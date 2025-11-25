قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرق الهلال الأحمر تنتشر لتقديم الدعم للناخبين في لجان القاهرة
المستشار أحمد بنداري: تزويد المقرات الانتخابية ذات الكثافات العالية بصناديق وسواتر
وزير التعليم الإيطالي: التعاون مع مصر يشمل الميكاترونيكس والزراعة والصحة والصناعات الغذائية
بدء امتحانات شهر نوفمبر بمدارس القاهرة الخميس .. شوف جدولك
استكمال مشروع التوثيق والحفظ بالمصاطب الشمالية في الكرنك ضمن أعمال البعثة الإسبانية بالأقصر
العاملون بمستشفى الحسينية المركزي يشاركون في انتخابات النواب 2025 بالشرقية
كامل الوزير: صناعة مضخات المياه من أبرز 28 فرصة صناعية واعدة لجذب الاستثمارات
خامل منذ 12 ألف عام.. بركان في إثيوبيا يستيقظ فجأة| إيه الحكاية؟
مصدر أمني: التصدي بحسم لأي محاولة لإفساد المشهد الانتخابي
وزير التعليم: الشراكات مع إيطاليا ليست مجرد مشروعات تعليمية بل جسور للتواصل الحضاري والاقتصادي
زيلينسكي يزور واشنطن خلال الشهر الجاري لاستكمال المراحل النهائية من خطة السلام
بعد رصد الداخلية لها.. إحالة المخالفات الانتخابية إلى النيابة العامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ميناء دمياط يتداول 34 سفينة للحاويات والبضائع

ميناء دمياط
ميناء دمياط
أ ش أ

وصلت 14 سفينة خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى ميناء دمياط، بينما غادرته 10 سفن، كما بلغ إجمالي تداول السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة، منها السفينة (ARINA A)، والتي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 190 مترا وعرضها 31 مترا قادمة من روسيا وعليها حمولة تقدر بـ 40 ألفا و50 طنا من القمح لصالح القطاع العام.
وذكرت هيئة الميناء في بيان، اليوم  أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 28 ألفا و811 طنا شملت: 8796 طن يوريا، و1300 طن مولاس، و4236 طن كلينكر، و14 ألفا و479 طنا بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 60 ألفا و511 طنا شملت: 31 ألفا و600 طن ذرة، و8857 طنا قمحا، و11 ألفا و955 طن حديد، و6825 طن خردة، و150 طن زيت طعام، و1124 طن خشب زان.
وتابع البيان أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 48 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 48 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2766 حاوية مكافئة.
وأفاد أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 76 ألفا و243 طنًا، وبلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 56 ألفا و341 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 4722 حركة.

ميناء دمياط البضائع العامة بضائع متنوعة صومعة الحبوب والغلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

بركان

ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟

محمد صلاح ومرموش

وزير الرياضة يطالب أبو ريدة بإنهاء أزمة صلاح ومرموش قبل أمم أفريقيا

حالة الطقس

الطقس اليوم .. استمرار انخفاض الحرارة وأمطار رعدية بهذه المناطق

تريزيجيه

خالد بيبو يوجه رسالة لنجم الأهلي: مينفعش اللي بتعمله

سماع أذان الفجر

5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها

ترشيحاتنا

أبطال دافنينه سوا

“دافنينه سوا”.. تفاصيل أول بطولة درامية لمروان فارس ومصطفى ليشع | صور

محمود غالي

من الموضة إلى الموسيقى.. غالي يطلق كليب "بعد البعد"

فضل شاكر

أحداث عبرا.. انعقاد أولى جلسات محاكمة فضل شاكر في 4 اتهامات

بالصور

مقررة المجلس القومي للمرأة بالشرقية تدلي بصوتها في انتخابات النواب

الدكتورة عايدة عطية
الدكتورة عايدة عطية
الدكتورة عايدة عطية

إقبال كثيف من الناخبين بمدرسة الوادي في عين شمس

إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس
إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس
إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل
مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل
مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

عرس ديمقراطي في عابدين.. إقبال كبير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب

الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين
الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين
الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

المزيد