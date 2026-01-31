جامعة بنها تحصد 25 ميدالية فى بطولة ألعاب القوى للجامعات

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها عن تحقيق طلاب الجامعة مراكز متقدمة على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية العليا في بطولة ألعاب القوى لطلاب للجامعات "أسوياء وذوى الهمم" والتي نظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات على ملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

تفاصيل البطولة

وقدم "الجيزاوي" التهنئة إلي الطلاب الفائزين الذين استطاعوا حصد 6 ميداليات ذهبية ، 3 فضية ، 16 برونزية خلال فعاليات البطولة ، مشجعا لهم المشاركة الإيجابية في البطولات والمسابقات دائما وذلك من أجل وضع طاقاتهم علي المسار الصحيح وإكتسابهم الخبرات والمهارات الحياتية المُختلفة .



من جانبه قالت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن إدارة الجامعة حريصة على الاهتمام بالمشاركة في مثل تلك الفعاليات والأنشطة الطلابية المختلفة ، من أجل تعزيز روح المنافسة والتعاون والتفاعل الإيجابي بين الطلاب.