أخبار التكنولوجيا | روسيا تهدد واتساب بالحظر الكامل.. مزايا مبتكرة تكشف سر آيفون فولد القابل للطي

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



في نوفمبر 2022، أطلقت شركة OpenAI روبوت المحادثة الشهير ChatGPT، الذي اجتذب اهتماما عالميا وأظهر شركة جوجل وكأنها متأخرة عن منافسيها في مجال الذكاء الاصطناعي.

خلل غامض يضرب أسطول الطيران الأكثر استخداما بالعالم.. ماذا يحدث في إيرباص؟



شهد العالم حالة ارتباك واسعة في حركة الطيران بعد أن أمرت شركة إيرباص Airbus الأوروبية، بإجراء تحديثات برمجية فورية لنحو 6000 طائرة من طراز A320، أي ما يزيد على نصف أسطول الطائرات الضيقة البدن عالميا، ما أجبر شركات طيران عدة على وقف تشغيل طائراتها في واحد من أكثر عطلات السفر ازدحاما خلال العام.

أطلقت شركة أبل هاتفها الجديد آيفون آير iPhone Air في شهر سبتمبر الماضي، وسط توقعات كبيرة بأن يشكل نقلة نوعية في سوق الهواتف الذكية بفضل تصميمه فائق النحافة.

بدأت شركة جوجل، في طرح ميزة جديدة لتطبيق الخرائط على هواتف Pixel 10 تحمل اسم وضع توفير الطاقة، وهو وضع مبسط منخفض الاستهلاك يتيح للمستخدمين الحصول على إرشادات الملاحة خطوة بخطوة مع تقليل استهلاك البطارية أثناء الرحلات الطويلة.

حذرت هيئة الرقابة الروسية على الاتصالات "روسكومنادزور"، من أنها ستقوم بحظر خدمة واتساب بشكل كامل إذا لم تمتثل لطلبات القوانين المحلية، وفقا لما أفادت به وكالات الأنباء.

تستعد شركة آبل للكشف عن أول هواتفها القابلة للطي في خريف 2026، حيث من المتوقع أن يتم إطلاقه جنبا إلى جنب مع موديلات آيفون 18 برو، الجهاز الجديد، الذي يتوقع أن يطلق تحت اسم "آيفون فولد"، سيحمل عدة ميزات مبتكرة قد تضعه في مقدمة الهواتف القابلة للطي في السوق.

أعلنت شركة جوجل، عن تقليص عدد المرات التي يمكن للمستخدمين غير المشتركين فيها استخدام نماذجها الجديدة Gemini 3 Pro وNano Banana Pro يوميا بشكل مجاني، في خطوة تعكس الضغط الكبير على خوادمها نتيجة الطلب المتزايد.

بعد غياب طويل عن سوق الأجهزة اللوحية، بدأت شركة ريلمي تتحرك مجددا، آخر جهاز لوحي أطلقته الشركة كان Realme Pad 2 في عام 2023، ومنذ ذلك الحين لم تصدر أي تحديثات أو منتجات جديدة في هذا المجال، لكن يبدو أن الوضع على وشك التغيير، وفقا لتسريبات جديدة تشير إلى استعداد الشركة لإطلاق Realme Pad 3.

استعرضت شركة فيفو هاتفها المنتظر Vivo S50 Pro Mini، مانحة الجمهور أول نظرة واضحة على التصميم قبل الإطلاق الرسمي، والذي من المتوقع أن يصل هاتف Vivo S50 Pro Mini إلى الهند والأسواق العالمية تحت اسم Vivo X300 FE.