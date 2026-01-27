منح دراسية صينية مميزة لطلاب جامعة بنها .. تفاصيل

افتتحت الدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس جامعة بنها للدراسات العليا والبحوث ورشة عمل للتعرف على المنح الصينية والفرص المتاحة ضمن برامج ايراسموس لطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.



جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الفتاح منجد مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة ،والدكتور خالد عيسوى منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة ،واعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ، وطلاب الجامعة.



وأشارت الدكتورة جيهان عبد الهدى حرص الجامعة على اتاحة الفرص الدولية لمنتسبيها وتعريفهم ببرامج ايراسموس بالاتحاد الاوروبى باعتبارها من اهم البرامج التبادل الأكاديمي على مستوى الاتحاد الأوروبي لما توفره من فرص للدراسة والتدريب والبحث العلمى وبناء القدرات بما يسهم فى تطوير المسار الأكاديمي والمهني للمشاركين، مشيرة الى حرص قطاع الدراسات العليا على تقديم الدعم الفني والإرشادي للمتقدمين.

ومن جانبه قال الدكتور عبدالفتاح منجد الى انه تم استعراض الفرص المتاحة ضمن برامج ايراسموس والمنح الصينية المقدمة من كبرى الجامعات وشرح آليات التقديم والشروط المطلوبة ،ومعايير الاختيار ، مؤكدا على أن هذه المنح فرصة لتبادل الخبرات وإكسابهم مهارات جديدة تؤهلهم لسوق العمل الدولي والمحلي.