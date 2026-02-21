برلمانية: دراما رمضان تعزز الوعي الاجتماعي والأسري وتدعم الهوية الثقافية

أكدت النائبة شيماء نبيه، عضو مجلس النواب، أن دراما رمضان تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الوعي الاجتماعي والأسري، مشيرة إلى أن العديد من الأعمال تناولت قضايا إنسانية واجتماعية تمس حياة المواطن اليومية، بما يساهم في غرس القيم الإيجابية ودعم الأسرة والمجتمع.



وأضافت" نبيه" أن رمضان يمثل فرصة للدراما الوطنية لتقديم محتوى متوازن يجمع بين الجاذبية الفنية والمسؤولية الاجتماعية، داعية إلى استمرار تطوير الإنتاج الدرامي ودعم الأعمال التي تعكس الواقع المصري وتلبي تطلعات المشاهدين في الداخل والخارج.

و أشارت عضو النواب إلى أن تنوع الأعمال الدرامية بين الاجتماعية والوطنية والتاريخية يعكس حرص صناع الدراما على تقديم محتوى متوازن ومؤثر، قادر على مخاطبة جميع فئات الجمهور، مع التركيز على تعزيز القيم الإيجابية والهوية الثقافية.



وشددت عضو النواب على أهمية دعم المواهب الشابة في صناعة الدراما لضمان استمرار إنتاج أعمال تعكس الواقع المصري وتلبي تطلعات المشاهدين محليًا وعالميًا.