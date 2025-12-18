رئيس هيئة الأركان الروسية: إذا استأنفت أمريكا التجارب النووية سنرد بإجراءات مناسبة

أكد رئيس هيئة الأركان الروسية، أنه إذا استأنفت الولايات المتحدة التجارب النووية سترد روسيا بإجراءات مناسبة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .
وقال رئيس هيئة الأركان الروسية، إن الغرب هو المصدر الرئيسي للتهديدات العسكرية المتزايدة لأمن روسيا.
وأضاف رئيس هيئة الأركان الروسية:" حلفاء كييف الأوروبيون يسيرون على طريق تصعيد الصراع وتدخلهم يخلق مخاطر عالمية".
وتابع رئيس هيئة الأركان الروسية:" نشر واشنطن صواريخ بمدى يزيد على ألف كم بمنطقة آسيا والهادئ وأوروبا يهدد الاستقرار".
وأكمل رئيس هيئة الأركان الروسية: “نمو القدرات العسكرية للناتو على حدودنا يشكل تحديا طويل الأمد لمصالحنا”.