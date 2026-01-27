قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محكوم عليها بالحبس .. الداخلية تكشف حقيقة إحتجاز فنانة داخل وحدة مرور
مفتي الجمهورية ينعى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق
طنط غيرانة مني | وفاء صادق تكشف موقفا صادمًا لـ سميرة أحمد في مسلسل شهير
تحذيرات من رياح مثيرة للأتربة وتدهور الرؤية.. وتوجيهات لمرضى الحساسية بارتداء الكمامات
وول ستريت جورنال: كبار شركاء أمريكا التجاريون يوجهون أنظارهم الآن نحو الصين
تبسمك صدقة.. خالد الجندي: الإسلام قد يجعل ملامح وجه الإنسان سببا لدخول الجنة
أسعار الذهب اليوم في مصر .. شوف عيار 21 وصل كام
انطلاق مباراة الأهلي ودجلة بالدوري المصري
وزير التعليم ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي يستعرضان جهود إصلاح المنظومة التعليمية
غدا.. بوتين يبحث مع الشرع الأوضاع في الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية
الجيش اللبناني يبحث تطورات الأوضاع مع القيادة الوسطى الأمريكية
يوم البيئة الوطني | سواحل مصر ثروة قومية منتظرة للدولة لاقتصاد أزرق مستدام
منح دراسية صينية مميزة لطلاب جامعة بنها .. تفاصيل

إبراهيم الهواري

افتتحت الدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس جامعة بنها للدراسات العليا والبحوث ورشة عمل للتعرف على المنح الصينية والفرص المتاحة ضمن برامج ايراسموس لطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.


جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الفتاح منجد مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة ،والدكتور خالد عيسوى منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة ،واعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ، وطلاب الجامعة.


وأشارت الدكتورة جيهان عبد الهدى حرص الجامعة على اتاحة الفرص الدولية لمنتسبيها وتعريفهم ببرامج ايراسموس بالاتحاد الاوروبى باعتبارها من اهم البرامج التبادل الأكاديمي على مستوى الاتحاد الأوروبي لما توفره من فرص للدراسة والتدريب والبحث العلمى وبناء القدرات بما يسهم فى تطوير المسار الأكاديمي والمهني للمشاركين، مشيرة الى حرص قطاع الدراسات العليا على تقديم الدعم الفني والإرشادي للمتقدمين.

ومن جانبه قال الدكتور عبدالفتاح منجد الى انه تم استعراض الفرص المتاحة ضمن برامج ايراسموس والمنح الصينية المقدمة من كبرى الجامعات وشرح آليات التقديم والشروط المطلوبة ،ومعايير الاختيار ، مؤكدا على أن هذه  المنح فرصة لتبادل الخبرات وإكسابهم مهارات جديدة تؤهلهم لسوق العمل  الدولي والمحلي.

القليوبية محافظة القليوبية جامعة بنها رئيس جامعة بنها بنها

