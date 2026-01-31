قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«الكرمة العراقي»: مندوب في القاهرة للتفاوض على ضم أحمد عبد القادر ولاعب آخر
استمرار الارتفاع .. حالة الطقس ودرجات الحرارة المُتوقعة اليوم
بتتجوزوا ليه .. حجازي متقال: اتجوزت عن حب ومابحبش النكدية | فيديو
إعادة تفعيل أكرا.. رسالة من الرئيس السيسي إلى رئيس غانا
برشلونة يكتسح «إلتشي» 3-1 في الدوري الإسباني
لا خاسر مع القرآن.. رسالة مؤثرة من محمود السيد عبد الله بعد مغادرته دولة التلاوة
مسئول فلسطيني: أي خطة نحو السلام الحقيقي لن تتحقق إلا بإنهاء الاحتلال
بأسيست صلاح.. ليفربول يكتسح نيوكاسل برباعية في الدوري الإنجليزي
الظروف صعبة | تصريح غير متوقع من أفشة عن سبب رحيله من الأهلي للاتحاد
صيام الأيام البيض .. الإفتاء توضح حكم صيام يوم واحد
حمو بيكا : مراتي بتغير عليا .. ولما بتزعل بصالحها بالذهب
وزير قطاع الأعمال: طفرة إنتاجية وصناعية مرتقبة بعد المرحلة الثانية من تطوير غزل المحلة
محافظات

وزير التعليم العالي يتفقد التجهيزات الحديثة والبنية التحتية المتطورة بجامعة اللوتس بالمنيا

ايمن رياض

أجري الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، زيارة تفقدية لجامعة اللوتس بالمنيا، واستقبل وزير التعليم العالي النائب نادر نسيم، رئيس مجلس الأمناء، والدكتور جمال الدين أبو المجد، رئيس الجامعة، والدكتورة هالة منتصر، المنسق الأكاديمي، إلى جانب عدد من العمداء والقيادات الأكاديمية والإدارية.

وتجول الوزير خلال الزيارة في عدد من كليات ومعامل وقاعات الجامعة الدراسية، حيث اطلع بشكل مباشر على التجهيزات الحديثة والبنية التحتية المتطورة التي تم تركيبها لمواكبة أحدث النظم التعليمية والتكنولوجية العالمية، بهدف توفير بيئة تعليمية متميزة تحقق أقصى استفادة للطلاب.

وأشاد الدكتور أيمن عاشور بالتطور في الإمكانات التعليمية والمعامل المتخصصة بالجامعة، مؤكدا أن هذا التقدم يعد انعكاسا واضحا لحرص إدارة الجامعة على تطبيق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، ودعمها الفاعل لمنظومة التعليم العالي في مصر بما يتوافق مع رؤية الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

واكد الوزير على ان منظومة المنح الدراسية التي تقدمها جامعة اللوتس، تعد نموذجا في دعم الطلاب المتفوقين وغير القادرين ماليا.

وشدد وزير التعليم العالي على أهمية دور الجامعة في إتاحة فرص تعليمية عالية الجودة، مما يسهم بشكل مباشر في تحقيق العدالة التعليمية وبناء كوادر شبابية مؤهلة تمتلك مهارات تلبّي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وقام : النائب نادر نسيم والدكتور جمال الدين أبو المجد بتسليم درع جامعة اللوتس التذكاري لوزير التعليم العالي تقديرا لجهوده في تطوير والإرتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.

وقدم وزير التعليم العالي الشكر لإدارة جامعة اللوتس على جهودها الملموسة في تطوير العملية التعليمية، متمنيا للجامعة دوام التقدم والازدهار في أداء رسالتها السامية تجاه طلابها والمجتمع

المنيا جامعة اللوتس رئيس الجامعة

الذهب

1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات .. درجاتك هنا

سعر الذهب في مصر

640 جنيها انخفاضا في عيار 21 .. المعدن الأصفر يتراجع

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

للوفاء باحتياجات رمضان.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

زيزو

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أحمد سيد زيزو خلال مواجهة يانج أفريكانز

مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

بشاير رمضان.. مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

مزيكا صالونات

المدفعجية دولسيكا وشندي يتعاونان مع رحال في حلقة نارية من مزيكا صالونات

نور محمود

رمضان 2026 .. نور محمود شقيق أحمد رزق في مسلسل «اللون الأزرق»

احمد العوضي ودرة

أحمد العوضي يكشف من حفل المتحدة تفاصيل دور دُرّة في «علي كلاي» ويعد الجمهور بمفاجأة درامية

طريقة عمل مرقة الدجاج .. سر الطعم الغني والشوربة الصحية

طريقة عمل مرقة الدجاج

بضمان مليون كم .. كل ما تريد معرفته عن سيارات ميتسوبيشي في مصر 2026

ميتسوبيشي

سعرها أقل من 720 ألف جنيه .. أرخص كروس أوفر زيرو في مصر

جاك JS2 موديل 2025

هدى الإتربي: سعيدة بوجودى فى دراما رمضان السنة دي بمسلسلين

هدى الإتربي

إمام عاشور

ابنته السبب .. تفاصيل صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة الأهلي

الكلاب الضالة

الحل في التحصين أم التصدير؟ متخصصون يناقشون أزمة الكلاب الضالة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

