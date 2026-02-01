قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشروط والموعد.. فتح باب التقديم لمعاهد معاوني الأمن 2026
تداول 31 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
مات ساجدا.. وفاة مدير بالتعليم أثناء صلاة الجنازة على جاره بالغربية
نجوم البريميرليج في صدارة دافعي الضرائب.. كم يدفع صلاح ومرموش؟
المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة: مصر رسخت دور السيدات ومكانتهم في المجتمع
أفنان الشعيبي: استثمار الخطاب الديني والإعلامي ضرورة لحماية وتعزيز حقوق المرأة
الحسين الأردني يعلن رسميا انتقال عودة فاخوري إلى بيراميدز
الكلمة تفرق.. رئيس الوزراء يشاهد فيلما تسجيليا حول دور المرأة
ترامب يأمر وزارة الأمن الداخلي بعدم التدخل في احتجاجات المدن الديمقراطية
مبعوثة أمريكية تصل إلى فنزويلا لإعادة فتح السفارة بعد 7 سنوات من القطيعة
خالد طلعت: 29 لاعبا انتقلوا من الأهلي للزمالك في آخر 40 عامًا
تحصين 63 ألفًا و977 رأس ماشية في المنيا

ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا تحقيق تقدم ملحوظ في أعمال الحملة الاستثنائية لتحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية، حيث تم تحصين 63 ألفًا و977 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، وذلك في إطار الجهود التي تنفذها مديرية الطب البيطري بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذًا لخطة الدولة الهادفة إلى حماية الثروة الحيوانية ودعم منظومة الأمن الغذائي.

وأكد المحافظ أن الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تعزيز إجراءات الوقاية البيطرية، مشددًا على ضرورة استمرار عمل الفرق البيطرية الميدانية والتوسع في تغطية القرى والمزارع بكافة مراكز المحافظة، إلى جانب تكثيف جهود التوعية للمربين بأهمية التحصين الدوري، بما يسهم في الحد من انتشار الأمراض الوبائية.

وأوضح الدكتور رمضان توفيق، مدير مديرية الطب البيطري ، أن الحملة تشمل حزمة متكاملة من الإجراءات لا تقتصر على التحصين فقط، بل تمتد إلى رصد الحالات المرضية، وتنفيذ أعمال الترقيم والتسجيل، فضلًا عن تطوير مستوى الخدمات البيطرية المقدمة، دعمًا لصغار المربين وتعزيزًا لاستدامة قطاع الثروة الحيوانية بالمحافظة.

المنيا محافظ المنيا حملت ماشية

