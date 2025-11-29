آودي تصلح أحد أكثر عيوبها الداخلية المكروهة لعام 2026

تستعد آودي لإطلاق حزمة تحديثات كبيرة تشمل مجموعة من أهم طرازاتها للعام 2026، من بينها A5 وA6 وQ5 وA6 e-tron وQ6 e-tron.

هذه المرة، التغييرات لا تتعلق بالبرمجيات فقط، بل تمتد إلى تجربة القيادة نفسها، مع معالجة واحدة من أكثر نقاط الجدل التي أزعجت مستخدمي العلامة خلال السنوات الماضية.

عودة الأزرار الحقيقية إلى عجلة القيادة في آودي

بعد سنوات من الاعتماد على الأزرار الحساسة للمس التي أثارت شكوى الكثير من السائقين، أعلنت أودي أنها ستعيد الأزرار الميكانيكية التقليدية إلى عجلات القيادة في طرازات 2026.

يعيد هذا التغيير الإحساس الطبيعي بالتحكم ويقلّل من الضغط على السائق أثناء القيادة، خصوصًا عند التنقل بين القوائم أو التحكم بالصوت أثناء الحركة.

وضع قيادة جديد للموديلات الرياضية

قدمت آودي وضع قيادة جديدًا باسم Dynamic Plus، وسيكون متاحًا على طرازات S5 وS6 e-tron.

يضيف هذا الوضع استجابة أكثر حدّة للتوجيه، وتحكمًا أفضل في ثبات السيارة، وشعورًا عامًا أكثر رياضية خلف المقود، ليمنح السائق تجربة قيادة أكثر تفاعلًا من أي وقت مضى.

تقنيات قيادة ذاتية أكثر ذكاءً

ضمن تحديثات 2026، تضيف أودي ميزة جديدة للسلامة والراحة وهي خاصية تغيير المسار التلقائي ضمن أنظمة القيادة المتقدمة.

تعمل هذه الميزة عند تفعيل القيادة المساعدة على الطرق السريعة، حيث تقوم السيارة بإجراء تغيير المسار ذاتيًا بعد التحقق من خلوه، مع المحافظة على أعلى مستويات الأمان.

تحديثات تشمل المنصة كاملة

تؤكد أودي أن هذه التحسينات ليست مجرد ترقيات جانبية، بل جزء من خطة شاملة لجعل سياراتها أكثر سلاسة، وأعلى جودة، وأكثر متعة في القيادة.

وتشمل التعديلات تحسينات على تجربة الاستخدام اليومية، وتطويرًا لواجهة النظام الترفيهي، إضافة إلى معالجة المشكلات التي أثارها المستخدمون في الطرازات السابقة.