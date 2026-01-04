عام مليء بالفرح وبداية جديدة للجميع.. ريهام حجاج تهنئ جمهورها بالعام الجديد

حرصت الفنانة ريهام حجاج، على تهنئة متابعيها بمناسبة العام الميلادي الجديد، متمنية بداية سعيدة لكل الناس.

ونشرت ريهام صور لها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام أثناء احتفالها وعلقت عليها قائلة: "أتمنى للجميع عام 2026 رائع مليء بالفرح، الصحة الجيدة، وإمكانيات لا نهاية لها، أتمنى أن يجلب هذا العام الجديد السلام لحياتكم، النجاح في جهودكم، والسعادة في كل لحظة صغيرة، إليكم بداية جديدة وسنة أكثر إشراقًا للجميع."

أحدث أعمال ريهام حجاج

انطلقت أمس أعمال تصوير مسلسل «توابع»، تمهيدًا لعرضه في موسم رمضان 2026، من بطولة النجمة ريهام حجاج، في عمل درامي جديد يُراهن على التشويق والطرح النفسي المعاصر.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من أنوشكا، أسماء أبو اليزيد، محمد علاء، هاني عادل، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

وتجسّد ريهام حجاج ، خلال أحداث المسلسل شخصية إنفلونسر متخصصة في علم النفس، تجد نفسها متورطة في قضية قتل، وتسعى طوال الأحداث لإثبات براءتها، في إطار درامي نفسي تشويقي يكشف خبايا العلاقات الإنسانية وتأثير السوشيال ميديا على الوعي العام.