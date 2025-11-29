قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نيويورك تايمز: واشنطن تدرس استهداف منشآت عسكرية ونفطية في فنزويلا
ترامب يعيد فتح ملف إدراج جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب داخل الولايات المتحدة
زد يفوز على كوينز بارك رينجرز بثنائية نظيفة في بطولة الأهلي للناشئين
حسن المستكاوي ينتقد خطأ صبحي ويشيد بأداء الزمالك أمام كايزر تشيفز رغم التعادل
مفاجأة.. هل يمتد عقد المحال التجارية للورثة في قانون الإيجار القديم؟
رقص بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية
شواطئ طور سيناء.. حين يعانق البحر الجبل وتكتب الطبيعة سطورها بين المدّ والجزر
مفاجأة استخباراتية.. لماذا يصمت نتنياهو بعد تبادل إطلاق النار في جنوب سوريا؟
المتهم بابتزاز فتاة بنشر صور وفيديوهات مفبركة يواجه الحبس وغرامة 50 ألف جنيه
كاتب فلسطيني لـ صدى البلد: غزة تنهار والضفة تحترق.. والمجتمع الدولي مطالب بمبادرة سلام
تصعيد مرتقب.. إسرائيل تحذر القوات السورية بعد اشتباكات بيت جن
وفاة خال نجلاء بدر وتشييع جنازته من مسجد فاطمة الشربتلي
تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا | روسيا تهدد واتساب بالحظر الكامل.. مزايا مبتكرة تكشف سر آيفون فولد القابل للطي

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

جوجل تعود للصدارة بقوة.. 5 عوامل قلبت موازين الذكاء الاصطناعي
 

في نوفمبر 2022، أطلقت شركة OpenAI روبوت المحادثة الشهير ChatGPT، الذي اجتذب اهتماما عالميا وأظهر شركة جوجل وكأنها متأخرة عن منافسيها في مجال الذكاء الاصطناعي. 

خلل غامض يضرب أسطول الطيران الأكثر استخداما بالعالم.. ماذا يحدث في إيرباص؟
 

شهد العالم حالة ارتباك واسعة في حركة الطيران بعد أن أمرت شركة إيرباص Airbus الأوروبية، بإجراء تحديثات برمجية فورية لنحو 6000 طائرة من طراز A320، أي ما يزيد على نصف أسطول الطائرات الضيقة البدن عالميا، ما أجبر شركات طيران عدة على وقف تشغيل طائراتها في واحد من أكثر عطلات السفر ازدحاما خلال العام.


بعد صدمة آيفون آير.. تراجع جماعي عن الهواتف فائقة النحافة

 

أطلقت شركة أبل هاتفها الجديد آيفون آير iPhone Air في شهر سبتمبر الماضي، وسط توقعات كبيرة بأن يشكل نقلة نوعية في سوق الهواتف الذكية بفضل تصميمه فائق النحافة. 


ميزة جديدة تنقذ البطارية.. طريقة تفعيل وضع توفير الطاقة في خرائط جوجل
 

بدأت شركة جوجل، في طرح ميزة جديدة لتطبيق الخرائط على هواتف Pixel 10 تحمل اسم وضع توفير الطاقة، وهو وضع مبسط منخفض الاستهلاك يتيح للمستخدمين الحصول على إرشادات الملاحة خطوة بخطوة مع تقليل استهلاك البطارية أثناء الرحلات الطويلة. 


روسيا تهدد بحظر واتساب.. هل يختفي تطبيق المراسلة من هواتف الملايين؟
 

حذرت هيئة الرقابة الروسية على الاتصالات "روسكومنادزور"، من أنها ستقوم بحظر خدمة واتساب بشكل كامل إذا لم تمتثل لطلبات القوانين المحلية، وفقا لما أفادت به وكالات الأنباء.


مزايا مبتكرة تكشف سر آيفون فولد القابل للطي.. ماذا تخبئ آبل في جهازها الجديد؟
 

تستعد شركة آبل للكشف عن أول هواتفها القابلة للطي في خريف 2026، حيث من المتوقع أن يتم إطلاقه جنبا إلى جنب مع موديلات آيفون 18 برو، الجهاز الجديد، الذي يتوقع أن يطلق تحت اسم "آيفون فولد"، سيحمل عدة ميزات مبتكرة قد تضعه في مقدمة الهواتف القابلة للطي في السوق.

تحديث صادم من جوجل.. الحد اليومي لـ Nano Banana Pro يتراجع بشكل مفاجئ

أعلنت شركة جوجل، عن تقليص عدد المرات التي يمكن للمستخدمين غير المشتركين فيها استخدام نماذجها الجديدة Gemini 3 Pro وNano Banana Pro يوميا بشكل مجاني، في خطوة تعكس الضغط الكبير على خوادمها نتيجة الطلب المتزايد.

ريلمي تعود إلى الساحة بقوة.. تسريب يكشف مواصفات Realme Pad 3

بعد غياب طويل عن سوق الأجهزة اللوحية، بدأت شركة ريلمي تتحرك مجددا، آخر جهاز لوحي أطلقته الشركة كان Realme Pad 2 في عام 2023، ومنذ ذلك الحين لم تصدر أي تحديثات أو منتجات جديدة في هذا المجال، لكن يبدو أن الوضع على وشك التغيير، وفقا لتسريبات جديدة تشير إلى استعداد الشركة لإطلاق Realme Pad 3.

فيفو تطلق هاتف جديد بتصميم يشبه آيفون آير.. مواصفات Vivo S50 Pro Mini

 

استعرضت شركة فيفو هاتفها المنتظر Vivo S50 Pro Mini، مانحة الجمهور أول نظرة واضحة على التصميم قبل الإطلاق الرسمي، والذي من المتوقع أن يصل هاتف Vivo S50 Pro Mini إلى الهند والأسواق العالمية تحت اسم Vivo X300 FE.

أخبار التكنولوجيا تكنولوجيا التكنولوجيا

