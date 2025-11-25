ميناء دمياط يتداول 34 سفينة للحاويات والبضائع

وصلت 14 سفينة خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى ميناء دمياط، بينما غادرته 10 سفن، كما بلغ إجمالي تداول السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة، منها السفينة (ARINA A)، والتي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 190 مترا وعرضها 31 مترا قادمة من روسيا وعليها حمولة تقدر بـ 40 ألفا و50 طنا من القمح لصالح القطاع العام.

وذكرت هيئة الميناء في بيان، اليوم أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 28 ألفا و811 طنا شملت: 8796 طن يوريا، و1300 طن مولاس، و4236 طن كلينكر، و14 ألفا و479 طنا بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 60 ألفا و511 طنا شملت: 31 ألفا و600 طن ذرة، و8857 طنا قمحا، و11 ألفا و955 طن حديد، و6825 طن خردة، و150 طن زيت طعام، و1124 طن خشب زان.

وتابع البيان أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 48 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 48 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2766 حاوية مكافئة.

وأفاد أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 76 ألفا و243 طنًا، وبلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 56 ألفا و341 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 4722 حركة.