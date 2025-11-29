قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بحضور أبو العينين.. رئيس النواب يفتتح منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
برلمان المتوسط يجتمع في القاهرة.. انطلاق الجلسة الافتتاحية لمنتدى الجمعية البرلمانية وقمة الرؤساء
موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية والقنوات الناقلة
بعثة الأهلي تعود للقاهرة بعد مباراة الجيش الملكي
حكاية عمرها 400 ألف عام.. خاتم ماسي يحير علماء الفضاء| إيه القصة ؟
سعر الفضة يسجل أعلى مستوياته على الإطلاق متجاوزا ذروة أكتوبر
أوكرانيا: روسيا أطلقت عشرات الصواريخ وأكثر من 500 طائرة مسيرة ليلا
استشهاد طفلين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس
فى عيد ميلاده.. قصة كرة القدم مع حميد الشاعري وزيجاته الخمسة
خلل غامض يضرب أسطول الطيران الأكثر استخداما بالعالم.. ماذا يحدث في إيرباص؟
موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية والقنوات الناقلة
سعر الدولار اليوم السبت 29-11-2025 فى البنوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آودي تصلح أحد أكثر عيوبها الداخلية المكروهة لعام 2026

آودي
آودي
عزة عاطف

تستعد آودي لإطلاق حزمة تحديثات كبيرة تشمل مجموعة من أهم طرازاتها للعام 2026، من بينها A5 وA6 وQ5 وA6 e-tron وQ6 e-tron. 

هذه المرة، التغييرات لا تتعلق بالبرمجيات فقط، بل تمتد إلى تجربة القيادة نفسها، مع معالجة واحدة من أكثر نقاط الجدل التي أزعجت مستخدمي العلامة خلال السنوات الماضية.

عودة الأزرار الحقيقية إلى عجلة القيادة في آودي

بعد سنوات من الاعتماد على الأزرار الحساسة للمس التي أثارت شكوى الكثير من السائقين، أعلنت أودي أنها ستعيد الأزرار الميكانيكية التقليدية إلى عجلات القيادة في طرازات 2026. 

يعيد هذا التغيير الإحساس الطبيعي بالتحكم ويقلّل من الضغط على السائق أثناء القيادة، خصوصًا عند التنقل بين القوائم أو التحكم بالصوت أثناء الحركة.

وضع قيادة جديد للموديلات الرياضية

قدمت آودي وضع قيادة جديدًا باسم Dynamic Plus، وسيكون متاحًا على طرازات S5 وS6 e-tron.

يضيف هذا الوضع استجابة أكثر حدّة للتوجيه، وتحكمًا أفضل في ثبات السيارة، وشعورًا عامًا أكثر رياضية خلف المقود، ليمنح السائق تجربة قيادة أكثر تفاعلًا من أي وقت مضى.

تقنيات قيادة ذاتية أكثر ذكاءً

ضمن تحديثات 2026، تضيف أودي ميزة جديدة للسلامة والراحة وهي خاصية تغيير المسار التلقائي ضمن أنظمة القيادة المتقدمة.

تعمل هذه الميزة عند تفعيل القيادة المساعدة على الطرق السريعة، حيث تقوم السيارة بإجراء تغيير المسار ذاتيًا بعد التحقق من خلوه، مع المحافظة على أعلى مستويات الأمان.

تحديثات تشمل المنصة كاملة

تؤكد أودي أن هذه التحسينات ليست مجرد ترقيات جانبية، بل جزء من خطة شاملة لجعل سياراتها أكثر سلاسة، وأعلى جودة، وأكثر متعة في القيادة. 

وتشمل التعديلات تحسينات على تجربة الاستخدام اليومية، وتطويرًا لواجهة النظام الترفيهي، إضافة إلى معالجة المشكلات التي أثارها المستخدمون في الطرازات السابقة.

آودي أودي 2026 مقصورة أودي الجديدة Dynamic Plus أودي A6 e tron 2026 تحديثات أودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيثم أحمد

صاحب تريند أنتش وأجري بين السجن والشارع | كيف انتهى بـ “هيثم” متسولًا بعد اتهامه بالسرقة؟ القصة الكاملة للغز تشرده

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس اليوم السبت 29-11-2025

تريزيجية

بسبب مقذوفات جماهير الجيش الملكي..أحمد حسن يكشف تفاصيل إصابة تريزيجيه

فرج عامر

فرج عامر يخسر انتخابات نادي سموحة أمام محمد بلال

ييس توروب

رسائل نارية.. أول تعليق من توروب بعد تعادل الأهلي مع الجيش الملكي

الغندور

ضربة جزاء مش سليمة.. الغندور يثير الجدل بشأن مباراة الأهلي والجيش الملكي

سعر الدولار

سعر الدولار صباح اليوم السبت 29-11-2025

الاجازات

مفاجأة للموظفين في شهر يناير 2026.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

احتفالات اهالي قنا

احتفال سنوي في الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر منذ 85 عاما وحتى الآن في قنا ..ما القصة؟

تشغيل وحدة جراحات القلب المفتوح بالأقصر ونجاح اول عملية داخل المجمع الطبي الدولي

تشغيل وحدة جراحات القلب المفتوح بالأقصر.. ونجاح أول جراحة بالمجمع الطبي الدولي

توقيع العقد

هيئة الكتاب تتعاقد مع أسرة الراحل الدكتور شكري عيّاد لإصدار مؤلفاته في طبعات جديدة

بالصور

عصائر الطاقة الطبيعية قبل يوم طويل.. وصفات سريعة لتحفيز النشاط

عصائر الطاقة قبل يوم طويل… وصفات سريعة لتحفيز النشاط
عصائر الطاقة قبل يوم طويل… وصفات سريعة لتحفيز النشاط
عصائر الطاقة قبل يوم طويل… وصفات سريعة لتحفيز النشاط

أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك.. هل هي صحية؟ | تحليل شامل للوصفات

أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك
أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك
أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك

10دقائق في المطبخ.. وصفات صحية سريعة على طريقة المشاهير

تحدي 10 دقائق في المطبخ.. وصفات صحية على طريقة المشاهير
تحدي 10 دقائق في المطبخ.. وصفات صحية على طريقة المشاهير
تحدي 10 دقائق في المطبخ.. وصفات صحية على طريقة المشاهير

احترس.. أطعمة يجب تجنبها بحسب تريند التغذية العالمى لهذه الأسباب

أحترس أطعمة عليك تجنبها لهذه الأسباب
أحترس أطعمة عليك تجنبها لهذه الأسباب
أحترس أطعمة عليك تجنبها لهذه الأسباب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد