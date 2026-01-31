وزير التعليم العالي يتفقد التجهيزات الحديثة والبنية التحتية المتطورة بجامعة اللوتس بالمنيا

أجري الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، زيارة تفقدية لجامعة اللوتس بالمنيا، واستقبل وزير التعليم العالي النائب نادر نسيم، رئيس مجلس الأمناء، والدكتور جمال الدين أبو المجد، رئيس الجامعة، والدكتورة هالة منتصر، المنسق الأكاديمي، إلى جانب عدد من العمداء والقيادات الأكاديمية والإدارية.

وتجول الوزير خلال الزيارة في عدد من كليات ومعامل وقاعات الجامعة الدراسية، حيث اطلع بشكل مباشر على التجهيزات الحديثة والبنية التحتية المتطورة التي تم تركيبها لمواكبة أحدث النظم التعليمية والتكنولوجية العالمية، بهدف توفير بيئة تعليمية متميزة تحقق أقصى استفادة للطلاب.

وأشاد الدكتور أيمن عاشور بالتطور في الإمكانات التعليمية والمعامل المتخصصة بالجامعة، مؤكدا أن هذا التقدم يعد انعكاسا واضحا لحرص إدارة الجامعة على تطبيق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، ودعمها الفاعل لمنظومة التعليم العالي في مصر بما يتوافق مع رؤية الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

واكد الوزير على ان منظومة المنح الدراسية التي تقدمها جامعة اللوتس، تعد نموذجا في دعم الطلاب المتفوقين وغير القادرين ماليا.

وشدد وزير التعليم العالي على أهمية دور الجامعة في إتاحة فرص تعليمية عالية الجودة، مما يسهم بشكل مباشر في تحقيق العدالة التعليمية وبناء كوادر شبابية مؤهلة تمتلك مهارات تلبّي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وقام : النائب نادر نسيم والدكتور جمال الدين أبو المجد بتسليم درع جامعة اللوتس التذكاري لوزير التعليم العالي تقديرا لجهوده في تطوير والإرتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.

وقدم وزير التعليم العالي الشكر لإدارة جامعة اللوتس على جهودها الملموسة في تطوير العملية التعليمية، متمنيا للجامعة دوام التقدم والازدهار في أداء رسالتها السامية تجاه طلابها والمجتمع