توتر واشنطن وطهران يرفع منسوب القلق الإقليمي .. مضيق هرمز على خط النار
سعر أعلي دولار اليوم 1-2-2026
الدفاعات الجوية الروسية تُسقط 41 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 3 ساعات
أسرار العائلة.. خالد الصاوي يكشف عن طقوس أول يوم رمضان مع زوجته | فيديو
توقعات قوية للذهب.. المضاربون وراء تراجع الأسعار وحركة البنوك المركزية تعزز صعوده |فيديو
رحيل «عم فلفل».. أشهر جرسون للمثقفين في مصر
بعد قفزته الصاروخية .. لماذا هبطت أسعار الذهب عالميًا؟
الأهلي يتحرك لحسم موقف أليو ديانج بعد أنباء توقيعه لـ فالنسيا الإسباني
وفاة أحد مصابي حريق مصنع «جبس نجمة سيناء» بأبوزنيمة وإصابة اثنين آخرين
حماية رجال الأهلي واجب.. «شوبير» : لا مصالح شخصية لي في الدفاع عن وليد صلاح الدين
طريقة عمل فانوس رمضان 2026 بأشكال مختلفة
تكنولوجيا وسيارات

زيكر X7 Flagship 2026 تسارع عالي الأداء.. بقوة 636 حصاناً

زيكر X7
زيكر X7
صبري طلبه

تواصل زيكر توسيع حضورها في سوق السيارات الكهربائية عبر تقديم طرازات تجمع بين الطابع الرياضي والتقنيات الحديثة، ويأتي موديل زيكر X7  لعام 2026 كأحد أبرز هذه الطرازات، وتحديدًا في فئة    Flagshipصاحبة القدرات الفنية عالية الأداء.

أبعاد وتصميم زيكر X7

تعتمد زيكر X7 على أبعاد تمنحها ذات طابع رياضي، حيث يبلغ طول السيارة 4,787 مم، وعرضها 1,930 مم، مع ارتفاع يصل إلى 1,650 مم، وتأتي قاعدة العجلات بطول 2,900 مم، في حين يبلغ الخلوص الأرضي 173 مم، كما تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 616 لتر، مع وزن فارغ يبلغ 2,395 كجم.

زيكر X7

فئة Flagship بأداء كهربائي مزدوج 

تستند زيكر X7 Flagship 2026 إلى منظومة دفع كهربائية بالكامل، تعتمد على محركين كهربائيين يعملان بنظام الدفع الكلي، لتولد قوة إجمالية تصل إلى 636 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 710 نيوتن متر.

يضع هذا الأداء السيارة في فئة متقدمة من حيث التسارع، حيث تنطلق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.8 ثانية فقط، مع سرعة قصوى تصل إلى 210 كيلومترات في الساعة.

زيكر X7

بطارية ومدى زيكر X7 Flagship 2026 

زُودت فئة Flagship ببطارية بسعة 100 كيلوواط ساعة، تتيح مدى قيادة يصل إلى 543 كيلومترًا وفق معيار WLTP، ويعكس هذا الرقم تطور إدارة الطاقة في السيارة مقارنة بالفئات الأخرى التي تعتمد بطارية أصغر بسعة 75 كيلوواط ساعة.

تجهيزات السيارة زيكر X7

تقدم زيكر X7 Flagship حزمة أمان شاملة، تضم 7 وسائد هوائية موزعة لحماية الركاب، بما في ذلك وسادة هوائية وسطية، وتشمل أنظمة التحكم الأساسية نظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، والتحكم في الجر، والثبات الإلكتروني.

زيكر X7

كما تدعم السيارة مثبت سرعة متكيف، ونظام التحذير من التصادم مع الفرملة الطارئة الذاتية، إضافة إلى مساعد البقاء في المسار والتنبيه عند الخروج عنه. وتتكامل هذه الأنظمة مع كاميرا محيطية بزاوية 360 درجة، وحساسات ركن أمامية وخلفية، ونظام ركن تلقائي.

وتعتمد مقاعد السيارة على كسوة من جلد النابا الفاخر، مع قابلية التعديل الكهربائي في 14 وضعية، مدعومة بخاصية الذاكرة، والتدفئة، والتبريد، كما تأتي عجلة القيادة مكسوة بالجلد، متعددة الوظائف، ومزودة بخاصية التدفئة.

زيكر X7

وتعتمد السيارة على شاشة معلومات مركزية بقياس 16 بوصة وبدقة 3.5K، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 13 بوصة، كما تم تجهيز السيارة بنظام تكييف أوتوماتيكي ثلاثي المناطق، مع شواحن لاسلكية متعددة تشمل مقاعد الصفين الأول والثاني، إضافة إلى نظام صوتي مكون من 10 مكبرات.

