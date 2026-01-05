تفاصيل مقتل 32 كوبيّا خلال عملية خطف مادورو

أعلنت الحكومة الكوبية، مقتل 32 من مواطنيها خلال الهجوم الذي شنته القوات الأميركية على فنزويلا، والذي انتهى باعتقال الرئيس نيكولاس مادورو و زوجته و نقلهما إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمحاكمة.

وأصدرت الحكومة بياناً جاء فيه أنه "نتيجة الهجوم الذي شنته حكومة الولايات المتحدة ضد جمهورية فنزويلا البوليفارية الشقيقة، قتل 32 كوبيّاً في العمليات القتالية".





وأشارت إلى أن العسكريّين القتلى، وجميعهم أعضاء في القوات المسلحة الثورية أو وزارة الداخلية الكوبية، كانوا يقومون بمهمات في فنزويلا "بناءً على طلب الهيئات النظيرة" في ذلك البلد، معلنةً الحداد الوطني لمدة يومين.





و من جهة أخرى، أعلن فريدي نيانيز، وزير الإعلام والاتصالات الفنزويلي تشكيل لجنة برلمانية خاصة لتحرير الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته المخطوفين مؤخرا على أيدي القوات الأمريكية.





وقال نيانيز: "شكلت الرئيسة بالإنابة اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء لجنة رفيعة المستوى لتحرير الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته"، وستترأس اللجنة رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز، و ذلك في بيان بُث عبر "تيليجرام".











وشهدت فنزويلا مطلع العام الجاري عملية عسكرية أمريكية واسعة على العاصمة كاراكاس ومناطق أخرى، أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص بمن فيهم عسكريون ومدنيون وكوبيون، تم على إثرها اختطاف الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك.