الكبيرة والصغيرة، الأرقام، والرموز.

- لا تستخدم نفس الكلمة لأكثر من حساب.

- استخدم مدير كلمات مرور موثوقا لإنشاء وحفظ كلمات مرور قوية دون الحاجة لتذكرها جميعا.

تسريب كلمات المرور أدوات كشف التسريبات اكتشاف التسريبات التحقق من تسريب كلمات المرور فحص قواعد بيانات مسربة

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