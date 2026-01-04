بكل سهولة .. خالد الغندور يكشف عن توقعاته لمباراة المغرب وتنزانيا

كشف خالد الغندور عن توقعاته لمباراة لمنتخب المغرب أمام تنتزنيا في بطولة كاس الامم الافريقية .

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : “بكل سهولة ستفوز المغرب على تنزانيا ان شاء الله ” .

تتوجّه أنظار القارة الأفريقية نحو ملعب مولاي عبد الله بالرباط لمتابعة مباراة منتخب المغرب ضد منافسه تنزانيا ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويسعى منتخب المغرب لتحقيق الفوز ومواصلة المشوار نحو بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويطمح منتخب تنزانيا لتحقيق مفاجأة أمام صاحب الأرض والجمهور في محاولة لإقصائه من دور الـ16.